https://sputniknews.uz/20260909/russia-gaz-france-sanoat-60309444.html
Россия газидан воз кечиб, Германия, Италия ва Франция саноатини йўқ қиляпмиз — Дюпон-Эньян
Россия газидан воз кечиб, Германия, Италия ва Франция саноатини йўқ қиляпмиз — Дюпон-Эньян
Sputnik Ўзбекистон
Франция президентлигига номзод Николя Дюпон-Эньян Россия газидан воз кечиш Европа учун “ўз жонига қасд қилиш танлови” бўлганини айтди. У Украинага сарфланган ўнлаб миллиард евроларни ҳам танқид қилди.
2026-09-09T10:48+0500
2026-09-09T10:48+0500
2026-09-09T10:55+0500
дунё янгиликлари
европа иттифоқи
санкция
газ
нефть
украина
иқтисод
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
франция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/14/40159477_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_e25fbc0197778480c1ca9ca56bd86d2d.jpg
ТОШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Франция президентлигига номзод, “Debout la France” партияси етакчиси Николя Дюпон-Эньян Россия газидан воз кечиш Европа иқтисодиёти ва саноатига жиддий зарар етказганини билдирди.Дюпон-Эньяннинг фикрича, Россия энергия ресурсларидан воз кечиш Европа учун “ўз жонига қасд қилиш танлови” бўлди ва қитъа бундай қарор қабул қилишга мажбур эмас эди.Сиёсатчи Франциянинг Украина можаросидаги сиёсатини ҳам танқид қилди. У Париж Киевни қўллаб-қувватлаш учун ўнлаб миллиард евро сарфлаганини, унинг ўрнига можарони тинч йўл билан ҳал қилишга кўмаклашиш керак бўлганини таъкидлади.Бу Дюпон-Эньяннинг Европа ва Франциянинг Украина бўйича сиёсатини танқид қилиши биринчи марта эмас. Жорий йил июнида у Украинанинг Евроиттифоққа тезлаштирилган тартибда қўшилишини “йирик тарихий хато” деб атаган эди. Унинг фикрича, Франциянинг бундай сиёсатни давом эттириш учун молиявий, ҳарбий ва саноат имкониятлари етарли эмас.Аввалроқ сиёсатчи Россияга қарши иқтисодий санкцияларни бекор қилишни таклиф қилиб, Москвани Хитой билан яқинлашишга ундаган сиёсатни жиддий геосиёсий хато деб баҳолаган эди.
https://sputniknews.uz/20260405/russia-sanktsiyalar-bekor-qilish-chaqiriq-56722896.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/14/40159477_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_f8c224ec24a8babaeba6408121cee9cd.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, европа иттифоқи, санкция, газ, нефть, украина, иқтисод, дунёда, франция, италия, германия, россия
дунё янгиликлари, европа иттифоқи, санкция, газ, нефть, украина, иқтисод, дунёда, франция, италия, германия, россия
Россия газидан воз кечиб, Германия, Италия ва Франция саноатини йўқ қиляпмиз — Дюпон-Эньян
10:48 09.09.2026 (янгиланди: 10:55 09.09.2026)
Франция президентлигига номзод Николя Дюпон-Эньян Европа фаровонлиги Россиянинг табиий ресурсларига таянганини, улардан воз кечиш эса қитъа саноатига зарба бўлганини айтди.
ТОШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Франция президентлигига номзод, “Debout la France” партияси етакчиси Николя Дюпон-Эньян Россия газидан воз кечиш Европа иқтисодиёти ва саноатига жиддий зарар етказганини билдирди.
“Худди Россия газини энди импорт қилмаётганимиздан афсусланаётганим каби. Чунки биз Америка суюлтирилган гази учун уч ярим баравар кўп тўлаяпмиз. Европанинг гуллаб-яшнаши Россиянинг табиий ресурслари асосига қурилган эди. Айни пайтда биз Германия, Италия ва Франция саноатини йўқ қиляпмиз”, — деди у BFMTV телеканали эфирида.
Дюпон-Эньяннинг фикрича, Россия энергия ресурсларидан воз кечиш Европа учун “ўз жонига қасд қилиш танлови” бўлди ва қитъа бундай қарор қабул қилишга мажбур эмас эди.
Сиёсатчи Франциянинг Украина можаросидаги сиёсатини ҳам танқид қилди. У Париж Киевни қўллаб-қувватлаш учун ўнлаб миллиард евро сарфлаганини, унинг ўрнига можарони тинч йўл билан ҳал қилишга кўмаклашиш керак бўлганини таъкидлади.
Бу Дюпон-Эньяннинг Европа ва Франциянинг Украина бўйича сиёсатини танқид қилиши биринчи марта эмас. Жорий йил июнида у Украинанинг Евроиттифоққа тезлаштирилган тартибда қўшилишини “йирик тарихий хато” деб атаган эди. Унинг фикрича, Франциянинг бундай сиёсатни давом эттириш учун молиявий, ҳарбий ва саноат имкониятлари етарли эмас.
Аввалроқ сиёсатчи Россияга қарши иқтисодий санкцияларни бекор қилишни таклиф қилиб, Москвани Хитой билан яқинлашишга ундаган сиёсатни жиддий геосиёсий хато деб баҳолаган эди.