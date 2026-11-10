Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
III Российско-Узбекский медиафорум - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.11.2026
III Россия-Ўзбекистон медиафоруми
Учинчи Россия–Ўзбекистон медиафоруми 9–10 ноябрь кунлари Тошкентда ўтказилмоқда.
https://sputniknews.uz/20261110/bolalar-kontent-markaz-rejalar-61897175.html
Ақлвой платформаси, тарихий фильмлар ва Союзмультфильм: Болалар контенти маркази режалари
Ақлвой платформаси, тарихий фильмлар ва Союзмультфильм: Болалар контенти маркази режалари
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда болалар учун "Ақлвой" рақамли платформаси яратилмоқда. Унда фильмлар, мультфильмлар, китоблар ва ўйинлар жамланади. Шунингдек, Амир Темур, Ибн Сино ва Бобурнинг болалиги ҳақида фильмлар тайёрланмоқда.
2026-11-10T13:37+0500
2026-11-10T13:37+0500
iii россия-ўзбекистон медиафоруми
ҳамкорлик
мультфильм
интернет
ижодий танлов
болалар
маданият
ўзбекистон
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/0a/61896511_0:0:1673:941_1920x0_80_0_0_d7441cee3c81379b5afae1cf22715a58.png
ТОШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Ўзбекистонда болалар учун "Ақлвой" рақамли платформаси яратилмоқда, тарихий шахсларнинг болалиги ҳақида фильмлар тайёрланмоқда ва Россиянинг "Союзмультфильм" киностудияси билан ҳамкорлик имкониятлари кўриб чиқилмоқда. Бу ҳақда Болалар контентини ривожлантириш маркази ижрочи директори Зафар Йўлдошев III Россия–Ўзбекистон медиафорумида маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири."Ақлвой" платформасиПлатформа болалар учун фильмлар, мультфильмлар, китоблар, қўшиқлар ва ўйинларни бирлаштиради. Ҳозир платформа синов режимида ишламоқда. Унга 2000 тадан ортиқ материал орасидан танланган 1500 тадан зиёд материал, жумладан, ўзбек тилига дубляж қилинган хорижий мультфильмлар жойлаштирилган.Қандай фильмлар тайёрланмоқда?Айни пайтда Амир Темур, Абу Али ибн Сино ва Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг болалиги ҳақида фильмлар устида иш олиб борилмоқда.Йўлдошевнинг маълум қилишича, болалар контенти бўйича ижодий танловларга 24 та йўналишда 721 та лойиҳа тақдим этилган. Улар орасида 66 та бадиий фильм, 34 та сериал, 20 та анимацион сериал ва 17 та аниме бор. Марказ иш режасига 49 та мустақил лойиҳа киритилган."Союзмультфильм" билан ҳамкорликМарказ Россиянинг "Союзмультфильм" киностудияси билан мулоқот бошлаган.Келгусида қўшма анимацион лойиҳалар яратиш имконияти ҳам кўриб чиқилиши мумкин.
https://sputniknews.uz/20261109/russia-mediahamkorlik-taklif-61862589.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/0a/61896511_208:0:1463:941_1920x0_80_0_0_62b93783bd33bb996cbc271bd49b6e85.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ҳамкорлик, мультфильм, интернет, ижодий танлов, болалар, маданият, ўзбекистон, россия
ҳамкорлик, мультфильм, интернет, ижодий танлов, болалар, маданият, ўзбекистон, россия

Ақлвой платформаси, тарихий фильмлар ва Союзмультфильм: Болалар контенти маркази режалари

13:37 10.11.2026
© Sputnik / Сгенерировано ИИВ Узбекистане создается цифровая платформа для детей "Aqlvoy"
В Узбекистане создается цифровая платформа для детей Aqlvoy - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.11.2026
© Sputnik / Сгенерировано ИИ
Oбуна бўлиш
Зафар Йўлдошев болалар учун "Ақлвой" платформаси синовдан ўтаётгани ва унда 1500 тадан ортиқ материал жамланганини билдирди.
ТОШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Ўзбекистонда болалар учун "Ақлвой" рақамли платформаси яратилмоқда, тарихий шахсларнинг болалиги ҳақида фильмлар тайёрланмоқда ва Россиянинг "Союзмультфильм" киностудияси билан ҳамкорлик имкониятлари кўриб чиқилмоқда. Бу ҳақда Болалар контентини ривожлантириш маркази ижрочи директори Зафар Йўлдошев III Россия–Ўзбекистон медиафорумида маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.
"Ақлвой" платформаси
Платформа болалар учун фильмлар, мультфильмлар, китоблар, қўшиқлар ва ўйинларни бирлаштиради.
Ундан смартфон, телевизор ва интернет орқали фойдаланиш имкониятини яратиш режалаштирилган.
Ҳозир платформа синов режимида ишламоқда. Унга 2000 тадан ортиқ материал орасидан танланган 1500 тадан зиёд материал, жумладан, ўзбек тилига дубляж қилинган хорижий мультфильмлар жойлаштирилган.
Қандай фильмлар тайёрланмоқда?
Айни пайтда Амир Темур, Абу Али ибн Сино ва Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг болалиги ҳақида фильмлар устида иш олиб борилмоқда.
Шунингдек, болалар ўртасидаги камситишга бағишланган "Иккичи" фильми, гиёҳвандлик ва интернетдаги қимор ўйинлари хавфи ҳақидаги "Олдингдаги йўл" сериали ҳамда "Йўлбарс" анимацион сериали каби лойиҳалар мавжуд.
Йўлдошевнинг маълум қилишича, болалар контенти бўйича ижодий танловларга 24 та йўналишда 721 та лойиҳа тақдим этилган. Улар орасида 66 та бадиий фильм, 34 та сериал, 20 та анимацион сериал ва 17 та аниме бор. Марказ иш режасига 49 та мустақил лойиҳа киритилган.
"Союзмультфильм" билан ҳамкорлик
Марказ Россиянинг "Союзмультфильм" киностудияси билан мулоқот бошлаган.
Ҳамкорлик доирасида ўзбек сценарийнавислари, режиссёрлари ва аниматорлари учун маҳорат дарслари ўтказиш, Россия болалар асарларини ўзбек тилига, Ўзбекистонда яратилганларини эса рус тилига таржима қилиш таклиф этилмоқда.
Келгусида қўшма анимацион лойиҳалар яратиш имконияти ҳам кўриб чиқилиши мумкин.
Директор Центра подготовки контента для СМИ Ахмедов Кобулжон - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.11.2026
III Россия-Ўзбекистон медиафоруми
Қобулжон Аҳмедов Россия билан медиаҳамкорлик бўйича тўрт таклиф билдирди
Кеча, 13:23
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0