https://sputniknews.uz/20261125/russia-ukraine-obekt-zarba-62282134.html
Россия икки кунда Украина армияси таъминоти объектларига уч марта зарба берди
Россия икки кунда Украина армияси таъминоти объектларига уч марта зарба берди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги икки кун ичида уч бор Украина ҳарбий саноати ва армияси таъминотига хизмат қилувчи объектларга зарбалар берилганини маълум қилди. Электр подстанциялари, локомотивлар, корхона ва кемалар зарарланган.
2026-11-25T13:12+0500
2026-11-25T13:12+0500
2026-11-25T13:12+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
россия мудофаа вазирлиги
қора денгиз
украина
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/04/37613533_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_6205376d7d2afb1496137e47a7b8686e.jpg
ТОШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Украина ҳарбий саноати объектлари ҳамда армия эҳтиёжлари учун фойдаланилаётган энергетика ва транспорт инфратузилмаси объектларига навбатдаги зарбаларни берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Сўнгги икки кун ичида вазирлик уч бор — 24 ноябрь куни тунда ва кундузи ҳамда 25 ноябрга ўтар кечаси шундай зарбалар берилганини маълум қилди.Бугун тунда учувчисиз учиш аппаратлари ёрдамида қуйидаги объектларга зарба берилган:Шунингдек, Қора денгиз акваториясида Украина армияси учун ҳарбий ва икки мақсадли юкларни ташиган учта қуруқ юк кемасига зарба берилгани маълум қилинди.
https://sputniknews.uz/20261122/russia-sosnoviy-bor-nazorat-62214134.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/04/37613533_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9284301261309eb608f2ab61d57d07df.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, қора денгиз, украина, россия
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, қора денгиз, украина, россия
Россия икки кунда Украина армияси таъминоти объектларига уч марта зарба берди
Россия қўшинлари 24 ноябрь куни тунда ва кундузи, 25 ноябрга ўтар кечаси эса Украинадаги қатор объектларга зарбалар берди.
ТОШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik.
Россия Қуролли кучлари Украина ҳарбий саноати объектлари ҳамда армия эҳтиёжлари учун фойдаланилаётган энергетика ва транспорт инфратузилмаси объектларига навбатдаги зарбаларни берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Сўнгги икки кун ичида вазирлик уч бор — 24 ноябрь куни тунда ва кундузи ҳамда 25 ноябрга ўтар кечаси шундай зарбалар берилганини маълум қилди.
Бугун тунда учувчисиз учиш аппаратлари ёрдамида қуйидаги объектларга зарба берилган:
Киев режими назорати остидаги Запорожье ва Зеленодольскда Украина ҳарбий саноати корхоналарининг ишини таъминловчи иккита электр подстанцияси;
Днепропетровскда қурол-яроғ ва ҳарбий техника ташишда фойдаланилган иккита темир йўл локомотиви;
Чернигов вилоятининг Сновск аҳоли пунктида дронлар учун бутловчи қисмлар ишлаб чиқарувчи корхона;
Черноморск портида Украинага ҳарбий юкларни етказиб берган қуруқ юк кемаси.
Бир кун аввал тунги ва кундузги зарбалар натижасида Винница шаҳри, Чернигов ва Ровень вилоятларида Украина ҳарбий саноати корхоналарининг ишини таъминловчи тўртта электр подстанциясига шикаст етказилган.
Шунингдек, Қора денгиз акваториясида Украина армияси учун ҳарбий ва икки мақсадли юкларни ташиган учта қуруқ юк кемасига зарба берилгани маълум қилинди.