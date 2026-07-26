https://sputniknews.uz/20260726/china-tayfun-aholi-evakuatsiya-59288213.html
Хитойда кучли тайфун сабаб 800 мингдан ортиқ аҳоли эвакуация қилинди
Хитойда кучли тайфун сабаб 800 мингдан ортиқ аҳоли эвакуация қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Хитойда йилнинг энг кучли "Ноул" тайфуни сабаб 801 мингдан ортиқ аҳоли эвакуация қилинди. Гонконгда 350 га яқин рейс бекор бўлди. Тайфун илк бор дронлар гуруҳи ёрдамида тўлиқ кузатилди.
2026-07-26T19:18+0500
2026-07-26T19:18+0500
2026-07-26T19:18+0500
дунё янгиликлари
дунёда
хитой
табиий офат
шамол
дрон
учувчисиз қурилма
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/1d/31151502_0:163:3000:1851_1920x0_80_0_0_70ac7a04a5a6f447a9b62daec2a4e62a.jpg
ТОШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Хитой жанубидаги Гуандун провинциясида "Ноул" тайфуни сабаб 800 мингдан ортиқ аҳоли хавфсиз ҳудудларга кўчирилди.Синьхуа агентлигининг маҳаллий ҳокимиятларга таяниб хабар беришича, 26 июль соат 7:00 ҳолатига кўра, провинция бўйлаб 801 794 киши эвакуация қилинган."Ноул" 26 июль эрта тонгда Гуандун провинциясининг Хуэйдун уезди соҳилига чиқди. Унинг маркази яқинидаги шамол тезлиги секундига 45 метрга етган. Тайфун Хитойда 2026 йил бошидан буён қуруқликка чиққан энг кучли тропик циклон бўлди.Табиий офат Гуандун билан бирга қўшни Гонконгга ҳам кучли шамол ва ёмғир олиб келди. Гонконг халқаро аэропортида 350 га яқин рейс бекор қилинди, камида 21 киши жароҳат олди.Кучли ёғингарчилик Цзянси, Хунан, Гуандун, Сичуань, Шэньси ва Ганьсу провинцияларида ҳамда Шинжоннинг жануби-шарқий қисмида тошқин ва кўчкиларни келтириб чиқариши мумкин. Ёмғирлар 28 июлгача давом этиши кутилмоқда.Хитой метеорологлари "Ноул" тайфунини кузатишда биринчи марта дронлар гуруҳидан фойдаланди.Учувчисиз аппаратлар тайфуннинг мамлакат ҳудудидан ўтиши давомида юқори частотали ва кўп ўлчовли метеорологик маълумотларни тўплаган.Тажриба Шэньчжэнь шаҳридаги Дапэн яриморолида жойлашган паст баландликдаги учувчисиз авиацияни метеорологик таъминлаш илмий базасида ўтказилди.Бу Хитойда тайфуннинг бутун ҳаракат жараёни дронлар гуруҳи ёрдамида кузатилган биринчи ҳолат бўлди.Ҳозир "Ноул" қуруқлик ичкарисига ҳаракатланиши натижасида заифлашмоқда. Бироқ Хитой расмийлари кучли ёмғир, сел, тоғ кўчкилари ва дарёларда сув сатҳининг кескин кўтарилиши хавфи сақланиб қолаётганидан огоҳлантирди.
https://sputniknews.uz/20260524/china-kon-fojia-mirziyoev-si-tszinpin-hamdardlik-57821814.html
хитой
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/1d/31151502_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_ec4def3910ec97b4334c8d42eb63cd9b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, хитой, табиий офат, шамол, дрон, учувчисиз қурилма
дунё янгиликлари, дунёда, хитой, табиий офат, шамол, дрон, учувчисиз қурилма
Хитойда кучли тайфун сабаб 800 мингдан ортиқ аҳоли эвакуация қилинди
Хитойнинг Гуандун провинциясида "Ноул" тайфуни сабаб 800 мингдан ортиқ аҳоли хавфсиз ҳудудларга кўчирилди, юзлаб авиарейслар бекор қилинди.
ТОШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Хитой жанубидаги Гуандун провинциясида "Ноул" тайфуни сабаб 800 мингдан ортиқ аҳоли хавфсиз ҳудудларга кўчирилди.
Синьхуа агентлигининг маҳаллий ҳокимиятларга таяниб хабар беришича, 26 июль соат 7:00 ҳолатига кўра, провинция бўйлаб 801 794 киши эвакуация қилинган.
"Ноул" 26 июль эрта тонгда Гуандун провинциясининг Хуэйдун уезди соҳилига чиқди. Унинг маркази яқинидаги шамол тезлиги секундига 45 метрга етган. Тайфун Хитойда 2026 йил бошидан буён қуруқликка чиққан энг кучли тропик циклон бўлди.
Табиий офат Гуандун билан бирга қўшни Гонконгга ҳам кучли шамол ва ёмғир олиб келди. Гонконг халқаро аэропортида 350 га яқин рейс бекор қилинди, камида 21 киши жароҳат олди.
Хитой Сув ресурслари вазирлиги ва Метеорология бошқармаси бир қатор ҳудудларда тоғ тошқинлари хавфи бўйича энг юқори — қизил даражадаги огоҳлантириш эълон қилди.
Кучли ёғингарчилик Цзянси, Хунан, Гуандун, Сичуань, Шэньси ва Ганьсу провинцияларида ҳамда Шинжоннинг жануби-шарқий қисмида тошқин ва кўчкиларни келтириб чиқариши мумкин. Ёмғирлар 28 июлгача давом этиши кутилмоқда.
Хитой метеорологлари "Ноул" тайфунини кузатишда биринчи марта дронлар гуруҳидан фойдаланди.
Учувчисиз аппаратлар тайфуннинг мамлакат ҳудудидан ўтиши давомида юқори частотали ва кўп ўлчовли метеорологик маълумотларни тўплаган.
Тажриба Шэньчжэнь шаҳридаги Дапэн яриморолида жойлашган паст баландликдаги учувчисиз авиацияни метеорологик таъминлаш илмий базасида ўтказилди.
Бу Хитойда тайфуннинг бутун ҳаракат жараёни дронлар гуруҳи ёрдамида кузатилган биринчи ҳолат бўлди.
Маълумотлар тайфуннинг тузилиши, шамол тезлиги, ҳарорат, намлик ва ёғингарчиликдаги ўзгаришларни аниқроқ ўрганишга хизмат қилиши кутилмоқда.
Ҳозир "Ноул" қуруқлик ичкарисига ҳаракатланиши натижасида заифлашмоқда. Бироқ Хитой расмийлари кучли ёмғир, сел, тоғ кўчкилари ва дарёларда сув сатҳининг кескин кўтарилиши хавфи сақланиб қолаётганидан огоҳлантирди.