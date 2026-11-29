https://sputniknews.uz/20261129/rejissyor-rob-minkoff-tashkent-62386135.html
“Қирол шер” ва “Стюарт Литтл” режиссёри Роб Минкофф Тошкентга келди
“Қирол шер” ва “Стюарт Литтл” режиссёри Роб Минкофф Тошкентга келди
Sputnik Ўзбекистон
“Қирол шер” ва “Стюарт Литтл” режиссёри Роб Минкофф Тошкентга келди. У ўзбекистонлик ёш ижодкорларга маҳорат дарси ўтказади. 29.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-29T13:27+0500
2026-11-29T13:27+0500
2026-11-29T13:27+0500
мультфильм
режиссер
ақш
маданият
маданият вазирлиги
болалар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0a/1c/15275560_0:33:1200:708_1920x0_80_0_0_fbbd3a519b1bd768246c2d1f434215f0.jpg
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Дунёга машҳур “Қирол шер” анимацион фильми ва “Стюарт Литтл” картинаси режиссёри Роб Минкофф Ўзбекистонга келди, деб хабар берди Маданият вазирлиги матбуот хизмати.Ташриф Болалар контентини ривожлантириш маркази томонидан “Ўзбекфильм” Миллий кинокомпанияси ва Кино соҳаси вакиллари палатаси ҳамкорлигида ташкил этилган.1994 йилда экранларга чиққан “Қирол шер” мультфильми Роб Минкофф ва Рожер Аллерс томонидан суратга олинган. Картина жаҳон прокатида такрорий намойишлар билан бирга қарийб 980 млн доллар даромад келтирган ва иккита “Оскар” мукофотига сазовор бўлган. У 1994 йилнинг энг кўп даромад келтирган фильмига айланган.Эслатиб ўтамиз, 2026 йил февраль ойида Болалар контентини ривожлантириш маркази раҳбарияти Роб Минкофф билан Ўзбекистонда миллий қаҳрамонлар ва қадриятларга асосланган тўлиқ метражли анимацион фильм яратиш имкониятларини муҳокама қилган эди.Эслатиб ўтамиз, 25 ноябрь куни яна бир голливудлик продюсер Ларри Касанофф Ўзбекистонда жаҳонга машҳур актёрлар иштирокида саргузашт жанридаги йирик фильмни суратга олиш имкониятини муҳокама қилган эди. У Самарқанд, Бухоро ва Хива шаҳарлари бундай фильмлар учун ажойиб суратга олиш майдончаси бўлиши мумкинлигини таъкидлаган.
https://sputniknews.uz/20261110/bolalar-kontent-markaz-rejalar-61897175.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0a/1c/15275560_107:0:1094:740_1920x0_80_0_0_17d1aeffbf13f649e1d8df45b1417fb7.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультфильм, режиссер, ақш, маданият, маданият вазирлиги, болалар
мультфильм, режиссер, ақш, маданият, маданият вазирлиги, болалар
“Қирол шер” ва “Стюарт Литтл” режиссёри Роб Минкофф Тошкентга келди
“Қирол шер” ва “Стюарт Литтл” режиссёри Роб Минкофф Тошкентга келди. У ўзбекистонлик ёш ижодкорларга маҳорат дарси ўтказади.
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik.
Дунёга машҳур “Қирол шер” анимацион фильми ва “Стюарт Литтл” картинаси режиссёри Роб Минкофф Ўзбекистонга келди, деб хабар берди
Маданият вазирлиги матбуот хизмати.
Ташриф Болалар контентини ривожлантириш маркази томонидан “Ўзбекфильм” Миллий кинокомпанияси ва Кино соҳаси вакиллари палатаси ҳамкорлигида ташкил этилган.
Ташриф доирасида америкалик режиссёр маҳаллий ёш режиссёрлар, аниматорлар ва киноижодкорлар учун маҳорат дарси ўтказади. Унда Минкофф фильм яратиш жараёни, ўзининг кўп йиллик тажрибаси ва ижодий ёндашувлари ҳақида сўзлаб беради.
1994 йилда экранларга чиққан “Қирол шер” мультфильми Роб Минкофф ва Рожер Аллерс томонидан суратга олинган. Картина жаҳон прокатида такрорий намойишлар билан бирга қарийб 980 млн доллар даромад келтирган ва иккита “Оскар” мукофотига сазовор бўлган. У 1994 йилнинг энг кўп даромад келтирган фильмига айланган.
Эслатиб ўтамиз, 2026 йил февраль ойида Болалар контентини ривожлантириш маркази раҳбарияти Роб Минкофф билан Ўзбекистонда миллий қаҳрамонлар ва қадриятларга асосланган тўлиқ метражли анимацион фильм яратиш имкониятларини муҳокама қилган эди.
Ўшанда режиссёр лойиҳа бўйича келишувларни якунийлаштиришга тайёрлигини билдирган.
Эслатиб ўтамиз, 25 ноябрь куни яна бир голливудлик продюсер Ларри Касанофф Ўзбекистонда жаҳонга машҳур актёрлар иштирокида саргузашт жанридаги йирик фильмни суратга олиш имкониятини муҳокама қилган эди. У Самарқанд, Бухоро ва Хива шаҳарлари бундай фильмлар учун ажойиб суратга олиш майдончаси бўлиши мумкинлигини таъкидлаган.