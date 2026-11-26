Гўшт маҳсулотлари маркировкаси ва савдони енгиллаштириш: ЕИК Кенгаши қарорлари
Гўшт маҳсулотлари маркировкаси ва савдони енгиллаштириш: ЕИК Кенгаши қарорлари
Sputnik Ўзбекистон
ЕИК Кенгаши гўшт ва озиқ-овқат маҳсулотларини маркировкалаш, маиший кимё воситалари хавфсизлигини таъминлаш, божхона тартибларини соддалаштириш ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш бўйича қарорлар қабул қилди.
ТОШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) Кенгаши озиқ-овқат маҳсулотлари маркировкаси, маиший кимё воситалари хавфсизлиги ва савдони енгиллаштириш бўйича қатор қарорларни қабул қилди. Бу ҳақда комиссия матбуот хизмати хабар берди.25 ноябрь куни бўлиб ўтган йиғилишда Россия, Қозоғистон, Қирғизистон, Беларусь ва Арманистон ҳукуматлари раҳбарларининг ўринбосарлари ҳамда ЕИК ҳайъати раиси иштирок этди.Гўшт маҳсулотларини маркировкалашЕИК Кенгаши қадоқланган тайёр гўшт маҳсулотларини рақамли маркировкалашнинг ягона қоидаларини тасдиқлади.Харидорлар махсус кодни сканерлаш орқали маҳсулот ҳақида маълумот олиши мумкин бўлади.ЕОИИга аъзо ҳар бир давлат мазкур маҳсулотларни маркировкалашни жорий этиш ва унинг муддатларини мустақил белгилайди.Озиқ-овқат маҳсулотлари таркиби ҳақида аниқ маълумотОзиқ-овқат маҳсулотларининг маркировкаси бўйича техник регламентга ўзгартиришлар киритилди.Унга кўра, ишлаб чиқарувчилар маҳсулот таркибида қандай турдаги ўсимлик мойларидан фойдаланилганини кўрсатиши шарт бўлади.Шунингдек, аллергия келтириб чиқарувчи моддалар, глютен ва маҳсулотнинг озуқавий қиймати ҳақидаги маълумотларга қўйиладиган талаблар аниқлаштирилди.Маиший кимё воситалари хавфсизлигиСинтетик ювиш воситалари ва маиший кимё товарлари хавфсизлиги бўйича ягона техник регламент қабул қилинди.Ҳужжат маҳсулотлар хавфсизлиги, маркировкаси ва белгиланган талабларга мувофиқлигини баҳолашнинг ягона қоидаларини белгилайди.Техник регламент 2032 йил 1 январдан кучга киради.Бизнес учун божхона тартиблари соддалаштириладиВаколатли иқтисодий операторлар учун божхона имтиёзлари кенгайтирилди.Бу тадбиркорларнинг маъмурий юкламаси ва харажатларини камайтириш, товарлар ҳаракатини тезлаштиришга қаратилган.Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлашЕОИИда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлашга мўлжалланган инфратузилма объектлари бўйича ягона ахборот ресурси яратилади.Йиғилишда, шунингдек, трансчегаравий бозорларда рақобат, илмий-техникавий ҳамкорлик ва ҳамкор мамлакатлар тадбирларида ЕОИИ давлатларининг биргаликда иштирок этишини мувофиқлаштириш масалалари кўриб чиқилди.
ЕОИИда гўшт маҳсулотларини маркировкалашнинг ягона қоидалари тасдиқланди, бизнес учун божхона тартиб-таомиллари соддалаштирилди.
ТОШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) Кенгаши озиқ-овқат маҳсулотлари маркировкаси, маиший кимё воситалари хавфсизлиги ва савдони енгиллаштириш бўйича қатор қарорларни қабул қилди. Бу ҳақда комиссия матбуот хизмати хабар берди.
25 ноябрь куни бўлиб ўтган йиғилишда Россия, Қозоғистон, Қирғизистон, Беларусь ва Арманистон ҳукуматлари раҳбарларининг ўринбосарлари ҳамда ЕИК ҳайъати раиси иштирок этди.
Янги қоидалар колбаса, тайёр гўшт маҳсулотлари, тузланган, қуритилган ва дудланган гўшт ҳамда айрим бошқа маҳсулотларга татбиқ этилади.
Харидорлар махсус кодни сканерлаш орқали маҳсулот ҳақида маълумот олиши мумкин бўлади.
ЕОИИга аъзо ҳар бир давлат мазкур маҳсулотларни маркировкалашни жорий этиш ва унинг муддатларини мустақил белгилайди.
Озиқ-овқат маҳсулотлари таркиби ҳақида аниқ маълумот
Озиқ-овқат маҳсулотларининг маркировкаси бўйича техник регламентга ўзгартиришлар киритилди.
Унга кўра, ишлаб чиқарувчилар маҳсулот таркибида қандай турдаги ўсимлик мойларидан фойдаланилганини кўрсатиши шарт бўлади.
Шунингдек, аллергия келтириб чиқарувчи моддалар, глютен ва маҳсулотнинг озуқавий қиймати ҳақидаги маълумотларга қўйиладиган талаблар аниқлаштирилди.
Маиший кимё воситалари хавфсизлиги
Синтетик ювиш воситалари ва маиший кимё товарлари хавфсизлиги бўйича ягона техник регламент қабул қилинди.
Ҳужжат маҳсулотлар хавфсизлиги, маркировкаси ва белгиланган талабларга мувофиқлигини баҳолашнинг ягона қоидаларини белгилайди.
Техник регламент 2032 йил 1 январдан кучга киради.
Бизнес учун божхона тартиблари соддалаштирилади
Ваколатли иқтисодий операторлар учун божхона имтиёзлари кенгайтирилди.
Жумладан, улар товарларни саралаш, қадоқлаш ва маркировкалаш каби айрим операцияларни божхона органлари билан олдиндан келишмасдан амалга ошириш имкониятига эга бўлади.
Бу тадбиркорларнинг маъмурий юкламаси ва харажатларини камайтириш, товарлар ҳаракатини тезлаштиришга қаратилган.
Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш
ЕОИИда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлашга мўлжалланган инфратузилма объектлари бўйича ягона ахборот ресурси яратилади.
Йиғилишда, шунингдек, трансчегаравий бозорларда рақобат, илмий-техникавий ҳамкорлик ва ҳамкор мамлакатлар тадбирларида ЕОИИ давлатларининг биргаликда иштирок этишини мувофиқлаштириш масалалари кўриб чиқилди.
ЕОИИ
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.