https://sputniknews.uz/20261127/rossiya-ozbekiston-ishlash-62337311.html
Россияда 800 минг нафардан ортиқ Ўзбекистон фуқароси ишлаш мақсадида бўлиб турибди
Россияда 800 минг нафардан ортиқ Ўзбекистон фуқароси ишлаш мақсадида бўлиб турибди
Sputnik Ўзбекистон
Миграция идорасининг аниқлик киритишича, кўплаб ўзбекистонликлар мавсумий ишларда банд бўлиб, мунтазам равишда ватанга қайтиб келади. 27.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-27T12:14+0500
2026-11-27T12:14+0500
2026-11-27T12:37+0500
миграция
мигрантлар
россия
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/0c/20868921_0:91:3313:1955_1920x0_80_0_0_3e78666690833634468d2af4e3502657.jpg
ТОШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik. Ҳозир Россияда 800 минг нафардан зиёд Ўзбекистон фуқароси ишлаш мақсадида бўлиб турибди, уларнинг деярли 60 фоизи Россияда бир йилдан кам вақтдан бери бўлиб турибди. Бу ҳақда Ўзбекистон Миграция агентлини РИА Новостига маълум қилди.Аввалроқ РИА Новости ўрганган Россия статистика маълумотларига кўра, Ўзбекистон фуқаролари январь-сентябрь ойларида Россияга ишлаш учун 1,5 миллиондан ортиқ марта сафар қилган, бу Россияга худди шу мақсадда келган барча хорижликлар орасида аксариятни ташкил қилади. Шу билан бирга, бундай сафарлар сони йил давомида 13 фоизга камайди.Унинг аниқлик киритишича, Ўзбекистон фуқароларининг 56,7 фоизи Россияда бир йилдан камроқ бўлади ва мавсумий ишларда ишлайди.Россияга ишлаш учун боришлар сони камайганига қарамай, 2026 йилнинг биринчи ярмида Россиядан пул ўтказмалари ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 8,8 фоизга кўпайган.Жорий йилнинг биринчи чорагида Россиянинг Ўзбекистонга хориждан келиб тушган жами пул ўтказмаларидаги улуши 72,4 фоизни ташкил этган.
https://sputniknews.uz/20261122/moscow-patent-62211412.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/0c/20868921_292:0:3021:2047_1920x0_80_0_0_3fe09cb0ddab60bb6b57aeabdc46e802.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
миграция, мигрантлар, россия, ўзбекистон
миграция, мигрантлар, россия, ўзбекистон
Россияда 800 минг нафардан ортиқ Ўзбекистон фуқароси ишлаш мақсадида бўлиб турибди
12:14 27.11.2026 (янгиланди: 12:37 27.11.2026)
Миграция идорасининг аниқлик киритишича, кўплаб ўзбекистонликлар мавсумий ишларда банд бўлиб, мунтазам равишда ватанга қайтиб келади.
ТОШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik.
Ҳозир Россияда 800 минг нафардан зиёд Ўзбекистон фуқароси ишлаш мақсадида бўлиб турибди, уларнинг деярли 60 фоизи Россияда бир йилдан кам вақтдан бери бўлиб турибди. Бу ҳақда Ўзбекистон Миграция агентлини РИА Новостига маълум қилди.
Аввалроқ РИА Новости ўрганган Россия статистика маълумотларига кўра, Ўзбекистон фуқаролари январь-сентябрь ойларида Россияга ишлаш учун 1,5 миллиондан ортиқ марта сафар қилган, бу Россияга худди шу мақсадда келган барча хорижликлар орасида аксариятни ташкил қилади. Шу билан бирга, бундай сафарлар сони йил давомида 13 фоизга камайди.
“Ўзбекистон Республикаси ИИВ электрон тизими маълумотларига кўра, айни пайтда 925,2 минг нафар Ўзбекистон фуқароси Россияда 90 кундан ортиқ бўлиб турибди, улардан 801,5 минг нафари меҳнат фаолиятини амалга ошириш мақсадида” - деди миграция идораси вакили Россия статистикаси маълумотларига изоҳ берар экан.
Унинг аниқлик киритишича, Ўзбекистон фуқароларининг 56,7 фоизи Россияда бир йилдан камроқ бўлади ва мавсумий ишларда ишлайди.
“Улар мунтазам равишда ватанга қайтиб келишади, бу эса қайта киришлар сонининг кўпайишига олиб келади”, - дея тушунтирди агентлик суҳбатдоши.
Россияга ишлаш учун боришлар сони камайганига қарамай, 2026 йилнинг биринчи ярмида Россиядан пул ўтказмалари ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 8,8 фоизга кўпайган.
Жорий йилнинг биринчи чорагида Россиянинг Ўзбекистонга хориждан келиб тушган жами пул ўтказмаларидаги улуши 72,4 фоизни ташкил этган.