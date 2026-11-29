https://sputniknews.uz/20261129/qarz-eu-62387903.html
Қарзи нақ 860 млрд еврога етган Европа Иттифоқи Украинага яна қарз бермоқчи
Қарзи нақ 860 млрд еврога етган Европа Иттифоқи Украинага яна қарз бермоқчи
Sputnik Ўзбекистон
Европа Иттифоқининг қарзи 51 миллиард евродан 860 миллиард еврогача ошган. Брюссель эски қарзларни тўлаш муддатини кечиктириш ва Украинага қўшимча кредит ажратиш учун молия бозорларидан яна қарз олишни режалаштирмоқда.
2026-11-29T16:18+0500
2026-11-29T16:18+0500
2026-11-29T16:18+0500
дунё янгиликлари
кредит
қарз
украина
бюджет
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0b/15/30135847_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_a1821718e8b63598d1470f16ebef59d1.jpg
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Европа Иттифоқининг сўндирилмаган қарзлари ҳажми коронавирус пандемиясидан олдинги 51 млрд евродан жорий йил сентябрига келиб 860 млрд еврога етди, деб хабар бермоқда Financial Times.Брюссель 2028–2034 йилларга мўлжалланган бюджет бўйича келишувга эришиш мақсадида пандемия даврида олинган қарзларнинг бир қисмини тўлаш муддатини узайтириш имкониятини кўриб чиқмоқда.Эндиликда Европа кенгаши раиси Антониу Кошта 30 млрд еврогача бўлган қарзни тўлаш муддатини кечиктириш имкониятини кўриб чиқмоқда. Бу эса келгусида қарз бўйича тўланадиган фоизлар миқдорининг ошишига олиб келади.Европа Иттифоқи халқаро молия бозорларида облигациялар чиқариш орқали қарз олади. Уларнинг асосий харидорлари банклар, инвестиция ва пенсия жамғармалари, шунингдек, марказий банклар ҳисобланади. Қарзларнинг бир қисми ЕИнинг умумий бюджети ҳисобидан сўндирилади.Шу билан бирга, Брюссель Украинага молиявий ёрдам кўрсатиш учун яна қарз олишни режалаштирмоқда.18 ноябрь куни Еврокомиссия Украинага 2027 йилда қўшимча 45 млрд евро кредит ажратишни таклиф қилди. Маблағ халқаро молия бозорларидан қарз олиш орқали жалб этилади.Аввалроқ ЕИ Украинага 2026–2027 йиллар учун 90 млрд евро кредит ажратишни маъқуллаган эди.Еврокомиссия маълумотларига кўра, 2022 йилдан буён ЕИ ва унга аъзо давлатлар Украина ҳамда унинг фуқароларини қўллаб-қувватлаш учун қарийб 238 млрд евро ажратган.
https://sputniknews.uz/20261127/ei-aqsh-ukrainani-62332657.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0b/15/30135847_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_31311112ab9a6c8d586f0f4c56a3d805.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, кредит, қарз, украина, бюджет
дунё янгиликлари, кредит, қарз, украина, бюджет
Қарзи нақ 860 млрд еврога етган Европа Иттифоқи Украинага яна қарз бермоқчи
Европа Иттифоқининг қарзи олти йилда қарийб 17 баравар ошган. Брюссель эски қарзларни тўлаш муддатини узайтиришни кўриб чиқмоқда.
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik.
Европа Иттифоқининг сўндирилмаган қарзлари ҳажми коронавирус пандемиясидан олдинги 51 млрд евродан жорий йил сентябрига келиб 860 млрд еврога етди, деб хабар бермоқда
Financial Times.
Брюссель 2028–2034 йилларга мўлжалланган бюджет бўйича келишувга эришиш мақсадида пандемия даврида олинган қарзларнинг бир қисмини тўлаш муддатини узайтириш имкониятини кўриб чиқмоқда.
Дастлаб Еврокомиссия келгуси етти йиллик бюджет доирасида мазкур қарзларни сўндириш ва улар бўйича фоизларни тўлаш учун 149,3 млрд евро ажратишни таклиф қилган эди. Кейинчалик бу маблағни 140 млрд еврогача қисқартириш таклиф этилди.
Эндиликда Европа кенгаши раиси Антониу Кошта 30 млрд еврогача бўлган қарзни тўлаш муддатини кечиктириш имкониятини кўриб чиқмоқда. Бу эса келгусида қарз бўйича тўланадиган фоизлар миқдорининг ошишига олиб келади.
Европа Иттифоқи халқаро молия бозорларида облигациялар чиқариш орқали қарз олади. Уларнинг асосий харидорлари банклар, инвестиция ва пенсия жамғармалари, шунингдек, марказий банклар ҳисобланади. Қарзларнинг бир қисми ЕИнинг умумий бюджети ҳисобидан сўндирилади.
Шу билан бирга, Брюссель Украинага молиявий ёрдам кўрсатиш учун яна қарз олишни режалаштирмоқда.
18 ноябрь куни Еврокомиссия Украинага 2027 йилда қўшимча 45 млрд евро кредит ажратишни таклиф қилди. Маблағ халқаро молия бозорларидан қарз олиш орқали жалб этилади.
Аввалроқ ЕИ Украинага 2026–2027 йиллар учун 90 млрд евро кредит ажратишни маъқуллаган эди.
26 ноябрь куни Брюсселда бўлиб ўтган саммитда ЕИ етакчилари янги бюджет ва Украинага қўшимча кредит ажратиш бўйича якуний келишувга эриша олмади. Масала декабрь ойида яна муҳокама қилинади.
Еврокомиссия маълумотларига кўра, 2022 йилдан буён ЕИ ва унга аъзо давлатлар Украина ҳамда унинг фуқароларини қўллаб-қувватлаш учун қарийб 238 млрд евро ажратган.