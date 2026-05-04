Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260504/eaeu-choy-qahva-oyinchoq-markirovkalanish-57314542.html
Қалбаки маҳсулотларга қарши чора: ЕОИИда чой, қаҳва ва ўйинчоқлар маркировка қилинади
Қалбаки маҳсулотларга қарши чора: ЕОИИда чой, қаҳва ва ўйинчоқлар маркировка қилинади
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИда чой, қаҳва, какао, болалар ўйинчоқлари, қурилиш материаллари ва лак-бўёқ маҳсулотлари маркировкаланади. ЕИКга кўра, бу истеъмолчиларга товарнинг ҳақиқийлигини текширишга ёрдам беради.
2026-05-04T17:03+0500
2026-05-04T17:03+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
маркировкалаш
рақамли технологиялар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1241/97/12419737_0:91:1791:1098_1920x0_80_0_0_c2c82c66358cba3b0ceb80d738302321.jpg
ТОШКЕНТ, 4 май — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ)да чой, қаҳва, какао, болалар ўйинчоқлари, қурилиш материаллари ва лак-бўёқ маҳсулотлари маркировка қилинади.Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) кенгаши иттифоқ давлатлари таклифларини кўриб чиқиб, ушбу товарлар учун ягона маркировка қоидаларини белгилайдиган қарорлар қабул қилди.Иттифоққа аъзо давлатлар маркировкани жорий этиш санаси ва тартибини ўз ҳудудида мустақил белгилайди. Бироқ улар бу ҳақда ЕИКни тегишли чоралар бошланишидан камида олти ой олдин хабардор қилиши керак.Янги товар гуруҳлари бўйича маркировка ЕОИИда ягона қоидалар асосида амалга оширилади. Бу иттифоқ ҳудудида товарлар айланганда кодларни ўзаро тан олиш имконини беради ва маҳсулотларни қайта маркировкалаш заруратини истисно қилади.
https://sputniknews.uz/20251207/eaeu-raqam-markirovka-qoidalar-54005084.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1241/97/12419737_103:0:1688:1189_1920x0_80_0_0_d58744eccb592f363751b6f138c1648a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, еик, маркировкалаш, рақамли технологиялар
еоии, еик, маркировкалаш, рақамли технологиялар

Қалбаки маҳсулотларга қарши чора: ЕОИИда чой, қаҳва ва ўйинчоқлар маркировка қилинади

17:03 04.05.2026
© Sputnik / Дильшода РахматоваКак создаются игрушки: фоторепортаж с ташкентской фабрики
Как создаются игрушки: фоторепортаж с ташкентской фабрики - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.05.2026
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Oбуна бўлиш
Маркировка харидорларга маҳсулот ҳақиқий ёки қалбаки эканини текширишга ёрдам беради.
ТОШКЕНТ, 4 май — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ)да чой, қаҳва, какао, болалар ўйинчоқлари, қурилиш материаллари ва лак-бўёқ маҳсулотлари маркировка қилинади.
Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) кенгаши иттифоқ давлатлари таклифларини кўриб чиқиб, ушбу товарлар учун ягона маркировка қоидаларини белгилайдиган қарорлар қабул қилди.
ЕИК маълумотига кўра, маркировка истеъмолчиларга маҳсулотнинг ҳақиқийлигини текшириш, бозорда ноқонуний айланмани камайтириш ва ҳалол ишловчи тадбиркорлар рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилади.
Иттифоққа аъзо давлатлар маркировкани жорий этиш санаси ва тартибини ўз ҳудудида мустақил белгилайди. Бироқ улар бу ҳақда ЕИКни тегишли чоралар бошланишидан камида олти ой олдин хабардор қилиши керак.
Янги товар гуруҳлари бўйича маркировка ЕОИИда ягона қоидалар асосида амалга оширилади. Бу иттифоқ ҳудудида товарлар айланганда кодларни ўзаро тан олиш имконини беради ва маҳсулотларни қайта маркировкалаш заруратини истисно қилади.
С 1 марта 2019 года вводится маркировка некоторых товаров - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.12.2025
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Қалбаки маҳсулотларга қарши чора: ЕОИИ янги рақамли маркировка қоидаларини тасдиқлади
7 Декабр 2025, 12:42
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0