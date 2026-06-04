https://sputniknews.uz/20260604/un-starobelsk-ukraine-zarba-halok-bolgan-bayonot-58089855.html
БМТ Украина зарбасидан Старобельск коллежида 21 киши ҳалок бўлгани ҳақида баёнот берди
БМТ Украина зарбасидан Старобельск коллежида 21 киши ҳалок бўлгани ҳақида баёнот берди
Sputnik Ўзбекистон
БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича олий комиссари бошқармаси Старобелскдаги таълим мажмуасига зарба вақтида у ерда тинч аҳоли, жумладан талабалар бўлганини қайд этди.
2026-06-04T16:16+0500
2026-06-04T16:16+0500
2026-06-04T16:20+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
украина
дунё янгиликлари
дунёда
талабалар
коллеж
ҳалок бўлганлар
луганск халқ республикаси (лхр)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/57/31/573143_0:0:962:541_1920x0_80_0_0_6d1fb646d336658c159787eaca20abb7.jpg
ТОШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича олий комиссари бошқармаси Украина Қуролли кучларининг ЛХРдаги Старобелск педагогика коллежига берган зарбаси оқибатида тинч аҳоли, жумладан, талабалар ҳалок бўлгани ва жароҳатланганини тасдиқлади.БМТ маълумотига кўра, ҳодиса 21–22 май кунлари Украина Қуролли кучлари томонидан амалга оширилган йирик ҳужум вақтида Старобельск шаҳрида содир бўлган. Россия расмийлари 21 киши ҳалок бўлгани ва 44 киши жароҳатланганини маълум қилган.Бошқарма таҳлилига кўра, зарба оқибатида тинч аҳоли вакиллари, жумладан талабалар ҳалок бўлган ёки жароҳат олган. Ҳалок бўлганлар орасида 18 нафар аёл борлиги ҳам қайд этилган.БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича олий комиссари Фолькер Тюрк Россия ва Украина расмийларини бундай ҳолатлар юзасидан тезкор, мустақил ва самарали тергов ўтказишга, айбдорларни жавобгарликка тортишга чақирди.
https://sputniknews.uz/20260525/ombudsman-starobelsk-fojia-57847172.html
украина
луганск халқ республикаси (лхр)
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/57/31/573143_0:0:722:541_1920x0_80_0_0_df0aea018a6405d793a8b7198fba6412.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
украина, дунё янгиликлари, дунёда, талабалар, коллеж, ҳалок бўлганлар, луганск халқ республикаси (лхр)
украина, дунё янгиликлари, дунёда, талабалар, коллеж, ҳалок бўлганлар, луганск халқ республикаси (лхр)
БМТ Украина зарбасидан Старобельск коллежида 21 киши ҳалок бўлгани ҳақида баёнот берди
16:16 04.06.2026 (янгиланди: 16:20 04.06.2026)
БМТ Инсон ҳуқуқлари бошқармаси зарба вақтида таълим муассасаси фаолият юритганини ҳамда у ерда тинч аҳоли ва талабалар жабрланганини тасдиқлади.
ТОШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича олий комиссари бошқармаси Украина Қуролли кучларининг ЛХРдаги Старобелск педагогика коллежига берган зарбаси оқибатида тинч аҳоли, жумладан, талабалар ҳалок бўлгани ва жароҳатланганини тасдиқлади.
БМТ маълумотига кўра, ҳодиса 21–22 май кунлари Украина Қуролли кучлари томонидан амалга оширилган йирик ҳужум вақтида Старобельск шаҳрида содир бўлган. Россия расмийлари 21 киши ҳалок бўлгани ва 44 киши жароҳатланганини маълум қилган.
БМТ очиқ манбалардан олинган маълумотларни синчковлик билан таҳлил қилди. Уларда ҳужум вақтида таълим муассасалари фаолият юритгани, у ерда тинч аҳоли ва кўплаб талабалар бўлгани кўрсатилган.
Бошқарма таҳлилига кўра, зарба оқибатида тинч аҳоли вакиллари, жумладан талабалар ҳалок бўлган ёки жароҳат олган. Ҳалок бўлганлар орасида 18 нафар аёл борлиги ҳам қайд этилган.
БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича олий комиссари Фолькер Тюрк Россия ва Украина расмийларини бундай ҳолатлар юзасидан тезкор, мустақил ва самарали тергов ўтказишга, айбдорларни жавобгарликка тортишга чақирди.