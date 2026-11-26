https://sputniknews.uz/20261126/uzbekistan-oqish-davlat-fuqarolar-62319578.html
Ўзбекистонга ўқиш учун энг кўп қайси давлат фуқаролари келмоқда — топ-5
Ўзбекистонга ўқиш учун энг кўп қайси давлат фуқаролари келмоқда — топ-5
Sputnik Ўзбекистон
Жорий йилнинг 10 ойида Ўзбекистонга ўқиш мақсадида 57,6 минг нафар хорижлик келган. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,7 баробарга кўп. Туркманистон ва Ҳиндистон фуқаролари бу борада етакчилик қилмоқда.
2026-11-26T18:25+0500
2026-11-26T18:25+0500
2026-11-26T18:25+0500
инфографика
миллий статистика қўмитаси
талабалар
таълим
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/1a/62313254_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5576b63649317e8b780e7c96c9aa3363.png
2026 йилнинг январь–октябрь ойларида Ўзбекистонга 57,6 минг нафар хорижий фуқаро ўқиш мақсадида келган. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,7 бараварга ошган.Туркманистон ва Ҳиндистон фуқаролари жами таълим олиш мақсадида келган хорижликларнинг қарийб учдан икки қисмини ташкил этган.Шунингдек, Ўзбекистонга қуйидаги мамлакатлардан ҳам ўқиш мақсадида келганлар:Ўзбекистонга ўқиш учун энг кўп қайси давлатлардан ва қанча фуқаро келгани ҳақида батафсил — Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/1a/62313254_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_5c7d99c30ab8616ab183262affe53960.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, миллий статистика қўмитаси , талабалар, таълим, инфографика, ўзбекистон
инфографика, миллий статистика қўмитаси , талабалар, таълим, инфографика, ўзбекистон
Ўзбекистонга ўқиш учун энг кўп қайси давлат фуқаролари келмоқда — топ-5
Ўқиш мақсадида келган хорижликлар сони бир йилда 1,7 бараварга ошди. Уларнинг учдан икки қисми икки давлат ҳиссасига тўғри келган.
2026 йилнинг январь–октябрь ойларида Ўзбекистонга 57,6 минг нафар хорижий фуқаро ўқиш мақсадида келган. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,7 бараварга ошган.
Ўзбекистонга ўқиш мақсадида энг кўп Туркманистон, Ҳиндистон, Тожикистон, Қирғизистон ва Хитой фуқаролари келган.
Туркманистон ва Ҳиндистон фуқаролари жами таълим олиш мақсадида келган хорижликларнинг қарийб учдан икки қисмини ташкил этган.
Шунингдек, Ўзбекистонга қуйидаги мамлакатлардан ҳам ўқиш мақсадида келганлар:
Жанубий Корея — 1 042 нафар;
Буюк Британия — 361 нафар;
Ўзбекистонга ўқиш учун энг кўп қайси давлатлардан ва қанча фуқаро келгани ҳақида батафсил — Sputnik
инфографикасида.