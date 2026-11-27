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Путин: сунъий интеллектнинг Россияга қарши ишлатилишига йўл қўймаслик керак
Путин: сунъий интеллектнинг Россияга қарши ишлатилишига йўл қўймаслик керак
Sputnik Ўзбекистон
Россия раҳбарининг сўзларига кўра, сунъий интеллект технологияси жамият фаровонлиги йўлида хизмат қилганда, унинг қиймати янада ошади. 27.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-27T10:22+0500
2026-11-27T10:22+0500
2026-11-27T10:22+0500
россия
владимир путин
сунъий интеллект
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ТОШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин сунъий интеллектнинг ҳеч қачон ва ҳеч ким томонидан Россияга қарши қўлланилишига йўл қўйиб бўлмаслигини маълум қилди. Россия раҳбари пайшанба куни “Сунъий интеллект оламига саёҳат” анжуманида нутқ сўзлади.Унинг таъкидлашича, сунъий интеллект технологиялари тобора самаралироқ бўлиб бораётганини ва тез орада уларсиз яшаш имконсиз бўлишини ҳисобга олиш керак. Шу муносабат билан Путин бундай вазиятда Россия учун давлат, муҳим инфратузилма, бизнес ва одамларни самарали ҳимоя қилиш муҳимлигини таъкидлади.Путин, шунингдек, сунъий интеллект технологияси инсон тараққиёти соҳаларида жамият манфаати учун ишлаганда унинг қиймати ортишини таъкидлади.“Шунинг учун сунъий интеллектни, шу жумладан, ижтимоий соҳада қўллаш бўйича кенг халқаро ҳамкорлик мавзуси Шэньчжэндаги ОТИҲ саммитида диққат марказида бўлди”, - дея таъкидлади Россия етакчиси.
https://sputniknews.uz/20261120/putin-si-tramp-62170277.html
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россия, владимир путин, сунъий интеллект
россия, владимир путин, сунъий интеллект
Путин: сунъий интеллектнинг Россияга қарши ишлатилишига йўл қўймаслик керак
Россия раҳбарининг сўзларига кўра, сунъий интеллект технологияси жамият фаровонлиги йўлида хизмат қилганда, унинг қиймати янада ошади.
ТОШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин сунъий интеллектнинг ҳеч қачон ва ҳеч ким томонидан Россияга қарши қўлланилишига йўл қўйиб бўлмаслигини маълум қилди. Россия раҳбари пайшанба куни “Сунъий интеллект оламига саёҳат” анжуманида нутқ сўзлади.
“Биз ҳеч қачон ҳеч кимга ва ўзимизга бу янгиликлар, янги технологиялар қачонлардир ва кимдир томонидан мамлакатимиз манфаатларига қарши ишлатилишига йўл қўймаслигимиз керак”, - деди Россия президенти.
Унинг таъкидлашича, сунъий интеллект технологиялари тобора самаралироқ бўлиб бораётганини ва тез орада уларсиз яшаш имконсиз бўлишини ҳисобга олиш керак. Шу муносабат билан Путин бундай вазиятда Россия учун давлат, муҳим инфратузилма, бизнес ва одамларни самарали ҳимоя қилиш муҳимлигини таъкидлади.
Путин, шунингдек, сунъий интеллект технологияси инсон тараққиёти соҳаларида жамият манфаати учун ишлаганда унинг қиймати ортишини таъкидлади.
“Шунинг учун сунъий интеллектни, шу жумладан, ижтимоий соҳада қўллаш бўйича кенг халқаро ҳамкорлик мавзуси Шэньчжэндаги ОТИҲ саммитида диққат марказида бўлди”, - дея таъкидлади Россия етакчиси.