https://sputniknews.uz/20260810/tatarstan-dron-hujum-59606311.html
Татаристонда Украина дронлари ҳужуми оқибатида 7 нафар Ўзбекистон фуқароси ҳалок бўлди
Татаристонда Украина дронлари ҳужуми оқибатида 7 нафар Ўзбекистон фуқароси ҳалок бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Нижнекамскдаги дрон ҳужумида етти нафар Ўзбекистон фуқароси ҳалок бўлди. Бош консулхона вазият назоратга олингани ва марҳумларни Ватанга қайтариш чоралари кўрилишини билдирди.
2026-08-10T16:16+0500
2026-08-10T16:16+0500
2026-08-11T09:39+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
татаристон
россия
рустам минниханов
украина
дрон
учувчисиз қурилма
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/02/09/15965258_0:0:3295:1853_1920x0_80_0_0_455bfe6488bec7657f4135b1054fd839.jpg
ТОШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Татаристоннинг Нижнекамск шаҳрига дронлар ҳужуми оқибатида етти нафар Ўзбекистон фуқароси ҳалок бўлди. Бу ҳақда Ўзбекистоннинг Қозон шаҳридаги бош консулхонаси хабар берди.Бош консулхона маълумотига кўра, вазият дипломатик ваколатхона назоратига олинган. Ҳодиса тафсилотларини аниқлаш учун маҳаллий тергов органлари билан алоқа ўрнатилган.Татаристон расмийларининг сўнгги маълумотларига кўра, ҳужум оқибатида жами 13 киши ҳалок бўлган. 75 киши тиббий ёрдамга мурожаат қилган, уларнинг 21 нафари касалхонага ётқизилган. Ҳалок бўлганлар орасида Ўзбекистондан ташқари Тожикистон фуқаролари ҳам бор.Россия Тергов қўмитаси ҳодиса юзасидан теракт моддаси бўйича жиноий иш қўзғатди. Татаристонда 10 август мотам куни деб эълон қилинди.
https://sputniknews.uz/20260805/unicef-ukraine-hujum-bayonot-59496621.html
татаристон
украина
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/02/09/15965258_564:0:3295:2048_1920x0_80_0_0_ad95c5e260629f6f152629459e33dbe8.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
татаристон, россия, рустам минниханов, украина, дрон, учувчисиз қурилма, ўзбекистон
татаристон, россия, рустам минниханов, украина, дрон, учувчисиз қурилма, ўзбекистон
Татаристонда Украина дронлари ҳужуми оқибатида 7 нафар Ўзбекистон фуқароси ҳалок бўлди
16:16 10.08.2026 (янгиланди: 09:39 11.08.2026)
Бош консулхона ҳалок бўлган етти нафар Ўзбекистон фуқаросининг жасадларини зарур расмий жараёнлардан сўнг ватанга қайтариш чораларини кўради.
ТОШКЕНТ, 10 авг — Sputnik.
Татаристоннинг Нижнекамск шаҳрига дронлар ҳужуми оқибатида етти нафар Ўзбекистон фуқароси ҳалок бўлди. Бу ҳақда Ўзбекистоннинг Қозон шаҳридаги бош консулхонаси хабар берди
.
Бош консулхона маълумотига кўра, вазият дипломатик ваколатхона назоратига олинган. Ҳодиса тафсилотларини аниқлаш учун маҳаллий тергов органлари билан алоқа ўрнатилган.
Суд-тиббий экспертизаси ва бошқа зарур расмий жараёнлар якунлангач, фуқаролар жасадларини Ўзбекистонга олиб келиш чоралари кўрилади.
Татаристон расмийларининг сўнгги маълумотларига кўра, ҳужум оқибатида жами 13 киши ҳалок бўлган. 75 киши тиббий ёрдамга мурожаат қилган, уларнинг 21 нафари касалхонага ётқизилган. Ҳалок бўлганлар орасида Ўзбекистондан ташқари Тожикистон фуқаролари ҳам бор.
Россия Тергов қўмитаси ҳодиса юзасидан теракт моддаси бўйича жиноий иш қўзғатди. Татаристонда 10 август мотам куни деб эълон қилинди.