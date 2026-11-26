https://sputniknews.uz/20261126/russia-kyiv-obektlar-zarba-62319421.html
Россия Киевдаги ҳарбий саноат объектларига оммавий зарба берди
Россия Киевдаги ҳарбий саноат объектларига оммавий зарба берди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Қуролли Кучлари Киевдаги ҳарбий саноат объектларига оммавий зарба берди. Дронлар ва улар учун бутловчи қисмлар ишлаб чиқарувчи объектлар, шунингдек, ҳарбий юкларни ташувчи денгиз кемаси зарарлангани маълум қилинди.
2026-11-26T16:46+0500
2026-11-26T16:46+0500
2026-11-26T16:49+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
украина
россия мудофаа вазирлиги
одесса
қора денгиз
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/1a/62319177_39:121:1699:1055_1920x0_80_0_0_0f66d7eba5a8ef4df36df82bba3044a0.jpg
ТОШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Россия Қуролли кучлари бугун тунда Киевдаги ҳарбий-саноат мажмуаси объектларига оммавий зарба берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Зарба юқори аниқликдаги ер усти қуроллари ва зарба берувчи учувчисиз учиш аппаратлари ёрдамида амалга оширилди.Зарба натижасида қуйидаги объектлар зарарланган:Бундан ташқари, Қора денгиз акваториясида, Одессадан жануби-шарқда Украинага ҳарбий мол-мулк ва икки мақсадли юкларни етказиб бераётган қуруқ юк ташувчи кемасига зарба берилди.
https://sputniknews.uz/20261125/russia-ukraine-obekt-zarba-62282134.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/1a/62319177_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f474dc31ab58cce7d83ff2f85db0875a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, украина, россия мудофаа вазирлиги, одесса, қора денгиз, россия
дунё янгиликлари, украина, россия мудофаа вазирлиги, одесса, қора денгиз, россия
Россия Киевдаги ҳарбий саноат объектларига оммавий зарба берди
16:46 26.11.2026 (янгиланди: 16:49 26.11.2026)
Тунги зарба натижасида Киевда дронлар ва улар учун бутловчи қисмлар ишлаб чиқарувчи иккита объект зарарлангани маълум қилинди.
ТОШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik.
Россия Қуролли кучлари бугун тунда Киевдаги ҳарбий-саноат мажмуаси объектларига оммавий зарба берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Зарба юқори аниқликдаги ер усти қуроллари ва зарба берувчи учувчисиз учиш аппаратлари ёрдамида амалга оширилди.
Зарба натижасида қуйидаги объектлар зарарланган:
узоқ ва ўрта масофага учувчи дронларнинг жанговар қисмлари учун бутловчи қисмлар ишлаб чиқарувчи "Химволокно" саноат корхонаси;
"Файер Пойнт" компанияси учун узоқ ва ўрта масофага учувчи дронларни ишлаб чиқариш, йиғиш ва сақлаш билан шуғулланувчи "Оаклайн" корхонаси объекти.
Бундан ташқари, Қора денгиз акваториясида, Одессадан жануби-шарқда Украинага ҳарбий мол-мулк ва икки мақсадли юкларни етказиб бераётган қуруқ юк ташувчи кемасига зарба берилди.