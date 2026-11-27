https://sputniknews.uz/20261127/ozbekiston-62336436.html
Ўзбекистонда 5,6 млрд долларлик пулли автомобиль йўллари қурилиши режалаштирилган
Ўзбекистонда 5,6 млрд долларлик пулли автомобиль йўллари қурилиши режалаштирилган
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда умумий узунлиги 593 километр бўлган бешта пулли йўл лойиҳасини амалга оширишга киришилди. 27.11.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-11-27T11:34+0500
2026-11-27T11:34+0500
2026-11-27T11:34+0500
жамият
ўзбекистон
йўл
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/13/54987727_0:125:1210:806_1920x0_80_0_0_81ba28ed5e5f02cd0d2edbfcccd3c418.jpg
ТОШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Автомобил йўллари қўмитасининг илмий-амалиёт марказида транспорт-логистика соҳаси инвесторлари ва тадбиркорлари билан учрашув ўтказмоқда.Учрашувда йўл инфратузилмасини ривожлантириш, соҳага хусусий инвестицияларни жалб қилиш ва янги лойиҳаларни амалга ошириш масалалари муҳокама қилинди.Давлат раҳбари сўнгги 10 йилда йўл соҳасига 80 трлн сўм ажратилганини, натижада 7 минг километр йўл қайта қурилиб, 125 минг километр йўл таъмирланганини таъкидлади.Мирзиёевнинг қайд этишича, соҳага хусусий инвестициялар орқали 20 млрд доллар маблағ жалб қилиш имконияти мавжуд.Жумладан, Тошкент – Самарқанд йўналишида 2,2 млрд долларлик лойиҳа амалга оширилмоқда. Тошкент – Ангрен йўналишидаги 1,6 млрд долларлик лойиҳа бўйича тендер жараёнлари якунланмоқда.Шунингдек, Тошкент – Чорвоқ, Самарқанд – Бухоро ва Тахтақорача довони йўналишларидаги жами 1,8 млрд долларлик лойиҳаларнинг техник-иқтисодий асосларини якунлаб, инвесторларга тақдим этиш топширилди.Учрашувда йўл ва кўприклар қурилишига тадбиркорларни жалб қилиш масаласига ҳам эътибор қаратилди. Ҳудудларда умумий қиймати 4 млрд долларлик 131 та лойиҳа таклифи тайёрланган.Ҳокимларга бир ой муддатда ҳар бир ҳудудда 1−2 тадан йўл ва кўприкни белгилаб, уларни қуриш, сақлаш ва бошқариш шарти билан инвесторларга таклиф этиш вазифаси юклатилди.Бунда лойиҳалар тадбиркорларга тайёр техник-иқтисодий асослари билан тақдим этилади. Инвесторлар йўллар бўйида савдо ва сервис объектларини ташкил этиш ҳуқуқига ҳам эга бўлади. Президент бундай лойиҳаларни ҳар бир туманда амалга ошириш зарурлигини таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20260513/tashkent-chorvoq-pullik-yol-qurilish-57526240.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/13/54987727_74:0:1149:806_1920x0_80_0_0_6245a6f4e0e272bcf1a83c26bf4636a1.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, йўл, шавкат мирзиёев
жамият, ўзбекистон, йўл, шавкат мирзиёев
Ўзбекистонда 5,6 млрд долларлик пулли автомобиль йўллари қурилиши режалаштирилган
Ўзбекистонда умумий узунлиги 593 километр бўлган бешта пулли йўл лойиҳасини амалга оширишга киришилди.
ТОШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев Автомобил йўллари қўмитасининг илмий-амалиёт марказида транспорт-логистика соҳаси инвесторлари ва тадбиркорлари билан учрашув ўтказмоқда
.
Учрашувда йўл инфратузилмасини ривожлантириш, соҳага хусусий инвестицияларни жалб қилиш ва янги лойиҳаларни амалга ошириш масалалари муҳокама қилинди.
Давлат раҳбари сўнгги 10 йилда йўл соҳасига 80 трлн сўм ажратилганини, натижада 7 минг километр йўл қайта қурилиб, 125 минг километр йўл таъмирланганини таъкидлади.
Мирзиёевнинг қайд этишича, соҳага хусусий инвестициялар орқали 20 млрд доллар маблағ жалб қилиш имконияти мавжуд.
Маълум қилинишича, ҳозир умумий қиймати 5,6 млрд доллар бўлган, жами 593 километр узунликдаги пулли йўлларни қуриш бўйича бешта лойиҳа бошланган.
Жумладан, Тошкент – Самарқанд йўналишида 2,2 млрд долларлик лойиҳа амалга оширилмоқда. Тошкент – Ангрен йўналишидаги 1,6 млрд долларлик лойиҳа бўйича тендер жараёнлари якунланмоқда.
Шунингдек, Тошкент – Чорвоқ, Самарқанд – Бухоро ва Тахтақорача довони йўналишларидаги жами 1,8 млрд долларлик лойиҳаларнинг техник-иқтисодий асосларини якунлаб, инвесторларга тақдим этиш топширилди.
Учрашувда йўл ва кўприклар қурилишига тадбиркорларни жалб қилиш масаласига ҳам эътибор қаратилди. Ҳудудларда умумий қиймати 4 млрд долларлик 131 та лойиҳа таклифи тайёрланган
.
Ҳокимларга бир ой муддатда ҳар бир ҳудудда 1−2 тадан йўл ва кўприкни белгилаб, уларни қуриш, сақлаш ва бошқариш шарти билан инвесторларга таклиф этиш вазифаси юклатилди.
Бунда лойиҳалар тадбиркорларга тайёр техник-иқтисодий асослари билан тақдим этилади. Инвесторлар йўллар бўйида савдо ва сервис объектларини ташкил этиш ҳуқуқига ҳам эга бўлади. Президент бундай лойиҳаларни ҳар бир туманда амалга ошириш зарурлигини таъкидлади.