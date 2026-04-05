https://sputniknews.uz/20260405/russia-sanktsiyalar-bekor-qilish-chaqiriq-56722896.html
Словакия ва Венгрия раҳбарлари ЕИни Россияга қарши санкцияларни бекор қилишга чақирди
Sputnik Ўзбекистон
Роберт Фицо ва Виктор Орбан Европа Иттифоқини Россия энергетикасига қарши чекловларни бекор қилишга чақирди. Улар ЕИда ёқилғи танқислиги, нархлар ошиши ва энергия инқирози хавфи кучайиб бораётганини таъкидлади.
2026-04-05T13:15+0500
дунё янгиликлари
европа иттифоқи
греция
япония
санкция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1d/52337136_0:110:2881:1731_1920x0_80_0_0_4099acd2f866020df481b5d82c3075c2.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1d/52337136_417:0:2881:1848_1920x0_80_0_0_c1fcdbbe1018047669b61495e2cddb0e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
роберт фицо, виктор орбан, россия нефти, россия газы, европа иттифоқи, санкциялар, энергия инқирози, еида ёқилғи танқислиги, варуфакис, япония россия муносабатлари
Словакия ва Венгрия раҳбарлари Брюсселни санкцияларни қайта кўриб чиқишга чақирмоқда. Грециянинг собиқ молия вазири эса бу чекловларни “Европа учун фожиа” деб баҳолади.
Словакия бош вазири Роберт Фицо Европа Иттифоқини Россия билан мулоқотни қайта тиклашга ва Россия нефти ҳамда газига нисбатан чекловлардан воз кечишга чақирди. Унинг фикрича, ЕИ мафкуравий ёндашув туфайли ўзини энергия таъминоти хавфи остига қўймоқда.
Аввалроқ Фицо ўз баёнотида Европа Россия нефтидан воз кечиш орқали “бўш ёқилғи қуйиш шохобчалари” билан қолиш хавфига дуч келиши мумкинлигини таъкидлади.
“Европа Иттифоқи етишмаётган нефть ва газ захираларини тўлдириши ва ушбу стратегик хомашёни барча мумкин бўлган манбалар ва йўналишлардан, шу жумладан Россиядан етказиб беришга имкон берадиган сиёсий ва ҳуқуқий муҳитни таъминлаши керак эди”, — деб ёзди Фицо ижтимоий тармоқдаги саҳифасида.
Унинг айтишича, Россиядан нефть ва газ импортини чекловчи “бемаъни санкциялар” бекор қилиниши лозим.
Орбан: Европа жиддий энергия инқирозига яқинлашмоқда
Венгрия бош вазири Виктор Орбан ҳам Фицо билан бир хил позицияни билдирди. У Роберт Фицо билан Европа энергетикасидаги вазиятни муҳокама қилганини ва Брюсселни Россия энергия ташувчиларига қарши чекловларни зудлик билан қайта кўриб чиқишга чақирганини маълум қилди.
“Европадаги вазият кескин. Жиддий энергия инқирози яқинлашмоқда ва унинг тезлиги кун сайин ошиб бормоқда. Европа иқтисодиётига энергия танқислиги ва бунинг натижасида нархларнинг ошиши таҳдид солмоқда”, — деди Орбан видеомурожаатида.
Унинг таъкидлашича, хавфнинг олдини олиш учун Европа нефть ва газ захираларини “барча мумкин бўлган манбалардан ва имкони борича тез” тўлдириши керак.
“Ҳар бир куннинг аҳамияти бор. Шунинг учун биз Брюсселдан Россия энергетикасига нисбатан санкция ва чекловларни зудлик билан тўхтатишни талаб қиламиз”, — деди Орбан.
У, шунингдек, Россия энергия манбаларидан бутунлай воз кечишга қаратилган режаларни ҳам танқид қилди.
Варуфакис: санкциялар европаликлар учун фожиага айланди
Грециянинг собиқ молия вазири Янис Варуфакис ҳам Россияга қарши санкциялар Европа учун кутилган натижани бермаганини айтди.
“Бу европаликлар учун фожиа. Улар санкциялар орқали Россия иқтисодиётини издан чиқара оламиз, деб ўйлашган эди, аммо натижа тескари бўлди”, — деди у T-Банкнинг TOLK-2026 форумида РИА Новости мухбирининг саволига жавобан.
Варуфакиснинг фикрича, Москва санкциялар босимини ўз фойдасига буриб, айрим стратегик мақсадларига эришган.
Япония Россия билан иқтисодий алоқаларни қайта кўриб чиқиши ҳақида хабарлар пайдо бўлди
Япониянинг Kyodo агентлиги манбаларига таяниб хабар беришича, Токио Украинадаги можаро тугаганидан кейин япон компанияларининг Россиядаги фаолиятини қайта тиклаш имкониятини ўрганмоқда.
Маълумотларга кўра, май ойида Россияга иқтисодий делегация юбориш варианти кўриб чиқилган. Делегация таркибига Mitsubishi Corporation, Mitsui & Co. ва Mitsui O.S.K. Lines каби йирик компаниялар таклиф этилгани айтилган.
Шу билан бирга, агентлик Россия нефтини харид қилиш масаласи ҳам муҳокама қилиниши мумкинлигини истисно этмаган.
Бироқ кейинроқ Япония ҳукумати бош котиби Минору Кихара бу хабарларни рад этди. Унинг сўзларига кўра, Токио Россияга қарши санкциялар сиёсатини ўзгартирмаган ва Россияда фаолият юритаётган япон компанияларини қўллаб-қувватлашда давом этмоқда.