https://sputniknews.uz/20260828/mirziyoev-60013432.html
Мирзиёев Хитой, Непал ва Покистон етакчиларига ҳамдардлик йўллади
Мирзиёев Хитой, Непал ва Покистон етакчиларига ҳамдардлик йўллади
Sputnik Ўзбекистон
Бу давлатларда кузатилган табиий офатлар ва ёнғин оқибатида кўплаб инсонлар қурбон бўлди. 28.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-28T09:32+0500
2026-08-28T09:32+0500
2026-08-28T09:32+0500
сиёсат
шавкат мирзиёев
хитой
непал
покистон
ҳамдардлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/1e/36434862_0:4:1200:679_1920x0_80_0_0_f34dcd2c2aadab404ed304d4686da674.jpg
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Хитой, Непал ва Покистондаги инсонлар ҳалок бўлган табиий офатлар ва ёнғинлар муносабати билан ушбу давлатлар раҳбарларига ҳамдардлик билдирди.Мирзиёев Хитойнинг Тибет автоном районидаги Шигадзе шаҳар округида юз берган кенг кўламли кўчки ва сув тошқини оқибатида кўплаб инсонлар ҳалок бўлгани, жароҳатлангани ҳамда катта иқтисодий талафот кўрилгани муносабати билан Хитой раиси Си Цзиньпинга ҳамдардлик йўллади.Шунингдек, Ўзбекистон раҳбари Непалнинг Тибет билан чегарасида юз берган кучли сув тошқини оқибатида кўплаб инсонлар ҳалок бўлгани, жароҳатлангани ҳамда катта талафот кўрилгани муносабати билан Непал президенти Рам Чандра Пауделга ҳамдардлик йўллади.Сўнгги маълумотларга кўра, фожиа оқибатида 469 нафардан ортиқ киши ҳалок бўлган. Непал ва Хитойнинг Тибет ҳудуди бўйлаб қарийб юзлаб инсонлар, жумладан, 500 нафарга яқин чет эл фуқароси бедарак йўқолди.Ўзбекистоннинг Деҳлидаги элчихонаси сув тошқинида жабрланган ўзбекистонликлар ҳақида маълумот келиб тушмаганини маълум қилган.Шу билан бирга, Мирзиёев Исломобод шаҳридаги тиббиёт муассасасида содир бўлган кучли ёнғин оқибатида кўплаб болалар ҳалок бўлгани ва жароҳат олгани муносабати билан Покистон президенти Асиф Али Зардорий ва бош вазири Шаҳбоз Шарифга ҳамдардлик йўллади.26 август куни мамлакатдаги энг йирик давлат шифохоналаридан бири — Покистон тиббиёт фанлари институтининг туғуруқ бўлимида ёнғин келиб чиқиши оқибатида 14 нафар чақалоқ ҳалок бўлган. Шифохона маъмурияти баёнотида ёнғин интенсив терапия бўлими, яъни ренимацияда келиб чиққани тасдиқланганДавлат раҳбари ҳалок бўлганларнинг оила аъзолари ва яқинларига чуқур таъзия изҳор этиб, жароҳатланганларнинг тез фурсатда соғайиб кетишини тилади.
https://sputniknews.uz/20260811/tatarstan-rahbar-mirziyoev-hamdardlik-59615361.html
хитой
непал
покистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/1e/36434862_85:0:1027:706_1920x0_80_0_0_19c20907082dd17af8e46cdab004fdc1.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сиёсат, шавкат мирзиёев, хитой, непал, покистон, ҳамдардлик
сиёсат, шавкат мирзиёев, хитой, непал, покистон, ҳамдардлик
Мирзиёев Хитой, Непал ва Покистон етакчиларига ҳамдардлик йўллади
Бу давлатларда кузатилган табиий офатлар ва ёнғин оқибатида кўплаб инсонлар қурбон бўлди.
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Хитой, Непал ва Покистондаги инсонлар ҳалок бўлган табиий офатлар ва ёнғинлар муносабати билан ушбу давлатлар раҳбарларига ҳамдардлик билдирди.
Мирзиёев Хитойнинг Тибет автоном районидаги Шигадзе шаҳар округида юз берган кенг кўламли кўчки ва сув тошқини оқибатида кўплаб инсонлар ҳалок бўлгани, жароҳатлангани ҳамда катта иқтисодий талафот кўрилгани муносабати билан Хитой раиси Си Цзиньпинга ҳамдардлик йўллади.
Шунингдек, Ўзбекистон раҳбари Непалнинг Тибет билан чегарасида юз берган кучли сув тошқини оқибатида кўплаб инсонлар ҳалок бўлгани, жароҳатлангани ҳамда катта талафот кўрилгани муносабати билан Непал президенти Рам Чандра Пауделга ҳамдардлик йўллади.
Сўнгги маълумотларга кўра, фожиа оқибатида 469 нафардан ортиқ киши ҳалок бўлган. Непал ва Хитойнинг Тибет ҳудуди бўйлаб қарийб юзлаб инсонлар, жумладан, 500 нафарга яқин чет эл фуқароси бедарак йўқолди.
Ўзбекистоннинг Деҳлидаги элчихонаси сув тошқинида жабрланган ўзбекистонликлар ҳақида маълумот келиб тушмаганини маълум қилган.
Шу билан бирга, Мирзиёев Исломобод шаҳридаги тиббиёт муассасасида содир бўлган кучли ёнғин оқибатида кўплаб болалар ҳалок бўлгани ва жароҳат олгани муносабати билан Покистон президенти Асиф Али Зардорий ва бош вазири Шаҳбоз Шарифга ҳамдардлик йўллади.
26 август куни мамлакатдаги энг йирик давлат шифохоналаридан бири — Покистон тиббиёт фанлари институтининг туғуруқ бўлимида ёнғин келиб чиқиши оқибатида 14 нафар чақалоқ ҳалок бўлган. Шифохона маъмурияти баёнотида ёнғин интенсив терапия бўлими, яъни ренимацияда келиб чиққани тасдиқланган
Давлат раҳбари ҳалок бўлганларнинг оила аъзолари ва яқинларига чуқур таъзия изҳор этиб, жароҳатланганларнинг тез фурсатда соғайиб кетишини тилади.