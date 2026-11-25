https://sputniknews.uz/20261125/bozsuv-kanal-oqova-suv-62289457.html
Бўзсув каналига заҳарли моддалар аралашган оқова сувлар оқизиб келингани аниқланди
Бўзсув каналига заҳарли моддалар аралашган оқова сувлар оқизиб келингани аниқланди
Sputnik Ўзбекистон
Зангиота туманидаги "Бўзсув" оқова сув тозалаш иншоотида жиддий қонунбузилишлар аниқланди. Зарарли моддалар ҳақидаги маълумотлар йиллар давомида яширилган. Тўпланган ҳужжатлар Бош прокуратурага юборилади.
2026-11-25T16:35+0500
2026-11-25T16:35+0500
2026-11-25T16:39+0500
сув
экология
жиноий жавобгарлик
қоидабузарлик
жамият
тошкент вилояти
экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/10/45696475_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_6c5dc3bdd28b690ac59ae727b0262dd1.jpg
ТОШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Тошкент вилояти Зангиота туманидаги "Бўзсув" оқова сув тозалаш иншоотида атроф-муҳит ва аҳоли саломатлигига жиддий хавф солувчи қонунбузилишлар аниқланди Бу ҳақда Экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси хабар берди.Аҳолининг шикоятлари асосида Экополиция ходимлари томонидан ўтказилган текширувда иншоотнинг сув тозалаш самарадорлиги белгиланган 70 фоиз ўрнига 47,6–51,5 фоизгача тушиб кетгани аниқланди.Бунинг асосий сабаби — тўқимачилик, қоғозни қайта ишлаш, паррандачилик ва бошқа саноат корхоналарининг таркибида кимёвий бўёқлар ва заҳарли моддалар мавжуд бўлган оқова сувларини дастлабки тозалашсиз қабул қилиш.Иншоот раҳбарияти ушбу корхоналарни канализация тармоғидан узиш ва экология органларини хабардор қилиш талабларини бажармаган. Иншоотни модернизация қилиш бўйича 2024 йилда белгиланган талаблар ҳам бажарилмаган.Текширув давомида бошқа жиддий қонунбузилишлар ҳам аниқланди:Шунингдек, Тошкент шаҳар Экология бош бошқармаси лабораторияси томонидан 2026 йил давомида бирорта ҳам назорат таҳлили ўтказилмаган.Аниқланган қонунбузилишлар бўйича катта миқдорда компенсация тўлови ҳисобланиб, молиявий санкция қўлланилди. Иншоотга камчиликларни бартараф этиш бўйича 15 банддан иборат мажбурий кўрсатма берилди.Ўз вазифаларини лозим даражада бажармаган экология органлари ходимларига нисбатан хизмат текшируви ўтказилади. Тўпланган барча ҳужжатлар ҳуқуқий баҳо бериш учун Бош прокуратурага юборилади.Эслатиб ўтамиз, 2025 йил сентябрь ойида ҳам Бўзсув каналининг ифлосланиши оқибатида атроф-муҳитга етказилган зарар учун 1,5 млрд сўмдан ортиқ компенсация тўлови ҳисобланган ва жиноят иши қўзғатилган эди.
https://sputniknews.uz/20250929/bozsuv-kanalizatsiya-suvlar-jinoyat-ish-52346599.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/10/45696475_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_96b598338f7fb33cc73f4336c7fee8b2.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сув, экология , жиноий жавобгарлик, қоидабузарлик, жамият, тошкент вилояти, экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси
сув, экология , жиноий жавобгарлик, қоидабузарлик, жамият, тошкент вилояти, экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси
Бўзсув каналига заҳарли моддалар аралашган оқова сувлар оқизиб келингани аниқланди
16:35 25.11.2026 (янгиланди: 16:39 25.11.2026)
Бўзсув каналига оқизилаётган сув таркибидаги 9 турдаги зарарли модда миқдори белгиланган меъёрдан бир неча баробар юқори.
ТОШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik.
Тошкент вилояти Зангиота туманидаги "Бўзсув" оқова сув тозалаш иншоотида атроф-муҳит ва аҳоли саломатлигига жиддий хавф солувчи қонунбузилишлар аниқланди Бу ҳақда Экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси хабар берди
.
Аҳолининг шикоятлари асосида Экополиция ходимлари томонидан ўтказилган текширувда иншоотнинг сув тозалаш самарадорлиги белгиланган 70 фоиз ўрнига 47,6–51,5 фоизгача тушиб кетгани аниқланди.
Бўзсув каналига оқизилаётган сувнинг лаборатория таҳлиллари натижасида 13 турдаги ифлослантирувчи моддадан 9 тасининг миқдори белгиланган меъёрдан бир неча баробар юқори экани маълум бўлди.
Бунинг асосий сабаби — тўқимачилик, қоғозни қайта ишлаш, паррандачилик ва бошқа саноат корхоналарининг таркибида кимёвий бўёқлар ва заҳарли моддалар мавжуд бўлган оқова сувларини дастлабки тозалашсиз қабул қилиш.
Иншоот раҳбарияти ушбу корхоналарни канализация тармоғидан узиш ва экология органларини хабардор қилиш талабларини бажармаган. Иншоотни модернизация қилиш бўйича 2024 йилда белгиланган талаблар ҳам бажарилмаган.
Текширув давомида бошқа жиддий қонунбузилишлар ҳам аниқланди:
йиллик оқова сув ҳажми ҳисоботларда 2023 йилга нисбатан 131,3 млн куб метрга (54 фоизга) камайтириб кўрсатилган;
нефть маҳсулотлари, оғир металлар, хром ва бошқа зарарли моддалар ҳақидаги маълумотлар йиллар давомида яширилган;
йилига ҳосил бўладиган 23,5 минг тонна чиқинди, асосан хавфли чўкинди, очиқ ер майдонларига ноқонуний тўкиб келинган;
иншоот ходимлари Экополиция ва ирригация мутахассисларининг оқова сув ҳажмини ўлчашига тўсқинлик қилган.
Шунингдек, Тошкент шаҳар Экология бош бошқармаси лабораторияси томонидан 2026 йил давомида бирорта ҳам назорат таҳлили ўтказилмаган.
Аниқланган қонунбузилишлар бўйича катта миқдорда компенсация тўлови ҳисобланиб, молиявий санкция қўлланилди. Иншоотга камчиликларни бартараф этиш бўйича 15 банддан иборат мажбурий кўрсатма берилди.
Кўрсатмалар белгиланган муддатда бажарилмаса, иншоот фаолиятини тўхтатиш бўйича судга даъво аризаси киритилади.
Ўз вазифаларини лозим даражада бажармаган экология органлари ходимларига нисбатан хизмат текшируви ўтказилади. Тўпланган барча ҳужжатлар ҳуқуқий баҳо бериш учун Бош прокуратурага юборилади.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йил сентябрь ойида ҳам Бўзсув каналининг ифлосланиши оқибатида атроф-муҳитга етказилган зарар учун 1,5 млрд сўмдан ортиқ компенсация тўлови ҳисобланган ва жиноят иши қўзғатилган эди
.