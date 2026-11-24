https://sputniknews.uz/20261124/tashkent-metro-video-62262280.html
Тошкент метроси қандай ўзгаради — видео
Тошкент метроси қандай ўзгаради — видео
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент метроси учун янги беш вагонли поездлар харид қилиш, Юнусобод йўналишини узайтириш, бекатларда хавфсизлик тўсиқлари ва лифтлар ўрнатиш режалаштирилган. Метрополитен ходимларини қўллаб-қувватлаш чоралари ҳам кўрилмоқда.
2026-11-24T15:42+0500
2026-11-24T15:42+0500
2026-11-24T15:42+0500
матбуот маркази
метро
жамоат транспорти
тошкент
россия
лифт
юнусобод
матбуот маркази видео
видео
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/18/62267031_48:0:1852:1015_1920x0_80_0_0_c062205d97376743b2a9380d803c5287.jpg
ТОШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. 2027–2028 йилларда 28 та янги беш вагонли поезд сотиб олиш, Россиядан қўшимча вагонлар харид қилиш ва ҳаракатни бошқаришнинг замонавий тизимларини жорий этиш режалаштирилган. Бу ҳақда “Тошкент метрополитени” АЖ вакиллари Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида бўлиб ўтган матбуот анжуманида маълум қилди.Чилонзор йўналишида Россияда қўлланилаётган микропроцессор тизимини ўрнатиш кўзда тутилган. Шунингдек, Россиядан 40 та қўшимча вагон харид қилиниб, мавжуд тўрт вагонли поездларга биттадан вагон қўшиш режалаштирилган. Бу поездлар сонини кўпайтирмасдан уларнинг йўловчи ташиш сиғимини ошириш имконини беради.Бундан ташқари, Тошкент метросининг 50 та бекатида босқичма-босқич йўловчилар хавфсизлигини таъминловчи тўсиқлар, айрим бекатларда эса лифтлар ўрнатиш режалаштирилган.Тошкент метрополитенида ёш ходимлар сони 3 мингдан ошди. 2021 йилда метрополитенда 3 620 нафар ходим фаолият юритган бўлса, 2026 йилга келиб уларнинг сони 6 017 нафарга етди. Олий маълумотли ходимлар сони 412 нафардан 2 118 нафарга, ёш ходимлар сони эса тахминан 900 нафардан 3 105 нафарга кўпайди. Шу даврда ходимларнинг ўртача ойлик иш ҳақи 2,8 млн сўмдан 8,4 млн сўмгача ошди.Ёш оилаларни қўллаб-қувватлаш мақсадида “Ўзбекистон” электр депоси ҳудудида 416 хонадонли турар жой мажмуаси фойдаланишга топширилади.Батафсил — видеомизда.
https://sputniknews.uz/20261103/tashkent-metro-61703481.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/18/62267031_273:0:1626:1015_1920x0_80_0_0_4ea9e5387dad7d7f7c01dbd16a22f9f2.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
метро, жамоат транспорти, тошкент, россия, лифт, юнусобод, матбуот маркази видео, видео
метро, жамоат транспорти, тошкент, россия, лифт, юнусобод, матбуот маркази видео, видео
Тошкент метроси қандай ўзгаради — видео
Эксклюзив
Тошкент метросида янги поездлар харид қилиш, йўналишларни узайтириш, бекатларда хавфсизлик тўсиқлари ва лифтлар ўрнатиш режалаштирилган.
ТОШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik.
2027–2028 йилларда 28 та янги беш вагонли поезд сотиб олиш, Россиядан қўшимча вагонлар харид қилиш ва ҳаракатни бошқаришнинг замонавий тизимларини жорий этиш режалаштирилган. Бу ҳақда “Тошкент метрополитени” АЖ вакиллари Sputnik Ўзбекистон
мультимедиа матбуот марказида бўлиб ўтган матбуот анжуманида маълум қилди.
Чилонзор йўналишида Россияда қўлланилаётган микропроцессор тизимини ўрнатиш кўзда тутилган.
Яна бир истиқболли лойиҳа — Юнусобод йўналишини қарийб 12 километрга узайтириш.
Шунингдек, Россиядан 40 та қўшимча вагон харид қилиниб, мавжуд тўрт вагонли поездларга биттадан вагон қўшиш режалаштирилган. Бу поездлар сонини кўпайтирмасдан уларнинг йўловчи ташиш сиғимини ошириш имконини беради.
Бундан ташқари, Тошкент метросининг 50 та бекатида босқичма-босқич йўловчилар хавфсизлигини таъминловчи тўсиқлар, айрим бекатларда эса лифтлар ўрнатиш режалаштирилган.
Тошкент метрополитенида ёш ходимлар сони 3 мингдан ошди. 2021 йилда метрополитенда 3 620 нафар ходим фаолият юритган бўлса, 2026 йилга келиб уларнинг сони 6 017 нафарга етди. Олий маълумотли ходимлар сони 412 нафардан 2 118 нафарга, ёш ходимлар сони эса тахминан 900 нафардан 3 105 нафарга кўпайди. Шу даврда ходимларнинг ўртача ойлик иш ҳақи 2,8 млн сўмдан 8,4 млн сўмгача ошди.
300 нафардан ортиқ ходим Транспорт университетида тўлов-контракт асосида таҳсил олмоқда. Уларнинг ўқиш харажатларини метрополитен қопламоқда.
Ёш оилаларни қўллаб-қувватлаш мақсадида “Ўзбекистон” электр депоси ҳудудида 416 хонадонли турар жой мажмуаси фойдаланишга топширилади.