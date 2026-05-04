Қалбаки маҳсулотларга қарши чора: ЕОИИда чой, қаҳва ва ўйинчоқлар маркировка қилинади
ЕОИИда чой, қаҳва, какао, болалар ўйинчоқлари, қурилиш материаллари ва лак-бўёқ маҳсулотлари маркировкаланади. ЕИКга кўра, бу истеъмолчиларга товарнинг ҳақиқийлигини текширишга ёрдам беради.
2026-05-04T17:03+0500
Маркировка харидорларга маҳсулот ҳақиқий ёки қалбаки эканини текширишга ёрдам беради.
ТОШКЕНТ, 4 май — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ)да чой, қаҳва, какао, болалар ўйинчоқлари, қурилиш материаллари ва лак-бўёқ маҳсулотлари маркировка қилинади.
Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) кенгаши иттифоқ давлатлари таклифларини кўриб чиқиб, ушбу товарлар учун ягона маркировка қоидаларини белгилайдиган қарорлар қабул қилди
ЕИК маълумотига кўра, маркировка истеъмолчиларга маҳсулотнинг ҳақиқийлигини текшириш, бозорда ноқонуний айланмани камайтириш ва ҳалол ишловчи тадбиркорлар рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилади.
Иттифоққа аъзо давлатлар маркировкани жорий этиш санаси ва тартибини ўз ҳудудида мустақил белгилайди. Бироқ улар бу ҳақда ЕИКни тегишли чоралар бошланишидан камида олти ой олдин хабардор қилиши керак.
Янги товар гуруҳлари бўйича маркировка ЕОИИда ягона қоидалар асосида амалга оширилади. Бу иттифоқ ҳудудида товарлар айланганда кодларни ўзаро тан олиш имконини беради ва маҳсулотларни қайта маркировкалаш заруратини истисно қилади.