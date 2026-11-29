https://sputniknews.uz/20261129/dunyo-suv-zaxiralar-62386576.html
Дунёда сув захиралари рекорд даражада камайган — Сибирда эса кўпайган
Дунёда сув захиралари рекорд даражада камайган — Сибирда эса кўпайган
Sputnik Ўзбекистон
Олимлар дунёдаги сув захираларининг рекорд даражада камайганини аниқлади. Бу орада Афғонистон Амударё сувини Қўштепа каналига йўналтиришга тайёрланмоқда, Тожикистонда эса Роғун сув омбори тўлдирилмоқда.
2026-11-29T14:21+0500
2026-11-29T14:21+0500
2026-11-29T14:21+0500
сув
иқлим ўзгариши
давлат экология қўмитаси
марказий осиё
роғун гэс
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/0e/27106616_0:0:3346:1882_1920x0_80_0_0_f73119d2076c6a12192b107ec0a44db4.jpg
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Дунёда 2023–2024 йилларда дарёлардаги сув оқими ҳамда кўл ва сув омборларидаги сув захиралари 1991 йилдан буён кузатилмаган даражада камайган. Бу ҳақда Science журналида эълон қилинган халқаро тадқиқот натижаларида келтирилган.Олимлар дунёдаги 150 та йирик дарё ҳавзаси ҳамда 1,2 миллиондан ортиқ кўл ва сув омборига оид маълумотларни ўрганди.1991–2020 йиллардаги ўртача кўрсаткичларга нисбатан 2023–2024 йилларда дунё бўйича дарёлардаги йиллик сув оқими қарийб 2 минг куб километрга, кўл ва сув омборларидаги сув захиралари эса 640 куб километрга камайган.Сув танқислиги нафақат анъанавий равишда қурғоқчил ҳудудларда, балки ёғингарчилик миқдори юқори бўлган минтақаларда, жумладан, Амазонка дарёси ҳавзасида ҳам кузатилган.Қизиғи, дунёнинг қатор минтақаларида сув захиралари камайган бир пайтда Сибирдаги кўл ва сув омборларида сув ҳажми 56,2 куб километрга кўпайган. Бироқ минтақадаги дарёларнинг йиллик сув оқими 33,5 куб километрга камайган.2025 йилда дунё бўйича дарёлардаги сув оқими тикланган бўлса-да, кўл ва сув омборларидаги сув захиралари кўп йиллик ўртача кўрсаткичдан қарийб 7 фоизга пастлигича қолган.Марказий Осиёдаги вазиятГлобал иқлим ўзгариши шароитида Марказий Осиёда сув ресурсларига бўлган эҳтиёж ҳам ортиб бормоқда.Шунингдек, Тожикистонда Амударёнинг асосий ирмоқларидан бири — Вахш дарёсида Роғун ГЭСи қурилмоқда. Унинг сув омбори 13,3 млрд куб метр сув сиғимига эга бўлади.Ўзбекистон сув хўжалиги вазири Шавкат Ҳамраевнинг 19 ноябрь куни маълум қилишича, Роғун сув омборини босқичма-босқич сув билан тўлдириш жараёни тахминан 2035 йилгача давом этади.Сибирь дарёлари сувини Марказий Осиёга йўналтириш масаласиАввалроқ россиялик олимлар Сибирь дарёлари сувининг бир қисмини Марказий Осиёга йўналтириш имкониятини ўрганиш таклифини билдирган эди.Сув хўжалиги вазирлиги маълумотларига кўра, жорий йилнинг январь–октябрь ойларида Ўзбекистонда 10,69 млрд куб метр сув тежалган. Йил якунига қадар бу кўрсаткични 11 млрд куб метрга етказиш режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20261126/afghanistan-qoshtepa-kanal-amudaryo-62310244.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/0e/27106616_615:0:3346:2048_1920x0_80_0_0_10eb683c407407bb348ee1b0e87a01b8.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сув, иқлим ўзгариши, давлат экология қўмитаси , марказий осиё, роғун гэс
сув, иқлим ўзгариши, давлат экология қўмитаси , марказий осиё, роғун гэс
Дунёда сув захиралари рекорд даражада камайган — Сибирда эса кўпайган
Олимлар дунё бўйича дарёлардаги сув оқими 5,7 фоизга, кўл ва сув омборларидаги фойдаланиш мумкин бўлган сув ҳажми 9,5 фоизга камайганини аниқлади.
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik.
Дунёда 2023–2024 йилларда дарёлардаги сув оқими ҳамда кўл ва сув омборларидаги сув захиралари 1991 йилдан буён кузатилмаган даражада камайган. Бу ҳақда Science журналида эълон қилинган халқаро тадқиқот натижаларида келтирилган
.
Олимлар дунёдаги 150 та йирик дарё ҳавзаси ҳамда 1,2 миллиондан ортиқ кўл ва сув омборига оид маълумотларни ўрганди.
1991–2020 йиллардаги ўртача кўрсаткичларга нисбатан 2023–2024 йилларда дунё бўйича дарёлардаги йиллик сув оқими қарийб 2 минг куб километрга, кўл ва сув омборларидаги сув захиралари эса 640 куб километрга камайган.
Бунга ҳаво ҳароратининг рекорд даражада кўтарилиши, сувнинг буғланиши кучайиши ҳамда ёғингарчилик тақсимотининг ўзгариши сабаб бўлган.
Сув танқислиги нафақат анъанавий равишда қурғоқчил ҳудудларда, балки ёғингарчилик миқдори юқори бўлган минтақаларда, жумладан, Амазонка дарёси ҳавзасида ҳам кузатилган.
Қизиғи, дунёнинг қатор минтақаларида сув захиралари камайган бир пайтда Сибирдаги кўл ва сув омборларида сув ҳажми 56,2 куб километрга кўпайган. Бироқ минтақадаги дарёларнинг йиллик сув оқими 33,5 куб километрга камайган.
2025 йилда дунё бўйича дарёлардаги сув оқими тикланган бўлса-да, кўл ва сув омборларидаги сув захиралари кўп йиллик ўртача кўрсаткичдан қарийб 7 фоизга пастлигича қолган.
Глобал иқлим ўзгариши шароитида Марказий Осиёда сув ресурсларига бўлган эҳтиёж ҳам ортиб бормоқда.
Афғонистон Миллий тараққиёт корпорацияси 25 ноябрь куни Қўштепа канали қурилишининг иккинчи босқичидаги қазиш ишлари 99 фоизга бажарилганини маълум қилди. Яқин вақт ичида Амударё сувини каналга йўналтириш режалаштирилмоқда.
Шунингдек, Тожикистонда Амударёнинг асосий ирмоқларидан бири — Вахш дарёсида Роғун ГЭСи қурилмоқда. Унинг сув омбори 13,3 млрд куб метр сув сиғимига эга бўлади.
Ўзбекистон сув хўжалиги вазири Шавкат Ҳамраевнинг 19 ноябрь куни маълум қилишича, Роғун сув омборини босқичма-босқич сув билан тўлдириш жараёни тахминан 2035 йилгача давом этади.
Сибирь дарёлари сувини Марказий Осиёга йўналтириш масаласи
Аввалроқ россиялик олимлар Сибирь дарёлари сувининг бир қисмини Марказий Осиёга йўналтириш имкониятини ўрганиш таклифини билдирган эди.
Ўзбекистон сув хўжалиги вазири Шавкат Ҳамраев эса ҳозирги шароитда Сибирдан сув олиб келишдан кўра, мамлакатда суғориш тизимларини модернизация қилиш ва сув тежовчи технологияларни жорий этиш иқтисодий жиҳатдан манфаатлироқ эканини таъкидлади.
Сув хўжалиги вазирлиги маълумотларига кўра, жорий йилнинг январь–октябрь ойларида Ўзбекистонда 10,69 млрд куб метр сув тежалган. Йил якунига қадар бу кўрсаткични 11 млрд куб метрга етказиш режалаштирилган.