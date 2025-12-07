https://sputniknews.uz/20251207/eaeu-raqam-markirovka-qoidalar-54005084.html
Қалбаки маҳсулотларга қарши чора: ЕОИИ янги рақамли маркировка қоидаларини тасдиқлади
ТОШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) Кенгаши Евроосиё иқтисодий иттифоқига (ЕОИИ) аъзо давлатлар таклифларини кўриб чиқиб, озиқ-овқат ва косметика маҳсулотлари учун ягона рақамли маркировка қоидаларини тасдиқлади. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.Тасдиқланган ҳужжатларга мувофиқ, эндиликда ҳар бир аъзо мамлакат маркировкани қачон ва қандай тартибда жорий этишини мустақил белгилайди. Давлатлар бу ҳақда ЕИКни камида олти ой олдин хабардор қилади. Ягона қоидалар товар айланмасида шаффофликни оширади, шунингдек давлатлар бир-бирининг идентификация воситаларини ўзаро тан олади.Мех маҳсулотлари бўйича ҳам алоҳида тартиб белгиланди. 2026 йил 28 февралга қадар мех буюмларини RFID-меткалар билан белгилашга рухсат берилади, ундан кейин эса Data Matrix технологиясига босқичма-босқич ўтиш режалаштирилган. Шу билан бирга, айланмадаги эски маҳсулотлар 2027 йил 1 мартгача сотилиши мумкин бўлади.
Қалбаки маҳсулотларга қарши чора: ЕОИИ янги рақамли маркировка қоидаларини тасдиқлади
ТОШКЕНТ, 7 дек — Sputnik.
Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) Кенгаши Евроосиё иқтисодий иттифоқига (ЕОИИ) аъзо давлатлар таклифларини кўриб чиқиб, озиқ-овқат ва косметика маҳсулотлари учун ягона рақамли маркировка қоидаларини тасдиқлади. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди
Тасдиқланган ҳужжатларга мувофиқ, эндиликда ҳар бир аъзо мамлакат маркировкани қачон ва қандай тартибда жорий этишини мустақил белгилайди. Давлатлар бу ҳақда ЕИКни камида олти ой олдин хабардор қилади. Ягона қоидалар товар айланмасида шаффофликни оширади, шунингдек давлатлар бир-бирининг идентификация воситаларини ўзаро тан олади.
ЕИК савдо вазири Андрей Слепнев таъкидлаганидек, қабул қилинган қарорлар ички бозорда тўсиқларни камайтиришга ва товарларнинг эркин ҳаракатланишига хизмат қилади.
Мех маҳсулотлари бўйича ҳам алоҳида тартиб белгиланди. 2026 йил 28 февралга қадар мех буюмларини RFID-меткалар билан белгилашга рухсат берилади, ундан кейин эса Data Matrix технологиясига босқичма-босқич ўтиш режалаштирилган. Шу билан бирга, айланмадаги эски маҳсулотлар 2027 йил 1 мартгача сотилиши мумкин бўлади.