Жаҳон банки Ўзбекистонга 800 млн доллар кредит ажратади
11:36 26.11.2026 (янгиланди: 11:51 26.11.2026)
© Sputnik / СтрингерЗдание Всемирного банка в Вашингтоне
© Sputnik / Стрингер
Oбуна бўлиш
Маблағлар бандликни ошириш, ижтимоий ҳимоя тизимини кучайтириш, хусусий сектор ва энергетикани ривожлантиришга йўналтирилади.
ТОШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Жаҳон банки Ижрочи директорлар кенгаши Ўзбекистондаги иқтисодий ва ижтимоий ислоҳотларни қўллаб-қувватлаш учун 800 млн долларлик молиялаштириш пакетини маъқуллади. Бу ҳақда банк матбуот хизмати хабар берди.
Жаҳон банки ҳисоб-китобларига кўра, мазкур ислоҳотлар 2029–2031 йилларда 275 мингта қўшимча ва юқори ҳақ тўланадиган иш ўрнига тенг иқтисодий самара бериши кутилмоқда.
Дастур доирасида қуйидаги чора-тадбирлар амалга оширилиши кўзда тутилган:
ҳомиладорлик ва вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик нафақалари қамровини кенгайтириш;
меҳнат шароитлари ва ижтимоий хизматлар сифатини яхшилаш;
давлат корхоналарини ислоҳ қилиш ва хусусий бизнес учун рақобат шароитларини яхшилаш;
шахсий маълумотлар ҳимоясини таъминлаган ҳолда трансчегаравий маълумот алмашинуви қоидаларини такомиллаштириш;
электр энергияси ва табиий газ бозорларига хусусий инвестицияларни жалб қилиш;
ташқи савдо ва божхона тартиб-таомилларини соддалаштириш.
Дастурнинг 2028 йилгача мўлжалланган мақсадли кўрсаткичлари:
500 минг нафар қўшимча фойдаланувчини, жумладан, 250 минг нафар аёлни юқори тезликдаги интернетга улаш;
электр энергияси истеъмолчиларининг 15 фоизига хусусий операторлар бошқарувидаги электр тақсимлаш тармоқлари орқали хизмат кўрсатиш;
фермерлар ва чорвачилик хўжаликларининг 35 фоизини қишлоқ хўжалиги суғуртаси билан қамраб олиш;
қайта тикланувчи энергия манбалари асосидаги тақсимланган электр энергияси ишлаб чиқариш қувватини 3 минг МВтга етказиш;
энергия самарадорлигини оширишга 10 млн долларлик хусусий инвестиция жалб қилиш.
Ислоҳотлар Ўзбекистоннинг жаҳон иқтисодиётига интеграциялашуви ва Жаҳон савдо ташкилотига аъзо бўлиш жараёнини ҳам қўллаб-қувватлашга қаратилган.
1 Октябр, 17:02