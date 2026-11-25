https://sputniknews.uz/20261125/japan-zaxira-poytaxt-62292848.html
Японияда табиий офатлар хавфи туфайли бир нечта захира пойтахт ташкил этилмоқчи
Японияда табиий офатлар хавфи туфайли бир нечта захира пойтахт ташкил этилмоқчи
Sputnik Ўзбекистон
Японияда 2027 йил кузида бир нечта захира пойтахтни белгилаш режалаштирилмоқда. Хоккайдо, Айти, Осака ва Фукуока префектуралари номзод сифатида кўрилмоқда. Янги тизим 2028 йил баҳорида ишга туширилиши мумкин.
2026-11-25T19:17+0500
2026-11-25T19:17+0500
2026-11-25T19:17+0500
табиий офат
дунё янгиликлари
дунёда
япония
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/19/62292145_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_b00d0b7382feedb435318ed4eb809751.jpg
ТОШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Япония ҳукумати йирик табиий офат юз берган тақдирда Токионинг асосий вазифаларини ўз зиммасига оладиган бир нечта захира пойтахтни ташкил этишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда "Jiji Press" ахборот агентлиги хабар берди.Ҳукумат 2027 йилнинг июнь ойидан бошлаб ҳудудлардан аризалар қабул қилишни, октябрь-ноябрь ойларида эса бир вақтнинг ўзида бир нечта захира пойтахтни белгилашни режалаштирмоқда. Янги тизим 2028 йил баҳорида ишга туширилиши мумкин.Ҳозирда мамлакатнинг 47 та префектурасидан тўрттаси ушбу талабларга жавоб беради:Асосий шартлардан бири — мазкур ҳудудларнинг Токио билан бир вақтда табиий офатдан зарар кўриш эҳтимоли паст бўлиши. Шунингдек, аҳоли сони, иқтисодий салоҳият ва марказий давлат идораларининг ҳудудий бўлинмалари мавжудлиги ҳам ҳисобга олинади.Захира пойтахтлар йирик табиий офат вақтида мамлакатнинг сиёсий, маъмурий, суд-ҳуқуқ ва иқтисодий тизимлари узлуксиз ишлашини таъминлаши керак.Токио маъмурияти маълумотларига кўра, келгуси 30 йил ичида Канто минтақасининг жанубий қисмида 7 магнитудали зилзила содир бўлиш эҳтимоли 70 фоизга баҳоланмоқда.
https://sputniknews.uz/20260726/china-tayfun-aholi-evakuatsiya-59288213.html
япония
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/19/62292145_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_876e746cec9c1aadf87eb6dd65b9cd4f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
табиий офат, дунё янгиликлари, дунёда, япония
табиий офат, дунё янгиликлари, дунёда, япония
Японияда табиий офатлар хавфи туфайли бир нечта захира пойтахт ташкил этилмоқчи
Япония ҳукумати йирик табиий офат юз берган тақдирда Токио вазифаларини бажара оладиган тўртта ҳудудни кўриб чиқмоқда.
ТОШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik.
Япония ҳукумати йирик табиий офат юз берган тақдирда Токионинг асосий вазифаларини ўз зиммасига оладиган бир нечта захира пойтахтни ташкил этишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда "Jiji Press" ахборот агентлиги хабар берди
.
Ҳукумат 2027 йилнинг июнь ойидан бошлаб ҳудудлардан аризалар қабул қилишни, октябрь-ноябрь ойларида эса бир вақтнинг ўзида бир нечта захира пойтахтни белгилашни режалаштирмоқда. Янги тизим 2028 йил баҳорида ишга туширилиши мумкин.
Жорий йилнинг октябрь ойида Япония ҳукумати захира пойтахтларга қўйиладиган талабларни тасдиқлаган эди.
Ҳозирда мамлакатнинг 47 та префектурасидан тўрттаси ушбу талабларга жавоб беради:
Асосий шартлардан бири — мазкур ҳудудларнинг Токио билан бир вақтда табиий офатдан зарар кўриш эҳтимоли паст бўлиши. Шунингдек, аҳоли сони, иқтисодий салоҳият ва марказий давлат идораларининг ҳудудий бўлинмалари мавжудлиги ҳам ҳисобга олинади.
Захира пойтахтлар йирик табиий офат вақтида мамлакатнинг сиёсий, маъмурий, суд-ҳуқуқ ва иқтисодий тизимлари узлуксиз ишлашини таъминлаши керак.
Шу билан бирга, янги тизим аҳоли ва иқтисодий ресурсларнинг Токиода ҳаддан ташқари тўпланишини камайтириш, мамлакатнинг бошқа ҳудудларини ривожлантиришга ҳам хизмат қилиши кўзда тутилган.
Токио маъмурияти маълумотларига кўра
, келгуси 30 йил ичида Канто минтақасининг жанубий қисмида 7 магнитудали зилзила содир бўлиш эҳтимоли 70 фоизга баҳоланмоқда.