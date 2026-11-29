https://sputniknews.uz/20261129/sindarov-gukes-maglub-etish-62390947.html
Тарихий ғалаба: Синдаров Гукешни енгиб, жаҳон чемпионлиги сари муҳим қадам ташлади
Тарихий ғалаба: Синдаров Гукешни енгиб, жаҳон чемпионлиги сари муҳим қадам ташлади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонлик гроссмейстер жаҳон чемпионлиги учун баҳснинг бешинчи партиясида ғалаба қозониб, умумий ҳисобда олдинга чиқди. 29.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-29T23:14+0500
2026-11-29T23:14+0500
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жавоҳир синдаров
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ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаров шахмат бўйича жаҳон чемпионлиги учун баҳснинг бешинчи партиясида ҳиндистонлик Гукеш Доммаражуни мағлуб этди.Швейцариянинг Женева шаҳрида кечаётган баҳснинг бешинчи партиясида Синдаров оқ доналарда ўйнади.Ҳиндистоннинг The Indian Express нашри буни жаҳон чемпионлиги учун кечаётган баҳсдаги биринчи жиддий хато деб атади.Шу тариқа, кетма-кет тўртта дурангдан сўнг Синдаров илк ғалабасини қўлга киритиб, 3:2 ҳисобида олдинга чиқди.Олтинчи партия 30 ноябрь куни Тошкент вақти билан соат 19:00 да бошланади. Унда Синдаров қора доналарда ўйнайди.Эслатиб ўтамиз, жаҳон чемпионлиги учун баҳс 14 тагача классик партиядан иборат. Биринчи бўлиб 7,5 очко тўплаган шахматчи жаҳон чемпиони бўлади.
https://sputniknews.uz/20261129/sindarov-gukesh-shaxmat-tuzoq-62379435.html
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шахмат, жаҳон чемпионати, спорт, жавоҳир синдаров, швейцария, ғалаба
шахмат, жаҳон чемпионати, спорт, жавоҳир синдаров, швейцария, ғалаба
Тарихий ғалаба: Синдаров Гукешни енгиб, жаҳон чемпионлиги сари муҳим қадам ташлади
23:14 29.11.2026 (янгиланди: 23:25 29.11.2026)
Ўзбекистонлик гроссмейстер жаҳон чемпионлиги учун баҳснинг бешинчи партиясида ғалаба қозониб, умумий ҳисобда олдинга чиқди.
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаров шахмат бўйича жаҳон чемпионлиги учун баҳснинг бешинчи партиясида ҳиндистонлик Гукеш Доммаражуни мағлуб этди.
Швейцариянинг Женева шаҳрида кечаётган баҳснинг бешинчи партиясида Синдаров оқ доналарда ўйнади.
Гукеш партиянинг 31-юришида фарзин билан жиддий хатога йўл қўйди. Натижада ўзбекистонлик шахматчи катта устунликка эришди.
Ҳиндистоннинг The Indian Express нашри буни жаҳон чемпионлиги учун кечаётган баҳсдаги биринчи жиддий хато деб атади.
Шу тариқа, кетма-кет тўртта дурангдан сўнг Синдаров илк ғалабасини қўлга киритиб, 3:2 ҳисобида олдинга чиқди.
Олтинчи партия 30 ноябрь куни Тошкент вақти билан соат 19:00 да бошланади. Унда Синдаров қора доналарда ўйнайди.
Эслатиб ўтамиз, жаҳон чемпионлиги учун баҳс 14 тагача классик партиядан иборат. Биринчи бўлиб 7,5 очко тўплаган шахматчи жаҳон чемпиони бўлади.