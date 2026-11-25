https://sputniknews.uz/20261125/eabr-uzbekistan-loyihalar-62286693.html
ЕОТБ: Ўзбекистонда рақамли лойиҳалар ва мигрантлар учун сунъий интеллект имкониятлари
ЕОТБ: Ўзбекистонда рақамли лойиҳалар ва мигрантлар учун сунъий интеллект имкониятлари
Sputnik Ўзбекистон
ЕОТБ Ўзбекистонда кўчмас мулк бозори ва омборхона инфратузилмасига оид рақамли лойиҳаларни ўрганмоқда. "ЕОИИда иш" платформасида меҳнат мигрантларига ахборот бериш учун сунъий интеллектдан кенгроқ фойдаланиш режалаштирилган.
2026-11-25T15:54+0500
2026-11-25T15:54+0500
2026-11-25T15:54+0500
матбуот маркази
евроосиё тараққиёт банки (еотб)
танлов
санкт-петербург
видео
мигрантлар
миграция
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/19/62285801_0:134:3166:1915_1920x0_80_0_0_9e8e27be691762b63326a14426ecfe26.jpg
ТОШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Евроосиё тараққиёт банки (ЕОТБ) Ўзбекистонда кўчмас мулк ва омборхона инфратузилмаси соҳасида рақамли лойиҳаларни амалга ошириш имкониятларини ўрганмоқда.Бу ҳақда ЕОТБ бошқаруви раиси ўринбосари Тигран Саркисян Sputnik Ўзбекистон матбуот маркази иштирокидаги видеокўприкда маълум қилди.Ўзбекистон Санкт-Петербургнинг кўчмас мулк бозорига оид рақамли ечимларига қизиқиш билдирмоқда. Ўзбекистон қизиқиш билдираётган яна бир йўналиш — рақамли технологиялар асосида замонавий омборхона инфратузилмасини ривожлантириш. Ушбу масалалар Ўзбекистон Рақамли технологиялар вазирлиги вакиллари билан учрашувда муҳокама қилинди.Саркисян банкнинг рақамли лойиҳалар танловида ўзбекистонлик АТ-компаниялар фаол иштирок этишига умид билдирди. Танловдан мақсад — рақамли ечимларни ривожлантириш ва минтақа мамлакатлари интеграциясига хизмат қилувчи ташаббусларни қўллаб-қувватлаш.У "ЕОИИда иш" платформасига ҳам алоҳида тўхталди. Платформанинг ҳар бир мамлакат қонунчилигига мослаштирилган миллий сегментлари мавжуд.Келгусида платформада сунъий интеллектдан кенгроқ фойдаланиш режалаштирилмоқда. Бу иш қидирувчиларга муайян мамлакатда ишга жойлашиш, рухсатномаларни расмийлаштириш, рўйхатдан ўтиш ва бошқа тартиб-қоидалар ҳақида долзарб маълумот олиш имконини беради.У давлатларнинг тенг ҳуқуқлилигини ЕОИИнинг асосий тамойилларидан бири деб атади. Иқтисодиёти ҳажми ва аҳолиси сонидан қатъи назар, ҳар бир аъзо мамлакат қарорлар қабул қилишда тенг овоз ва вето ҳуқуқига эга.Батафсил — видеомизда.
https://sputniknews.uz/20261110/russia-migratsiya-ozgarishlar-61907221.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/19/62285801_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_546b4aa4741c950bb194590790156c92.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
евроосиё тараққиёт банки (еотб), танлов, санкт-петербург, видео, мигрантлар, миграция, ўзбекистон
евроосиё тараққиёт банки (еотб), танлов, санкт-петербург, видео, мигрантлар, миграция, ўзбекистон
ЕОТБ: Ўзбекистонда рақамли лойиҳалар ва мигрантлар учун сунъий интеллект имкониятлари
Эксклюзив
ЕОТБ Ўзбекистонда рақамли лойиҳаларни амалга ошириш ва меҳнат мигрантлари учун сунъий интеллектдан фойдаланиш имкониятларини ўрганмоқда.
ТОШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Евроосиё тараққиёт банки (ЕОТБ) Ўзбекистонда кўчмас мулк ва омборхона инфратузилмаси соҳасида рақамли лойиҳаларни амалга ошириш имкониятларини ўрганмоқда.
Бу ҳақда ЕОТБ бошқаруви раиси ўринбосари Тигран Саркисян Sputnik Ўзбекистон
матбуот маркази иштирокидаги видеокўприкда маълум қилди.
Ўзбекистон Санкт-Петербургнинг кўчмас мулк бозорига оид рақамли ечимларига қизиқиш билдирмоқда.
Ушбу ечимлар кўчмас мулк объектларининг жойлашуви ва мавжуд хизматлар ҳақидаги маълумотларни бирлаштириб, бозор иштирокчиларини тўлиқ ва ишончли ахборот билан таъминлаш имконини беради. ЕОТБ Ўзбекистонда шундай лойиҳани амалга ошириш бўйича келиб тушган аризани кўриб чиқмоқда.
Ўзбекистон қизиқиш билдираётган яна бир йўналиш — рақамли технологиялар асосида замонавий омборхона инфратузилмасини ривожлантириш. Ушбу масалалар Ўзбекистон Рақамли технологиялар вазирлиги вакиллари билан учрашувда муҳокама қилинди.
Саркисян банкнинг рақамли лойиҳалар танловида ўзбекистонлик АТ-компаниялар фаол иштирок этишига умид билдирди. Танловдан мақсад — рақамли ечимларни ривожлантириш ва минтақа мамлакатлари интеграциясига хизмат қилувчи ташаббусларни қўллаб-қувватлаш.
У "ЕОИИда иш" платформасига ҳам алоҳида тўхталди. Платформанинг ҳар бир мамлакат қонунчилигига мослаштирилган миллий сегментлари мавжуд.
Келгусида платформада сунъий интеллектдан кенгроқ фойдаланиш режалаштирилмоқда. Бу иш қидирувчиларга муайян мамлакатда ишга жойлашиш, рухсатномаларни расмийлаштириш, рўйхатдан ўтиш ва бошқа тартиб-қоидалар ҳақида долзарб маълумот олиш имконини беради.
Саркисяннинг фикрича, сунъий интеллект Евроосиё интеграциясини янада ривожлантириш воситаларидан бирига айланиши мумкин. Янги технологияларни биргаликда жорий этиш меҳнат унумдорлигини ошириш ва глобал муаммоларни ҳамкорликда ҳал этишга ёрдам беради.
У давлатларнинг тенг ҳуқуқлилигини ЕОИИнинг асосий тамойилларидан бири деб атади. Иқтисодиёти ҳажми ва аҳолиси сонидан қатъи назар, ҳар бир аъзо мамлакат қарорлар қабул қилишда тенг овоз ва вето ҳуқуқига эга.