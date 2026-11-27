https://sputniknews.uz/20261127/ozbekiston-sms-ishdan-boshatish-62343790.html
Ўзбекистонда SMS орқали ишдан бўшатиш қонунийлаштирилиши мумкин
Ўзбекистонда SMS орқали ишдан бўшатиш қонунийлаштирилиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Лойиҳага кўра, масофадан ишловчи ходим билан меҳнат шартномаси бекор қилинганда иш берувчи буйруқ нусхасини ходимга қоғоз шаклида буюртма хат орқали ёки электрон тарзда юбориши шарт бўлади. SMS-хабарнома Ягона миллий меҳнат тизимидаги шахсий кабинет, ходим номига расмийлаштирилган телефон рақами, электрон почта ёки меҳнат шартномасида келишилган бошқа интернет дастурлари орқали электрон тарзда юборилиши мумкин.
2026-11-27T15:20+0500
2026-11-27T15:20+0500
2026-11-27T15:20+0500
жамият
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/0d/20890461_0:155:3059:1876_1920x0_80_0_0_626e9aad5207f47d81131341d1786409.jpg
ТОШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik. Ўзбекистонда масофадан ишлайдиган ходимларга меҳнат шартномаси бекор қилингани ҳақида электрон шаклда хабар юбориш тартибини жорий этиш таклиф қилинмоқда. Тегишли қонун лойиҳаси жамоатчилик муҳокамасига қўйилди.Лойиҳага кўра, масофадан ишловчи ходим билан меҳнат шартномаси бекор қилинганда иш берувчи буйруқ нусхасини ходимга қоғоз шаклида буюртма хат орқали ёки электрон тарзда юбориши шарт бўлади.Юборилган SMS-хабарда шартнома бекор қилинган сана ва асослар кўрсатилиши керак.Қонун лойиҳаси 9 декабргача муҳокама қилинади.
https://sputniknews.uz/20261119/mygov-pensiya-onlayn-xizmat-62131899.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/0d/20890461_293:38:2846:1952_1920x0_80_0_0_083dee5e27c84921f2f930d09172a27c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон
Ўзбекистонда SMS орқали ишдан бўшатиш қонунийлаштирилиши мумкин
Хабарномаларни Ягона миллий меҳнат тизимидаги шахсий кабинет, ходим номига расмийлаштирилган мобиль телефон рақами ёки электрон почта орқали юбориш мумкин бўлади.
ТОШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik.
Ўзбекистонда масофадан ишлайдиган ходимларга меҳнат шартномаси бекор қилингани ҳақида электрон шаклда хабар юбориш тартибини жорий этиш таклиф қилинмоқда. Тегишли қонун лойиҳаси жамоатчилик муҳокамасига қўйилди.
Лойиҳага кўра, масофадан ишловчи ходим билан меҳнат шартномаси бекор қилинганда иш берувчи буйруқ нусхасини ходимга қоғоз шаклида буюртма хат орқали ёки электрон тарзда юбориши шарт бўлади.
SMS-хабарнома Ягона миллий меҳнат тизимидаги шахсий кабинет, ходим номига расмийлаштирилган телефон рақами, электрон почта ёки меҳнат шартномасида келишилган бошқа интернет дастурлари орқали электрон тарзда юборилиши мумкин.
Юборилган SMS-хабарда шартнома бекор қилинган сана ва асослар кўрсатилиши керак.
Қонун лойиҳаси 9 декабргача муҳокама қилинади.