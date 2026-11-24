https://sputniknews.uz/20261124/tashkent-rassom-korgazma-62252077.html
"Дўстлик кўприги": Тошкентда туркман рассомларининг кўргазмаси очилди
"Дўстлик кўприги": Тошкентда туркман рассомларининг кўргазмаси очилди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда туркман рассомларининг "Дўстлик кўприги" кўргазмаси очилди. Унда Марказий Осиё тарихи, ахалтека тулпорлари, туркман халқининг миллий анъаналари ва замонавий ҳаётига бағишланган асарлар намойиш этилмоқда.
2026-11-24T19:54+0500
2026-11-24T19:54+0500
2026-11-24T19:54+0500
фото
тошкент
рассом
санъат
туркманистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/18/62248468_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_0e7521308c78629c4ac5b69495dc2b8e.jpg
Ўзбекистон Бадиий академиясининг Икуо Хираяма халқаро маданият карвонсаройида "Дўстлик кўприги" кўргазмаси очилди.Унда замонавий туркман рассомлари Марказий Осиё тарихи, туркман халқининг миллий анъаналари ва бугунги ҳаётига бағишланган асарларини тақдим этишди.Чаримурат Язмурадов "Нисо руҳи" триптихи ва "Ипак йўли афсонаси" асарида минтақа тарихини акс эттирган. Шунингдек, кўргазмада Азад Мурадовнинг "Самарқанд устуни" ва Мердан Бабажановнинг "Гурганчдаги учрашув" асарлари намойиш этилмоқда.Кўргазма Туркманистоннинг Ўзбекистондаги элчихонаси, Ўзбекистон Бадиий академияси, Туркманистон Рассомлар уюшмаси ва Икуо Хираяма халқаро маданият карвонсаройи ҳамкорлигида ташкил этилди.У 12 декабрда нишонланадиган Халқаро бетарафлик кунига ҳамда Туркманистонда 2026 йил учун танланган қанотли тулпорлар мавзусига бағишланган.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/18/62248468_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_beb723f144ee7834d5efbb237cf74025.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, тошкент, фото, рассом, санъат, туркманистон
фото, тошкент, фото, рассом, санъат, туркманистон
"Дўстлик кўприги": Тошкентда туркман рассомларининг кўргазмаси очилди
Ахалтеке тулпорлари, қадимий Нисо ва Ипак йўли афсоналари кўргазмадан ўрин олди. Асарларни 27 ноябрь куни ҳам томоша қилиш мумкин.
Ўзбекистон Бадиий академиясининг Икуо Хираяма халқаро маданият карвонсаройида "Дўстлик кўприги" кўргазмаси очилди.
Унда замонавий туркман рассомлари Марказий Осиё тарихи, туркман халқининг миллий анъаналари ва бугунги ҳаётига бағишланган асарларини тақдим этишди.
Кўргазмада Туркманистон рамзларидан бири — ахалтека тулпорларига алоҳида ўрин берилди. Жумамурат Гурбановнинг "Самовий тулпорлар" ва Кервен Нурлиевнинг "Тулпорлар" картиналари шу мавзуга бағишланган.
Чаримурат Язмурадов "Нисо руҳи" триптихи ва "Ипак йўли афсонаси" асарида минтақа тарихини акс эттирган. Шунингдек, кўргазмада Азад Мурадовнинг "Самарқанд устуни" ва Мердан Бабажановнинг "Гурганчдаги учрашув" асарлари намойиш этилмоқда.
Кўргазма Туркманистоннинг Ўзбекистондаги элчихонаси, Ўзбекистон Бадиий академияси, Туркманистон Рассомлар уюшмаси ва Икуо Хираяма халқаро маданият карвонсаройи ҳамкорлигида ташкил этилди.
У 12 декабрда нишонланадиган Халқаро бетарафлик кунига ҳамда Туркманистонда 2026 йил учун танланган қанотли тулпорлар мавзусига бағишланган.
"Санъат халқларнинг бир-бирини яхшироқ танишига, умумий маънавий қадриятларни асраб-авайлашига ва дўстона муносабатларни мустаҳкамлашига ёрдам беради", — дея таъкидлайди кўргазма ташкилотчилари.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туркман рассомларининг "Дўстлик кўприги" кўргазмаси
Туркман рассомларининг "Дўстлик кўприги" кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туркман рассомларининг "Дўстлик кўприги" кўргазмаси
Туркман рассомларининг "Дўстлик кўприги" кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туркман рассомларининг "Дўстлик кўприги" кўргазмаси
Туркман рассомларининг "Дўстлик кўприги" кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туркман рассомларининг "Дўстлик кўприги" кўргазмаси
Туркман рассомларининг "Дўстлик кўприги" кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туркман рассомларининг "Дўстлик кўприги" кўргазмаси
Туркман рассомларининг "Дўстлик кўприги" кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туркман рассомларининг "Дўстлик кўприги" кўргазмаси
Туркман рассомларининг "Дўстлик кўприги" кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туркман рассомларининг "Дўстлик кўприги" кўргазмаси
Туркман рассомларининг "Дўстлик кўприги" кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туркман рассомларининг "Дўстлик кўприги" кўргазмаси
Туркман рассомларининг "Дўстлик кўприги" кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туркман рассомларининг "Дўстлик кўприги" кўргазмаси
Туркман рассомларининг "Дўстлик кўприги" кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туркман рассомларининг "Дўстлик кўприги" кўргазмаси
Туркман рассомларининг "Дўстлик кўприги" кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туркман рассомларининг "Дўстлик кўприги" кўргазмаси
Туркман рассомларининг "Дўстлик кўприги" кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туркман рассомларининг "Дўстлик кўприги" кўргазмаси
Туркман рассомларининг "Дўстлик кўприги" кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туркман рассомларининг "Дўстлик кўприги" кўргазмаси
Туркман рассомларининг "Дўстлик кўприги" кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туркман рассомларининг "Дўстлик кўприги" кўргазмаси
Туркман рассомларининг "Дўстлик кўприги" кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туркман рассомларининг "Дўстлик кўприги" кўргазмаси
Туркман рассомларининг "Дўстлик кўприги" кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туркман рассомларининг "Дўстлик кўприги" кўргазмаси
Туркман рассомларининг "Дўстлик кўприги" кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туркман рассомларининг "Дўстлик кўприги" кўргазмаси
Туркман рассомларининг "Дўстлик кўприги" кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туркман рассомларининг "Дўстлик кўприги" кўргазмаси
Туркман рассомларининг "Дўстлик кўприги" кўргазмаси