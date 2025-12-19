Ўзбекистон
Владимир Путин билан йил якунлари - жонли эфир
Президент Японияда: нодир металлар, аэропорт ва яшил энергия лойиҳалари муҳокама қилинди
Президент Японияда: нодир металлар, аэропорт ва яшил энергия лойиҳалари муҳокама қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев Токиода JBIC, JICA ва Sojitz раҳбарлари билан учрашувларда энергетика, транспорт, соғлиқни сақлаш ва инвестиция лойиҳалари бўйича келишувларга эришди.
2025-12-19T17:33+0500
2025-12-19T17:33+0500
ўзбекистон
иқтисод
ҳамкорлик
япония
ташриф
шавкат мирзиёев
ТОШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Токиога расмий ташрифининг ишбилармонлик дастури доирасида Япония халқаро ҳамкорлик банки (JBIC) бошқарувчиси, Япония халқаро ҳамкорлик агентлиги (JICA) президенти ҳамда “Sojitz Corporation” раҳбарлари билан учрашувлар ўтказди.JBIC бошқарувчиси Нобумицу Хаяси билан музокараларда энергетика, транспорт, АТ инфратузилмасини ривожлантириш, соғлиқни сақлаш тизимини модернизация қилиш бўйича янги лойиҳаларни тайёрлаш ва амалга оширилаётган ташаббуслар самарадорлигини ошириш масалалари муҳокама қилинди.JICA президенти Акихико Танака билан учрашувда қайд этилишича, қўшма лойиҳалар портфели 8 миллиард доллардан ошган. Шунингдек, соғлиқни сақлаш, энергетика, транспорт, таълим ва саноат соҳаларида 3 миллиард доллардан ортиқ қийматга эга янги ташаббуслар ишлаб чиқилмоқда.Ташриф доирасида иқтисодий зоналар, таълим, қишлоқ хўжалиги, транспорт ҳамда тиббий ускуналар етказиб бериш бўйича қатор келишувлар имзоланди. Томонлар Япония инвесторлари учун махсус иқтисодий зона барпо этиш лойиҳасини тез фурсатларда ишга туширишга тайёр эканини билдирди.“Sojitz Corporation” раҳбарлари Масаёши Фудзимото ва Косукэ Уэмура билан учрашувда кўп тармоқли шифохона, Тошкентнинг янги халқаро аэропорти, шамол электр станцияси қурилиши каби устувор лойиҳалар муҳокама қилинди. Шунингдек, тиббиёт ва таълим муассасаларини модернизация қилиш, трансчегаравий “яшил” энергия йўлагини барпо этиш, газ компрессор станцияларини янгилаш ҳамда япон инвесторлари учун махсус иқтисодий зона яратиш ташаббуслари қўллаб-қувватланди.“JOGMEC” ва “ITOCHU” ташкилотлари раҳбарлари Ичиро Такахара ва Джун Иномата билан учрашувда компанияларнинг ҳудудлардаги истиқболли конлардан қимматбаҳо металларни қазиб олиш режалари кўриб чиқилди.Сувни тозалаш, автомобилсозлик, ҳаво ҳаракатини бошқариш тизимини модернизация қилиш ҳамда ижтимоий соҳада давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини амалга ошириш каби ҳамкорликнинг янги йўналишларига алоҳида эътибор қаратилди.
Янгиликлар
Президент Японияда: нодир металлар, аэропорт ва яшил энергия лойиҳалари муҳокама қилинди

17:33 19.12.2025
Шавкат Мирзиёев Япония халқаро молия институтлари ва йирик корпорациялар раҳбарлари билан учрашиб, қатор инвестиция ва инфратузилма лойиҳаларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Токиога расмий ташрифининг ишбилармонлик дастури доирасида Япония халқаро ҳамкорлик банки (JBIC) бошқарувчиси, Япония халқаро ҳамкорлик агентлиги (JICA) президенти ҳамда “Sojitz Corporation” раҳбарлари билан учрашувлар ўтказди.
JBIC бошқарувчиси Нобумицу Хаяси билан музокараларда энергетика, транспорт, АТ инфратузилмасини ривожлантириш, соғлиқни сақлаш тизимини модернизация қилиш бўйича янги лойиҳаларни тайёрлаш ва амалга оширилаётган ташаббуслар самарадорлигини ошириш масалалари муҳокама қилинди.
JICA президенти Акихико Танака билан учрашувда қайд этилишича, қўшма лойиҳалар портфели 8 миллиард доллардан ошган. Шунингдек, соғлиқни сақлаш, энергетика, транспорт, таълим ва саноат соҳаларида 3 миллиард доллардан ортиқ қийматга эга янги ташаббуслар ишлаб чиқилмоқда.
Ташриф доирасида иқтисодий зоналар, таълим, қишлоқ хўжалиги, транспорт ҳамда тиббий ускуналар етказиб бериш бўйича қатор келишувлар имзоланди. Томонлар Япония инвесторлари учун махсус иқтисодий зона барпо этиш лойиҳасини тез фурсатларда ишга туширишга тайёр эканини билдирди.
“Sojitz Corporation” раҳбарлари Масаёши Фудзимото ва Косукэ Уэмура билан учрашувда кўп тармоқли шифохона, Тошкентнинг янги халқаро аэропорти, шамол электр станцияси қурилиши каби устувор лойиҳалар муҳокама қилинди. Шунингдек, тиббиёт ва таълим муассасаларини модернизация қилиш, трансчегаравий “яшил” энергия йўлагини барпо этиш, газ компрессор станцияларини янгилаш ҳамда япон инвесторлари учун махсус иқтисодий зона яратиш ташаббуслари қўллаб-қувватланди.
“JOGMEC” ва “ITOCHU” ташкилотлари раҳбарлари Ичиро Такахара ва Джун Иномата билан учрашувда компанияларнинг ҳудудлардаги истиқболли конлардан қимматбаҳо металларни қазиб олиш режалари кўриб чиқилди.
Сувни тозалаш, автомобилсозлик, ҳаво ҳаракатини бошқариш тизимини модернизация қилиш ҳамда ижтимоий соҳада давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини амалга ошириш каби ҳамкорликнинг янги йўналишларига алоҳида эътибор қаратилди.
