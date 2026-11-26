https://sputniknews.uz/20261126/egypt-yongin-mirziyoev-taziya-62323096.html
Мисрда автоҳалокатдан чиққан ёнғинда 31 киши ҳалок бўлди — Мирзиёев таъзия йўллади
Мисрда автоҳалокатдан чиққан ёнғинда 31 киши ҳалок бўлди — Мирзиёев таъзия йўллади
Sputnik Ўзбекистон
Мисрда ёқилғи ташувчи юк машинасининг ағдарилиши оқибатида келиб чиққан ёнғинда 31 киши ҳалок бўлди. Шавкат Мирзиёев Абдулфаттоҳ ас-Сисига таъзия йўллади. Ҳодисага сабаб бўлганликда гумонланаётган ҳайдовчи ушланди.
2026-11-26T17:39+0500
2026-11-26T17:39+0500
2026-11-26T17:51+0500
таъзия
ҳалокат
миср
шавкат мирзиёев
ўзбекистон
сиёсат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/1a/62322670_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4cc112533de2caccc8b755002992ddf6.jpg
ТОШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Қоҳирада йўл-транспорт ҳодисаси туфайли юзага келган ёнғин оқибатида кўплаб инсонлар ҳалок бўлгани муносабати билан Миср президенти Абдулфаттоҳ ас-Сисига таъзия йўллади.Давлат раҳбари ҳалок бўлганларнинг оила аъзолари ва яқинларига чуқур ҳамдардлик билдириб, жароҳатланганларнинг тезроқ соғайиб кетишини тилади.Миср Соғлиқни сақлаш вазирлигининг сўнгги маълумотларига кўра, 31 киши ҳалок бўлган, 21 киши жароҳатланган, деб хабар бермоқда "Al-Ahram".Ёнғин оқибатида 27 та автомобиль ва мотоцикл ёнган. Ҳодиса жойига 39 та тез тиббий ёрдам машинаси сафарбар этилган.Бугун Миср ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ёқилғи ташувчи юк машинасининг ағдарилишига сабаб бўлганликда гумонланаётган енгил автомобиль ҳайдовчисини қўлга олди, деб хабар бермоқда "Associated Press".Миср президенти жароҳатланганларга ва ҳалок бўлганларнинг оилаларига зарур ёрдам кўрсатиш бўйича топшириқ берди.
https://sputniknews.uz/20260828/mirziyoev-60013432.html
миср
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/1a/62322670_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c337fac6ebe08ea4b181b9bb72a24b8.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
таъзия, ҳалокат, миср, шавкат мирзиёев, ўзбекистон, сиёсат
таъзия, ҳалокат, миср, шавкат мирзиёев, ўзбекистон, сиёсат
Мисрда автоҳалокатдан чиққан ёнғинда 31 киши ҳалок бўлди — Мирзиёев таъзия йўллади
17:39 26.11.2026 (янгиланди: 17:51 26.11.2026)
Қоҳира атрофидаги ҳалқа йўлида ёқилғи ташувчи юк машинаси ағдарилиб, ёнғин чиққан. Оқибатда 27 та транспорт воситаси ёнган. ЙТҲда айбланаётган ҳайдовчи ушланган
ТОШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев Қоҳирада йўл-транспорт ҳодисаси туфайли юзага келган ёнғин оқибатида кўплаб инсонлар ҳалок бўлгани муносабати билан Миср президенти Абдулфаттоҳ ас-Сисига таъзия йўллади
.
Давлат раҳбари ҳалок бўлганларнинг оила аъзолари ва яқинларига чуқур ҳамдардлик билдириб, жароҳатланганларнинг тезроқ соғайиб кетишини тилади.
Ҳодиса 25 ноябрь куни Қоҳира атрофидаги ҳалқа автомобиль йўлининг Гиза вилоятидан ўтувчи қисмида содир бўлган. Нефть маҳсулотларини ташиётган юк машинаси ағдарилиб, ёнғин чиққан. Аланга атрофдаги транспорт воситаларига ҳам тарқалган.
Миср Соғлиқни сақлаш вазирлигининг сўнгги маълумотларига кўра, 31 киши ҳалок бўлган, 21 киши жароҳатланган, деб хабар бермоқда
"Al-Ahram".
Ёнғин оқибатида 27 та автомобиль ва мотоцикл ёнган. Ҳодиса жойига 39 та тез тиббий ёрдам машинаси сафарбар этилган.
Бугун Миср ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ёқилғи ташувчи юк машинасининг ағдарилишига сабаб бўлганликда гумонланаётган енгил автомобиль ҳайдовчисини қўлга олди, деб хабар бермоқда
"Associated Press".
Ҳалок бўлганларнинг шахсини аниқлаш учун ДНК экспертизаси ўтказилмоқда.
Миср президенти жароҳатланганларга ва ҳалок бўлганларнинг оилаларига зарур ёрдам кўрсатиш бўйича топшириқ берди.