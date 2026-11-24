Мирзиёев набирасига мактуб ёзди: ёшларга қандай маслаҳатлар берди
09:15 24.11.2026 (янгиланди: 09:16 24.11.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев написал письмо внуку Шавкатбеку
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон президенти ёшларга илм олиш, вақтни қадрлаш ва замонавий технологиялардан оқилона фойдаланишни маслаҳат берди.
ТОШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Иорданияга парвоз давомида набираси Шавкатбекка мактуб ёзди. Мактуб давлат раҳбарининг расмий сайтида эълон қилинди.
Президент мактубида ўз болалиги, ҳаёт йўли ва давлат раҳбари сифатидаги масъулияти ҳақида сўз юритиб, ёш авлодга қатор маслаҳатлар берди.
“Етук инсон бўлиб улғайиш, аввало, ўзингизга, ирода ва сабот-матонатингизга боғлиқ”, — дея таъкидлаган Мирзиёев.
Давлат раҳбарининг ёшларга берган асосий маслаҳатлари:
Барча фанларни пухта ўрганиш ва ўз қобилиятини тўлиқ намоён этишга интилиш;
замонавий гаджетлар ва сунъий интеллектдан самарали фойдаланиш, аммо уларга қарам бўлиб қолмаслик;
илм-фан янгиликларини кузатиб бориш ва уларнинг моҳиятини тушунишга ҳаракат қилиш;
хорижий тилларни ўрганишга бўлган қизиқишни йўқотмаслик;
ҳар куни янги билим, кўникма ва тажриба орттириш;
бошланган ишни якунига етказиш ва уни кейинга қолдирмаслик;
вақтни қадрлаш ва ҳар бир дақиқадан унумли фойдаланиш;
муваффақиятсизликлардан хулоса чиқариш, қийинчиликлар олдида тушкунликка тушмаслик;
қандай касб эгаси бўлишидан қатъи назар, Ватан ва халққа фойда келтиришга интилиш;
ҳалоллик, камтарлик, меҳнатсеварлик, мардлик ва олижаноблик каби инсоний фазилатларни асраб-авайлаш.
Мирзиёев, шунингдек, ўзбекистонлик ёшларнинг халқаро фан олимпиадалари, шахмат бўйича жаҳон мусобақаларидаги ютуқлари, илмий кашфиётлари ва нуфузли хорижий университетларда таҳсил олаётганини мисол қилиб келтирди.
Президент мактуб якунида ушбу насиҳатлар нафақат набирасига, балки Ўзбекистоннинг барча болаларига бағишланганини таъкидлади