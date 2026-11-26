https://sputniknews.uz/20261126/uzbekistan-tansoqchilik-toy-qoriqlash-xizmat-62321744.html
Ўзбекистонда тансоқчилик ва тўйларни қўриқлаш хизматлари йўлга қўйилиши мумкин
Ўзбекистонда тансоқчилик ва тўйларни қўриқлаш хизматлари йўлга қўйилиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда қўриқлаш хизматларининг саккизта янги турини жорий этиш таклиф қилинди. Улар орасида тансоқчилик, дронлар ёрдамида кузатув, оилавий тадбирларда жамоат тартибини сақлаш ва виртуал SOS хизматлари бор.
2026-11-26T17:16+0500
2026-11-26T17:16+0500
2026-11-26T17:16+0500
қўриқлаш
миллий гвардия
сайёҳлар
жамият
оммавий тадбир
шавкат мирзиёев
дрон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/1a/62321548_0:135:1448:950_1920x0_80_0_0_458c7a62b151cce032a30d16cc57e194.png
ТОШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Ўзбекистонда қўриқлаш хизматларининг саккизта янги турини, жумладан, тансоқчилик ва виртуал SOS хизматларини жорий этиш таклиф этилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Шавкат Мирзиёев қўриқлаш хизматлари сифати ва қамровини оширишга қаратилган таклифлар билан танишди.Жумладан:Соҳада соғлом рақобат муҳитини шакллантириш мақсадида Миллий гвардиянинг тансоқчилик, жисмоний ва техник қўриқлаш хизматларини кўрсатиш бўйича ваколатларини кенгайтириш ҳам таклиф этилди.Давлат раҳбари мутасаддиларга аҳоли учун сифатли ва ҳамёнбоп қўриқлаш хизматларини йўлга қўйиш бўйича топшириқ берди.
https://sputniknews.uz/20260522/qoriqlash-xizmati-57764519.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/1a/62321548_0:0:1448:1086_1920x0_80_0_0_60649bebb03aabe07469fa4cd5716e90.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
қўриқлаш, миллий гвардия, сайёҳлар, жамият, оммавий тадбир, шавкат мирзиёев, дрон
қўриқлаш, миллий гвардия, сайёҳлар, жамият, оммавий тадбир, шавкат мирзиёев, дрон
Ўзбекистонда тансоқчилик ва тўйларни қўриқлаш хизматлари йўлга қўйилиши мумкин
Ўзбекистонда шахсий тансоқчилик, оилавий тадбирларни қўриқлаш ва смартфон орқали тезкор ёрдам чақириш хизматлари таклиф этилди.
ТОШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik.
Ўзбекистонда қўриқлаш хизматларининг саккизта янги турини, жумладан, тансоқчилик ва виртуал SOS хизматларини жорий этиш таклиф этилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
.
Шавкат Мирзиёев қўриқлаш хизматлари сифати ва қамровини оширишга қаратилган таклифлар билан танишди.
Бугунги кунда мавжуд олтита қўриқлаш хизмати турига қўшимча равишда саккизта замонавий хизмат турини жорий этиш таклиф қилинмоқда.
инвесторлар, сайёҳлар ва тадбиркорларга тансоқчилик хизматларини кўрсатиш;
оилавий ва бошқа тадбирларда жамоат тартибини сақлаш;
мобил қурилмалар орқали виртуал SOS тизими ёрдамида тезкор ёрдам чақириш;
дронлар ёрдамида кузатувни амалга ошириш;
мавсумий фаолият юритувчи объектларни қўриқлаш.
Соҳада соғлом рақобат муҳитини шакллантириш мақсадида Миллий гвардиянинг тансоқчилик, жисмоний ва техник қўриқлаш хизматларини кўрсатиш бўйича ваколатларини кенгайтириш ҳам таклиф этилди.
Давлат раҳбари мутасаддиларга аҳоли учун сифатли ва ҳамёнбоп қўриқлаш хизматларини йўлга қўйиш бўйича топшириқ берди.