https://sputniknews.uz/20260805/unicef-ukraine-hujum-bayonot-59496621.html
ЮНИСЕФ Россияда болалар ҳалок бўлган Украина дронлари ҳужумидан сўнг баёнот берди
ЮНИСЕФ Россияда болалар ҳалок бўлган Украина дронлари ҳужумидан сўнг баёнот берди
Sputnik Ўзбекистон
ЮНИСЕФ Россия ҳудудларида болалар ҳалок бўлган ва жароҳатланган ҳужумларни тилга олиб, барча томонларни халқаро гуманитар ҳуқуқ талабларига риоя қилиш ҳамда фуқаролик инфратузилмасини ҳимоя этишга чақирди.
2026-08-05T10:10+0500
2026-08-05T10:10+0500
2026-08-05T10:10+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
бмт
болалар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/05/59496442_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_e6dfd11074a123b46c5e6718190a0f43.jpg
ТОШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. БМТ Болалар жамғармаси — ЮНИСЕФ Россиянинг Краснодар ўлкаси ва Белгород вилоятида болалар ҳалок бўлган ҳамда жароҳатланган ҳужумлардан сўнг барча томонларни халқаро гуманитар ҳуқуқ талабларига риоя қилишга чақирди. Ташкилотнинг 4 август куни эълон қилинган баёнотида сўнгги бир неча кун ичида болалар яна ҳужумлар қурбони бўлгани таъкидланди.ЮНИСЕФ Белгород вилоятида 2 август куни дрон болалар майдончаси яқинига зарба бериши оқибатида 13 ёшли қиз ҳалок бўлгани, етти ва тўққиз ёшли яна икки қиз жароҳатлангани ҳақидаги хабарларни келтирди.Шунингдек, ташкилот Краснодар ўлкасидаги ҳужумда етти киши, жумладан, уч нафар бола ҳалок бўлгани ва қарийб 40 киши жароҳатланганини қайд этган.ЮНИСЕФ баёноти эълон қилинганидан кейин Краснодар ўлкаси тезкор штаби маълумотларни янгилади. Унга кўра, Геленжикда ҳалок бўлган етти кишининг тўрт нафари болалардир.Жароҳатланганлар сони 58 нафарга етган. Улардан 21 нафари касалхонага ётқизилган, яна 37 кишига амбулатор тиббий ёрдам кўрсатилган.ЮНИСЕФ барча томонларни болалар ва фуқаролик инфратузилмасини ҳимоя қилиш бўйича халқаро гуманитар ҳуқуқда белгиланган мажбуриятларга риоя қилишга чақирди.
https://sputniknews.uz/20260604/un-starobelsk-ukraine-zarba-halok-bolgan-bayonot-58089855.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/05/59496442_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_1b5ffde17a306ad95dbfad4daf44887c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, бмт, болалар
дунё янгиликлари, дунёда, бмт, болалар
ЮНИСЕФ Россияда болалар ҳалок бўлган Украина дронлари ҳужумидан сўнг баёнот берди
Ташкилот Геленжик ва Белгороддаги ҳодисаларни тилга олиб, болаларга зарар етказувчи ҳужумларни дарҳол тўхтатишга чақирди.
ТОШКЕНТ, 5 авг — Sputnik.
БМТ Болалар жамғармаси — ЮНИСЕФ Россиянинг Краснодар ўлкаси ва Белгород вилоятида болалар ҳалок бўлган ҳамда жароҳатланган ҳужумлардан сўнг барча томонларни халқаро гуманитар ҳуқуқ талабларига риоя қилишга чақирди
.
Ташкилотнинг 4 август куни эълон қилинган баёнотида сўнгги бир неча кун ичида болалар яна ҳужумлар қурбони бўлгани таъкидланди.
ЮНИСЕФ Белгород вилоятида 2 август куни дрон болалар майдончаси яқинига зарба бериши оқибатида 13 ёшли қиз ҳалок бўлгани, етти ва тўққиз ёшли яна икки қиз жароҳатлангани ҳақидаги хабарларни келтирди.
Шунингдек, ташкилот Краснодар ўлкасидаги ҳужумда етти киши, жумладан, уч нафар бола ҳалок бўлгани ва қарийб 40 киши жароҳатланганини қайд этган.
"Болалар ҳалок бўлаётган ва жароҳатланаётган ҳужумлар тўхтатилиши керак", — дея таъкидлади ташкилот.
ЮНИСЕФ баёноти эълон қилинганидан кейин Краснодар ўлкаси тезкор штаби маълумотларни янгилади. Унга кўра, Геленжикда ҳалок бўлган етти кишининг тўрт нафари болалардир.
Жароҳатланганлар сони 58 нафарга етган. Улардан 21 нафари касалхонага ётқизилган, яна 37 кишига амбулатор тиббий ёрдам кўрсатилган.
ЮНИСЕФ барча томонларни болалар ва фуқаролик инфратузилмасини ҳимоя қилиш бўйича халқаро гуманитар ҳуқуқда белгиланган мажбуриятларга риоя қилишга чақирди.