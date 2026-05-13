https://sputniknews.uz/20260513/tashkent-chorvoq-pullik-yol-qurilish-57526240.html
Тошкентдан Чорвоққа 35 дақиқада: янги пулли йўл қурилиши мумкин
Тошкентдан Чорвоққа 35 дақиқада: янги пулли йўл қурилиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент вилояти ҳокимлигида Қатар ва Жанубий Корея компаниялари билан Тошкент–Чорвоқ пуллик автомобиль йўли лойиҳаси муҳокама қилинди. 52 кмлик йўл 3 йилда қурилиши режалаштирилмоқда.
2026-05-13T11:07+0500
2026-05-13T11:07+0500
2026-05-13T11:07+0500
ўзбекистон
тошкент вилояти
туризм
қатар
жанубий корея
қурилиш
чорвоқ сув омбори
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/04/36546770_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_097075b2848d604a7022068353e76a10.jpg
ТОШКЕНТ, 13 май — Sputnik. Тошкент вилояти ҳокимлигида вилоят ҳокимининг ўринбосари Шукуриллла Маҳмудов ҳамда Қатарнинг "Protocol Capital Group" ва Жанубий Кореянинг "Korea Expressway Corporation" компаниялари вакиллари иштирокида Тошкент–Чорвоқ пулли автомобиль йўлини қуриш лойиҳаси юзасидан музокаралар ўтказилди.Учрашувда лойиҳанинг техник ва инвестициявий жиҳатлари, замонавий йўл инфратузилмасини ривожлантириш ҳамда ҳудуднинг транспорт салоҳиятини ошириш масалалари муҳокама қилинди.Ҳокимлик маълумотига кўра, йўл фойдаланишга топширилгандан сўнг Тошкентдан Чорвоқ сув омборигача бўлган йўлни босиб ўтиш вақти ҳозирги 1 соат 20 дақиқадан 35 дақиқагача қисқариши мумкин.Ҳокимликка кўра, янги йўл аҳоли учун ҳаракатланиш қулайлигини ошириш, транспорт оқимини камайтириш ва тирбандликларнинг олдини олишга хизмат қилади.
https://sputniknews.uz/20260319/tashkent-chorbog-avtobus-qatnov-56364333.html
ўзбекистон
қатар
чорвоқ сув омбори
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/04/36546770_512:512:2560:2048_1920x0_80_0_0_da8e182d80b25f313fddf11fca87f1dc.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, тошкент вилояти, туризм, қатар, жанубий корея, қурилиш, чорвоқ сув омбори
ўзбекистон, тошкент вилояти, туризм, қатар, жанубий корея, қурилиш, чорвоқ сув омбори
Тошкентдан Чорвоққа 35 дақиқада: янги пулли йўл қурилиши мумкин
Лойиҳа доирасида узунлиги 52 километр бўлган замонавий автомобиль йўлини қуриш режалаштирилган.
ТОШКЕНТ, 13 май — Sputnik.
Тошкент вилояти ҳокимлигида вилоят ҳокимининг ўринбосари Шукуриллла Маҳмудов ҳамда Қатарнинг "Protocol Capital Group" ва Жанубий Кореянинг "Korea Expressway Corporation" компаниялари вакиллари иштирокида Тошкент–Чорвоқ пулли автомобиль йўлини қуриш лойиҳаси юзасидан музокаралар ўтказилди
.
Учрашувда лойиҳанинг техник ва инвестициявий жиҳатлари, замонавий йўл инфратузилмасини ривожлантириш ҳамда ҳудуднинг транспорт салоҳиятини ошириш масалалари муҳокама қилинди.
Маълум қилинишича, лойиҳа доирасида узунлиги 52 километр бўлган замонавий автомобиль йўлини қуриш режалаштирилган. Йўлни 3 йил давомида барпо этиш кўзда тутилмоқда.
Ҳокимлик маълумотига кўра, йўл фойдаланишга топширилгандан сўнг Тошкентдан Чорвоқ сув омборигача бўлган йўлни босиб ўтиш вақти ҳозирги 1 соат 20 дақиқадан 35 дақиқагача қисқариши мумкин.
Ҳокимликка кўра, янги йўл аҳоли учун ҳаракатланиш қулайлигини ошириш, транспорт оқимини камайтириш ва тирбандликларнинг олдини олишга хизмат қилади.