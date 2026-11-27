https://sputniknews.uz/20261127/yuk-vagonlar-62337867.html
Юк вагонларини импорт қилиш ҚҚСдан озод этилади
Юк вагонларини импорт қилиш ҚҚСдан озод этилади
Sputnik Ўзбекистон
Халқаро юк ташиш учун маҳаллий вагонларни тақдим этишда ҚҚСнинг нол ставкаси қўлланилади. 27.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-27T12:48+0500
2026-11-27T12:48+0500
2026-11-27T12:48+0500
иқтисод
ўзбекистон
ққс
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/03/59450603_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_8e1cce3f8dcf93d5ad0acef79dc83645.jpg
ТОШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik. Ўзбекистонда юк вагонларини импорт қилиш қўшилган қиймат солиғидан (ҚҚС) озод этилади. Бу ҳақда президент Шавкат Мирзиёев маълум қилди.Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, юк вагонларига талаб йилдан йилга ошиб бормоқда, шунинг учун вагонлар паркини ҳар йили 5−6 мингтага кўпайтириш керак.Бунинг учун тадбиркорларга бир қатор енгилликлар яратилади:Мирзиёев Жаҳон банки билан биргаликда темир йўл соҳасида янги тариф сиёсати ишлаб чиқилганини ҳам айтди. Мутасаддиларга уни 2027-йилдан босқичма-босқич жорий этишни бошлаш топширилди.Келаси йилдан ҳар бир йўналиш бўйича темир йўл линиясидан фойдаланиш, локомотив ва вагон учун тўловлар алоҳида кўрсатиладиган тизим жорий этилади.
https://sputniknews.uz/20261126/eabr-temir-yol-loyiha-62323720.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/03/59450603_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_582ae5ac9c9604033e7376740bb8018b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод, ўзбекистон, ққс
Юк вагонларини импорт қилиш ҚҚСдан озод этилади
Халқаро юк ташиш учун маҳаллий вагонларни тақдим этишда ҚҚСнинг нол ставкаси қўлланилади.
ТОШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik.
Ўзбекистонда юк вагонларини импорт қилиш қўшилган қиймат солиғидан (ҚҚС) озод этилади. Бу ҳақда президент Шавкат Мирзиёев маълум қилди.
Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, юк вагонларига талаб йилдан йилга ошиб бормоқда, шунинг учун вагонлар паркини ҳар йили 5−6 мингтага кўпайтириш керак.
Бунинг учун тадбиркорларга бир қатор енгилликлар яратилади:
юк вагонларини импорт қилиш ҚҚСдан озод этилади;
темир йўл линиясидан фойдаланиш тўловига 20% гача чегирма берилади;
халқаро юк ташиш учун маҳаллий вагонларни тақдим этишда ҚҚСнинг нол ставкаси қўлланилади.
Мирзиёев Жаҳон банки билан биргаликда темир йўл соҳасида янги тариф сиёсати ишлаб чиқилганини ҳам айтди. Мутасаддиларга уни 2027-йилдан босқичма-босқич жорий этишни бошлаш топширилди.
Келаси йилдан ҳар бир йўналиш бўйича темир йўл линиясидан фойдаланиш, локомотив ва вагон учун тўловлар алоҳида кўрсатиладиган тизим жорий этилади.