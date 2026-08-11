https://sputniknews.uz/20260811/tatarstan-rahbar-mirziyoev-hamdardlik-59615361.html
Татаристон раҳбари Мирзиёевга ҳамдардлик билдирди ва жабрланганлар ҳолидан хабар олди
Татаристон раҳбари Мирзиёевга ҳамдардлик билдирди ва жабрланганлар ҳолидан хабар олди
Sputnik Ўзбекистон
Нижнекамскдаги дрон ҳужумида ҳалок бўлган ўзбекистонликлар сони 8 нафарга етди. Рустам Минниханов Мирзиёевга ҳамдардлик билдирди, жабрланганларни кўрди.
2026-08-11T09:51+0500
2026-08-11T09:51+0500
2026-08-11T10:03+0500
рустам минниханов
татаристон
дрон
учувчисиз қурилма
шавкат мирзиёев
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0b/59615180_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_834091dd90c4418ae75fd6ec4d439bd1.jpg
ТОШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Татаристон раҳбари Рустам Минниханов Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевга Нижнекамскдаги дрон ҳужуми оқибатида Ўзбекистон фуқаролари ҳалок бўлиши муносабати билан ҳамдардлик билдирди. У ҳалок бўлганлар оилалари ва жабрланганларга зарур ёрдам кўрсатилишини маълум қилди.Минниханов Нижнекамск марказий туман шифохонасига ҳам борди. У ерда беморлар билан суҳбатлашиб, уларнинг аҳволи ҳақида шифокорлардан маълумот олди. Татаристон раҳбарига Ўзбекистоннинг Қозондаги бош консули Нодиржон Қосимов ҳамроҳлик қилди. Шавкат Мирзиёев топшириғи билан бош вазир ўринбосари Очилбой Раматов раҳбарлигида ҳукумат комиссияси тузилди ва Россияга махсус ишчи гуруҳ юборилди. Ҳалок бўлганларнинг жасадларини махсус рейс билан Ўзбекистонга олиб келиш ва уларнинг оилаларига ёрдам кўрсатиш режалаштирилган.Татаристон ҳукумати ҳалок бўлганларнинг оилаларига ҳар бир марҳум учун 2 млн рубль (таҳминан 290 млн сўм), жароҳатланганларга эса жароҳат оғирлигига қараб 300–600 минг рубль (43–87 млн сўм атрофида) бир марталик ёрдам ажратади.
https://sputniknews.uz/20260810/tatarstan-dron-hujum-59606311.html
татаристон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/0b/59615180_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_96ef8b2f7ac8415a0626e6627286d3ca.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
рустам минниханов, татаристон, дрон, учувчисиз қурилма, шавкат мирзиёев, жамият
рустам минниханов, татаристон, дрон, учувчисиз қурилма, шавкат мирзиёев, жамият
Татаристон раҳбари Мирзиёевга ҳамдардлик билдирди ва жабрланганлар ҳолидан хабар олди
09:51 11.08.2026 (янгиланди: 10:03 11.08.2026)
Татаристон раҳбари Шавкат Мирзиёевга ҳамдардлик телеграммасини йўллади ва Ўзбекистон бош консули билан бирга Нижнекамскдаги шифохонада дрон ҳужумида жабрланганлар ҳолидан хабар олди.
ТОШКЕНТ, 11 авг — Sputnik.
Татаристон раҳбари Рустам Минниханов Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевга Нижнекамскдаги дрон ҳужуми оқибатида Ўзбекистон фуқаролари ҳалок бўлиши муносабати билан ҳамдардлик билдирди. У ҳалок бўлганлар оилалари ва жабрланганларга зарур ёрдам кўрсатилишини маълум қилди
.
Минниханов Нижнекамск марказий туман шифохонасига ҳам борди. У ерда беморлар билан суҳбатлашиб, уларнинг аҳволи ҳақида шифокорлардан маълумот олди. Татаристон раҳбарига Ўзбекистоннинг Қозондаги бош консули Нодиржон Қосимов ҳамроҳлик қилди.
Ўзбекистон ФВВнинг сўнгги маълумотига кўра, ҳужум оқибатида Нижнекамскда қурувчи бўлиб ишлаган 8 нафар Ўзбекистон фуқароси ҳалок бўлган, яна бир неча киши жароҳатланиб шифохонага ётқизилган.
Шавкат Мирзиёев топшириғи билан бош вазир ўринбосари Очилбой Раматов раҳбарлигида ҳукумат комиссияси тузилди ва Россияга махсус ишчи гуруҳ юборилди. Ҳалок бўлганларнинг жасадларини махсус рейс билан Ўзбекистонга олиб келиш ва уларнинг оилаларига ёрдам кўрсатиш режалаштирилган.
Татаристон ҳукумати ҳалок бўлганларнинг оилаларига ҳар бир марҳум учун 2 млн рубль (таҳминан 290 млн сўм), жароҳатланганларга эса жароҳат оғирлигига қараб 300–600 минг рубль (43–87 млн сўм атрофида) бир марталик ёрдам ажратади.