https://sputniknews.uz/20261129/qisqartirish-mercedes-tolov-62381835.html
Оммавий қисқартириш: Mercedes ишдан кетишга рози бўлганларга 422 минг еврогача тўламоқчи
Оммавий қисқартириш: Mercedes ишдан кетишга рози бўлганларга 422 минг еврогача тўламоқчи
Sputnik Ўзбекистон
Германия автоконцерни харажатларни қисқартириш мақсадида 1 декабрдан ишчиларнинг ўз ихтиёри билан ишдан кетиш дастурини бошлайди. 29.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-29T10:28+0500
2026-11-29T10:28+0500
2026-11-29T10:34+0500
дунё янгиликлари
германия
автомобил
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0c/0a/15575757_0:630:2173:1852_1920x0_80_0_0_809b7309a2d2695be711c52093db578b.jpg
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Германиянинг Mercedes-Benz автоконцерни ўз ихтиёри билан ишдан кетишга рози бўлган айрим ишчиларга 422 минг еврогача компенсация тўлашни режалаштирмоқда, деб хабар берди Handelsblatt нашри.Дастур 2026 йил 1 декабрдан 2027 йил 30 сентябргача амал қилади. Унда компаниянинг бевосита ишлаб чиқариш билан шуғулланмайдиган бўлинмаларида камида уч йилдан ортиқ ишлаган 30 мингдан зиёд киши иштирок этиши мумкин.Масалан, ойлик маоши 5,5–6,9 минг евро атрофида бўлган 52 ёшли муҳандис қўшимча тўловлар билан бирга 422 минг еврогача компенсация олиши мумкин.Автоконцерн жорий йилнинг учинчи чорагида 407 мингдан ортиқ енгил автомобиль сотган. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 8 фоизга кам. Енгил автомобиллар бўлинмасининг тузатилган операцион фойдаси эса қарийб икки баравар — 1,14 миллиард евродан 560 миллион еврогача камайган.Компания буни, жумладан, Хитой бозорида рақобатнинг кучайиши билан изоҳламоқда.Ноябрь ойида Reuters агентлиги Mercedes Германиядаги заводларига янги инвестициялар киритишни тўхтатаётгани ва айрим корхоналарини ёпиш имкониятини кўриб чиқаётгани ҳақида хабар берган эди.Европа саноатидаги муаммоларЮқори энергия нархлари Европа саноатининг бошқа тармоқларига ҳам салбий таъсир кўрсатмоқда.Хусусан, Нидерландиядаги Nyrstar металлургия корхонаси 30 ноябрдан рух ишлаб чиқаришни тўхтатишини маълум қилди. Бунга энергия харажатларининг юқорилиги ва бозордаги мураккаб вазият сабаб бўлган.Шу билан бирга, Европа Иттифоқи Россияга қарши санкциялар ва энергетика сиёсати доирасида Россия суюлтирилган гази импортини 2027 йил бошидан, қувур орқали етказиб бериладиган газ импортини эса 2027 йил кузидан тўлиқ тақиқлашни режалаштирган.
https://sputniknews.uz/20260909/russia-gaz-france-sanoat-60309444.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0c/0a/15575757_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d8ea66db92dd97be70827030475b0ee4.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, германия, автомобил
дунё янгиликлари, германия, автомобил
Оммавий қисқартириш: Mercedes ишдан кетишга рози бўлганларга 422 минг еврогача тўламоқчи
10:28 29.11.2026 (янгиланди: 10:34 29.11.2026)
Германия автоконцерни харажатларни қисқартириш мақсадида 1 декабрдан ишчиларнинг ўз ихтиёри билан ишдан кетиш дастурини бошлайди.
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Германиянинг Mercedes-Benz автоконцерни ўз ихтиёри билан ишдан кетишга рози бўлган айрим ишчиларга 422 минг еврогача компенсация тўлашни режалаштирмоқда, деб хабар берди Handelsblatt нашри.
Дастур 2026 йил 1 декабрдан 2027 йил 30 сентябргача амал қилади. Унда компаниянинг бевосита ишлаб чиқариш билан шуғулланмайдиган бўлинмаларида камида уч йилдан ортиқ ишлаган 30 мингдан зиёд киши иштирок этиши мумкин.
Компенсация миқдори ишчининг ёши, маоши ва меҳнат стажига боғлиқ бўлади. Келгуси йилнинг март ойи охиригача ишдан кетишга розилик билдирганларга қўшимча маблағ тўланади.
Масалан, ойлик маоши 5,5–6,9 минг евро атрофида бўлган 52 ёшли муҳандис қўшимча тўловлар билан бирга 422 минг еврогача компенсация олиши мумкин.
Автоконцерн жорий йилнинг учинчи чорагида 407 мингдан ортиқ енгил автомобиль сотган. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 8 фоизга кам. Енгил автомобиллар бўлинмасининг тузатилган операцион фойдаси эса қарийб икки баравар — 1,14 миллиард евродан 560 миллион еврогача камайган.
Компания буни, жумладан, Хитой бозорида рақобатнинг кучайиши билан изоҳламоқда.
Ноябрь ойида Reuters агентлиги Mercedes Германиядаги заводларига янги инвестициялар киритишни тўхтатаётгани ва айрим корхоналарини ёпиш имкониятини кўриб чиқаётгани ҳақида хабар берган эди.
Европа саноатидаги муаммолар
Юқори энергия нархлари Европа саноатининг бошқа тармоқларига ҳам салбий таъсир кўрсатмоқда.
Хусусан, Нидерландиядаги Nyrstar металлургия корхонаси 30 ноябрдан рух ишлаб чиқаришни тўхтатишини маълум қилди. Бунга энергия харажатларининг юқорилиги ва бозордаги мураккаб вазият сабаб бўлган.
Германия канцлери Фридрих Мерц июль ойида ZDF телеканалига берган интервьюсида Россия гази етказиб берилмаётгани оқибатида мамлакатда энергетика инқирози давом этаётганини айтган эди.
Шу билан бирга, Европа Иттифоқи Россияга қарши санкциялар ва энергетика сиёсати доирасида Россия суюлтирилган гази импортини 2027 йил бошидан, қувур орқали етказиб бериладиган газ импортини эса 2027 йил кузидан тўлиқ тақиқлашни режалаштирган.