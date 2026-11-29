https://sputniknews.uz/20261129/japan-uzbekistan-nodir-metal-62390101.html
Хитойга қарамликни камайтириш учун Япония Ўзбекистондан нодир металлар сотиб олмоқчи
Хитойга қарамликни камайтириш учун Япония Ўзбекистондан нодир металлар сотиб олмоқчи
Sputnik Ўзбекистон
Япониянинг Mitsubishi корпорацияси Ўзбекистондан вольфрам ва сурма сотиб олмоқчи. Хитой ушбу металлар экспортига чекловлар жорий этган. Ўзбекистондан Японияга вольфрам етказиб бериш 2027 йилдаёқ бошланиши мумкин.
2026-11-29T18:32+0500
2026-11-29T18:32+0500
2026-11-29T18:32+0500
иқтисод
савдо
экспорт
импорт
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/0b/23266729_0:292:3077:2023_1920x0_80_0_0_b06c70eb356b494bb542a53b4204dc25.jpg
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Япониянинг Mitsubishi корпорацияси Ўзбекистондан вольфрам сотиб олишни режалаштирмоқда. Компания келгусида сурма харид қилиш имкониятини ҳам кўриб чиқмоқда, деб хабар бермоқда Nikkei.Корпорациянинг Mitsubishi RtM Japan шўба компанияси Ўзбекистон технологик металлар комбинати билан мазкур металлар импорти бўйича меморандум имзолади.Хитой жаҳон вольфрам бозорида етакчи ўринни эгаллайди. АҚШ Геология хизмати маълумотларига кўра, дунёдаги вольфрам қазиб олиш қувватларининг қарийб 70 фоизи Хитой ҳиссасига тўғри келади.Mitsubishi Ўзбекистонда сурма ишлаб чиқариш йўлга қўйилганидан сўнг уни харид қилиш имкониятини ҳам кўриб чиқади.Пекин вольфрам ва сурма экспортига чекловлар жорий этгани сабабли Япония компаниялари муқобил таъминот манбаларини изламоқда.Вольфрам юқори ҳароратга чидамлилиги ва мустаҳкамлиги туфайли металл кесувчи асбоблар, қаттиқ қотишмалар ва электроника маҳсулотларини ишлаб чиқаришда қўлланилади. Сурмадан эса аккумуляторлар, махсус қотишмалар ва ёнғинга чидамли материаллар тайёрлашда фойдаланилади.Президент Шавкат Мирзиёев 5 ноябрь куни вольфрам, молибден, селен, теллур ва ренийдан ташқари яна қатор муҳим металлар, жумладан, сурма, никель, кобальт ва қалай ишлаб чиқаришни ўзлаштириш вазифасини қўйган эди.2030 йилга қадар Ўзбекистонда 16 турдаги муҳим металларни ишлаб чиқариш ҳажмини 2,7 млрд доллардан ошириш кўзда тутилган.
https://sputniknews.uz/20251219/prezident-japan-loyihalar-muhokama-54321266.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/0b/23266729_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_133161be6f57c0f1ccda8bd1d84ac4e0.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод, савдо, экспорт, импорт, ўзбекистон
иқтисод, савдо, экспорт, импорт, ўзбекистон
Хитойга қарамликни камайтириш учун Япония Ўзбекистондан нодир металлар сотиб олмоқчи
Япониянинг Mitsubishi компанияси Хитой экспортга чекловлар жорий этган вольфрам ва сурмани Ўзбекистондан сотиб олишни режалаштирмоқда.
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik.
Япониянинг Mitsubishi корпорацияси Ўзбекистондан вольфрам сотиб олишни режалаштирмоқда. Компания келгусида сурма харид қилиш имкониятини ҳам кўриб чиқмоқда, деб хабар бермоқда
Nikkei.
Корпорациянинг Mitsubishi RtM Japan шўба компанияси Ўзбекистон технологик металлар комбинати билан мазкур металлар импорти бўйича меморандум имзолади.
Вольфрам етказиб бериш 2027 йилдаёқ бошланиши мумкин. Харид ҳажми ва нархлар кейинги музокараларда белгиланади.
Хитой жаҳон вольфрам бозорида етакчи ўринни эгаллайди. АҚШ Геология хизмати маълумотларига кўра, дунёдаги вольфрам қазиб олиш қувватларининг қарийб 70 фоизи Хитой ҳиссасига тўғри келади.
Mitsubishi Ўзбекистонда сурма ишлаб чиқариш йўлга қўйилганидан сўнг уни харид қилиш имкониятини ҳам кўриб чиқади.
Пекин вольфрам ва сурма экспортига чекловлар жорий этгани сабабли Япония компаниялари муқобил таъминот манбаларини изламоқда.
Вольфрам юқори ҳароратга чидамлилиги ва мустаҳкамлиги туфайли металл кесувчи асбоблар, қаттиқ қотишмалар ва электроника маҳсулотларини ишлаб чиқаришда қўлланилади. Сурмадан эса аккумуляторлар, махсус қотишмалар ва ёнғинга чидамли материаллар тайёрлашда фойдаланилади.
Ўзбекистонда ҳам стратегик аҳамиятга эга металларни қазиб олиш ва чуқур қайта ишлаш кўламини кенгайтириш режалаштирилган.
Президент Шавкат Мирзиёев 5 ноябрь куни вольфрам, молибден, селен, теллур ва ренийдан ташқари яна қатор муҳим металлар, жумладан, сурма, никель, кобальт ва қалай ишлаб чиқаришни ўзлаштириш вазифасини қўйган эди.
2030 йилга қадар Ўзбекистонда 16 турдаги муҳим металларни ишлаб чиқариш ҳажмини 2,7 млрд доллардан ошириш кўзда тутилган.