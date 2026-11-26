ЕОТБ Тошкент — Самарқанд ва Тошкент — Андижон тезюрар темир йўллари қурилишида қатнашмоқчи
© SputnikЕАБР подписал ряд соглашений о сотрудничестве с компаниями Узбекистана
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Банк транспорт инфратузилмаси, гидроэнергетика, автомобилсозлик, металлургия ва агросаноат соҳаларидаги лойиҳаларга қизиқиш билдирмоқда.
ТОШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Евроосиё тараққиёт банки (ЕОТБ) Ўзбекистонда йирик инфратузилма лойиҳаларини амалга оширишда иштирок этиш ниятида. Бу ҳақда банк бошқаруви раиси Николай Подгузов маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Йирик инфратузилма лойиҳалари
Банк қуйидаги истиқболли лойиҳаларда иштирок этиш имкониятларини кўриб чиқмоқда:
Тошкент ва Ўзбекистоннинг бошқа шаҳарларида янги аэропортлар қуриш;
Тошкент — Самарқанд ва Тошкент — Андижон тезюрар темир йўл магистралларини қуриш;
гидроэнергетикани ривожлантириш;
замонавий металлургия корхонасини ташкил этиш.
Миллиардлаб доллар инвестиция талаб этадиган ушбу лойиҳаларни амалга ошириш учун ЕОТБ бошқа халқаро молия ташкилотлари ва тараққиёт институтлари маблағларини ҳам жалб қилишни режалаштирмоқда.
Ўзбекистон компаниялари билан имзоланган битимлар
ЕОТБ Ўзбекистон компаниялари билан қатор лойиҳалар бўйича ҳамкорлик битимларини имзолади. Улар қуйидаги йўналишларни қамраб олади:
Агросаноат — парранда гўштини етиштириш ва қайта ишлаш бўйича тўлиқ циклли мажмуани ташкил этишни молиялаштириш;
Автомобилсозлик — енгил автомобилларни кичик узелли йиғиш усулида ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш ҳамда миллий DOST бренди остида автомобиль яратиш билан шуғулланувчи илмий-тадқиқот марказини қўллаб-қувватлаш;
Логистика — Ўзбекистонда омбор мажмуасини қуриш;
Темир йўл транспорти — ислом молияси воситаларидан фойдаланган ҳолда нефть маҳсулотларини ташиш учун вагон-цистерналар харид қилиш.
Гидроэнергетика соҳасида ҳамкорлик
ЕОТБ 2027 йилнинг биринчи ярмида "Ўзбекгидроэнерго" билан ҳамкорликдаги лойиҳаларни молиялаштиришни бошлашни режалаштирмоқда.
Банк кичик гидроэнергетика ва гидроаккумуляция электр станцияларини ривожлантириш, шунингдек, мавжуд ГЭСлар ускуналарини янгилашга кўмаклашиш ниятида.
Ҳамкорликнинг асосий йўналишлари:
Пском ГЭС билан боғлиқ лойиҳаларни молиялаштириш;
Чорвоқ ГЭСни модернизация қилиш;
Юқори Тўпаланг гидроэлектр станциялари тизимидаги лойиҳаларни амалга ошириш;
"Ўзбекгидроэнерго"нинг экспорт салоҳиятини ошириш.
Томонлар, шунингдек, Ўзбекистон компаниясининг Қирғизистондаги Қамбарота ГЭС-1 қурилишида иштирок этиши имкониятларини муҳокама қилдилар.