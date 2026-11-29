https://sputniknews.uz/20261129/talaba-qizlar-gozallik-tanlov-62383477.html
Тошкентда талаба қизлар ўртасида гўзаллик танлови ўтказилди — видео
Тошкентда талаба қизлар ўртасида гўзаллик танлови ўтказилди — видео
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда "Талабалик гўзали — 2026" танлови бўлиб ўтди. Унда 10 нафар талаба қиз ўз гўзаллиги, истеъдоди, билими ва ақл-заковатини намойиш этди. Танловда Москва давлат университетининг Тошкентдаги филиали талабаси ғолиб бўлди.
2026-11-29T12:29+0500
2026-11-29T12:29+0500
2026-11-29T12:29+0500
мисс - гўзаллик танлови
танлов
тошкент
отм
ўзбекистон
талабалар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/1d/62383793_30:0:1834:1015_1920x0_80_0_0_ee8eee3a0e26e521b815b485541931a2.jpg
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Тошкентда "Талабалик гўзали — 2026" танлови бўлиб ўтди. Унда Ўзбекистон олий таълим муассасалари ва Россия университетларининг мамлакатимиздаги филиалларидан 10 нафар талаба қиз иштирок этди.Улар орасида Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети (ЎзДЖТУ), Тошкент давлат техника университети (ТДТУ), шунингдек, Москва давлат университети (МДУ), Санкт-Петербург давлат университети (СПДУ) ва МГИМОнинг Тошкентдаги филиаллари талабалари бор.Россотрудничествонинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси раҳбари Ирина Старосельскаянинг таъкидлашича, танловда иштирокчиларнинг нафақат ташқи гўзаллиги, балки ақл-заковати, билими ва мантиқий фикрлашига ҳам алоҳида эътибор қаратилади. Қизлар ўз Ватанига бўлган муҳаббати, миллий анъаналарга содиқлиги ва улар билан фахрланишини ҳам намойиш этади.Ўзбекистон давлат ёшлар театри саҳнасида бўлиб ўтган танловда МДУнинг Тошкентдаги филиали талабаси Шаҳзода Мирзаҳмедова ғолиб деб топилди.Танловнинг энг ёрқин лаҳзаларини Sputnik видеосида томоша қилинг.
https://sputniknews.uz/20251130/tashkent-talabalik-gozal-tanlov-53840056.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/1d/62383793_255:0:1608:1015_1920x0_80_0_0_9c7a4782fc62c9e5089042315cbf0b2e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мисс - гўзаллик танлови, танлов, тошкент, отм, ўзбекистон, талабалар
мисс - гўзаллик танлови, танлов, тошкент, отм, ўзбекистон, талабалар
Тошкентда талаба қизлар ўртасида гўзаллик танлови ўтказилди — видео
"Талабалик гўзали — 2026" танловида Ўзбекистон олийгоҳлари ва Россия университетлари филиалларидан 10 нафар талаба қиз қатнашди.
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Тошкентда "Талабалик гўзали — 2026" танлови бўлиб ўтди. Унда Ўзбекистон олий таълим муассасалари ва Россия университетларининг мамлакатимиздаги филиалларидан 10 нафар талаба қиз иштирок этди.
Улар орасида Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети (ЎзДЖТУ), Тошкент давлат техника университети (ТДТУ), шунингдек, Москва давлат университети (МДУ), Санкт-Петербург давлат университети (СПДУ) ва МГИМОнинг Тошкентдаги филиаллари талабалари бор.
Иштирокчилар ўзларини таништириб, истеъдодларини намойиш этди, орзусидаги либосларда саҳнага чиқди ва тезкор савол-жавоб шартида ўз билимларини синовдан ўтказди.
Россотрудничествонинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси раҳбари Ирина Старосельскаянинг таъкидлашича, танловда иштирокчиларнинг нафақат ташқи гўзаллиги, балки ақл-заковати, билими ва мантиқий фикрлашига ҳам алоҳида эътибор қаратилади. Қизлар ўз Ватанига бўлган муҳаббати, миллий анъаналарга содиқлиги ва улар билан фахрланишини ҳам намойиш этади.
Ўзбекистон давлат ёшлар театри саҳнасида бўлиб ўтган танловда МДУнинг Тошкентдаги филиали талабаси Шаҳзода Мирзаҳмедова ғолиб деб топилди.
Танловнинг энг ёрқин лаҳзаларини Sputnik
видеосида томоша қилинг.