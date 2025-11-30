Тошкентда “Талабалик гўзали” танланди - энг сара суратлар
Иқтидор ва санъатни намойиш этиш, блиц-саволларга жавоб бериш, моделлик маҳоратини кўрсатиш ва мода дефилесида иштирок этиш —иштирокчилар ардоқли тожга эришиш учун шу ва бошқа босқичларни босиб ўтди
ТОШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Ўзбекистон давлат ёшлар театрида “Талабалик гўзали” танлови бўлиб ўтди. Танловда мамлакатнинг 13 та олий таълим муассасаси, шунингдек, Тошкентда фаолият юритаётган Россия ОТМлари филиалларининг талаба қизлари иштирок этди, дея хабар берди Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Тадбир Тошкентдаги Рус уйи томонидан ташкил этилган бўлиб, унинг ҳамкорларига Ўзбекистон Ёшлар театри ва M Cosmetic дўконлар тармоғи кирди.
Тадбир очилишида Россотрудничествонинг Ўзбекистондаги раҳбари Ирина Староселская сўзга чиқиб, бу каби лойиҳалар Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги алоқаларни, халқлар дўстлигини ҳамда Тошкентдаги олий таълим муассасалари талабалари ўртасидаги ҳамкорликни чуқурлаштиришини таъкидлади.
“Бизнинг дўстлик ва ҳамкорлигимиз катта аҳамиятга эга. Шу каби тадбирлар яхши анъанага айланиб, ҳар йили ўтказилиб боришини жуда хоҳлаймиз”, — деди у.
Танловда иштирокчилар ўзларини, ҳаётий шиорларини ва университетларини ўзига хос тарзда намойиш этишди, истеъдод ва бадиий маҳоратини кўрсатишди, блиц-саволларга жавоб беришди, моделлик маҳоратларини намоён қилишди ҳамда мода дефилесида қатнашишди.
Залдагилар қизларни қўллаб-қувватлаб, муносиб руҳ ифода этди. Томошабинлар учун ҳам алоҳида мини-танловлар ва совринлар ташкил этилди. Асосий баҳолаш жараёни профессионал ҳакамлар ҳайъатига юклатилди. Унинг таркибига Ўзбекистон давлат ёшлар театри директори ва бош режиссёри Фарҳод Жўраев ва Анвар Каратаев, Faces influyens агентлиги асосчиси Сабина Бакиева, халқаро даражадаги профессионал модель ва актёр Дониёр Эргашев, шунингдек, M Cosmetic вакили Евгений Пронин кирди.
Ҳакамлар олдида осон бўлмаган танлов турарди — барча иштирокчилар истеъдодли ва гўзал бўлиб, ҳар бири эътирофга лойиқ эди.
Натижаларга кўра, “Талабалик вице-гўзали” унвони МГИМО Тошкент филиали талабаси Тамила Эргашевага, “Талабалик вице-гўзали II” эса МДУ Тошкент филиали талабаси Мунисахон Холмановага топширилди.
Асосий унвон — “Талабалик гўзали” ғолиби эса ЎзДЖТУ талабаси Роксана Велиева бўлди. Ғолиб ва совриндорларга тожлар, қизил ленталар ва махсус совғалар тақдим этилди. Шунингдек, барча иштирокчиларга M Cosmetic компаниясининг эсдалик совғалари берилди.
“Бу танловга узоқ тайёргарлик кўрдим ва "Талабалик гўзали" бўлганимдан қувончим беқиёс. Биринчи тожимни олганимдан жуда бахтиёрман. Мамлакатимизда бундай танловлар ўтказилаётгани айниқса биз, қизлар учун катта мотивация”, — деди Роксана Велиева Sputnik Ўзбекистон мухбирига.
