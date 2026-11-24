https://sputniknews.uz/20261124/huquqbuzarlik-xabar-bermaganlik-jarima-62258069.html
Ўзбекистонда ҳуқуқбузарлик ҳақида хабар бермаганлик учун жарима белгиланмоқда
Ўзбекистонда ҳуқуқбузарлик ҳақида хабар бермаганлик учун жарима белгиланмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда ҳуқуқбузарлик ҳолатлари ҳақида ваколатли органларга хабар бермаган мансабдор шахслар ва масъул ходимларга жарима солиш таклиф этилмоқда. Қонун лойиҳаси Қонунчилик палатаси мажлисида кўриб чиқилди.
2026-11-24T12:38+0500
2026-11-24T12:38+0500
2026-11-24T12:40+0500
жамият
қоидабузарлик
янги қонун
олий мажлис қонунчилик палатаси
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/11/47150575_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_53e30e2eef671a5a9df61b96a0820bf0.jpg
ТОШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Ўзбекистонда ҳуқуқбузарлик ҳолатлари ҳақида ваколатли органларга хабар бермаганлик учун маъмурий жавобгарлик белгиланиши мумкин. Олий Мажлис Қонунчилик палатасининг навбатдаги мажлисида тегишли қонун лойиҳаси кўриб чиқилди.Ҳужжат ҳуқуқбузарликларни ўз вақтида аниқлаш ва уларнинг олдини олиш, хотин-қизлар ва вояга етмаганларнинг ҳуқуқ ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган.Таъкидланишича, 2025 йилда 536 та эрта туғруқ ҳолати “e-material” ахборот тизимида рўйхатга олинмаган ва улар юзасидан терговга қадар текширув ўтказилмаган.Унга кўра, ҳуқуқбузарликлар ҳақида хабар бериш мажбурияти юклатилган давлат органлари ва бошқа ташкилотларнинг мансабдор шахслари ҳамда ходимлари ички ишлар органлари ва “Инсон” ижтимоий хизматлар марказларига хабар бериш талабларини бузганлик учун жаримага тортилиши мумкин.
https://sputniknews.uz/20261109/mansabdor-elektron-tizim-61867468.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/11/47150575_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5e7f2a301a0481644476d0b8419d7ca3.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, қоидабузарлик, янги қонун, олий мажлис қонунчилик палатаси, ўзбекистон
жамият, қоидабузарлик, янги қонун, олий мажлис қонунчилик палатаси, ўзбекистон
Ўзбекистонда ҳуқуқбузарлик ҳақида хабар бермаганлик учун жарима белгиланмоқда
12:38 24.11.2026 (янгиланди: 12:40 24.11.2026)
Ҳуқуқбузарлик ҳақида ваколатли органларга хабар бермаган мансабдор шахслар ва масъул ходимлар жаримага тортилиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik.
Ўзбекистонда ҳуқуқбузарлик ҳолатлари ҳақида ваколатли органларга хабар бермаганлик учун маъмурий жавобгарлик белгиланиши мумкин. Олий Мажлис Қонунчилик палатасининг навбатдаги мажлисида тегишли қонун лойиҳаси кўриб чиқилди
.
Ҳужжат ҳуқуқбузарликларни ўз вақтида аниқлаш ва уларнинг олдини олиш, хотин-қизлар ва вояга етмаганларнинг ҳуқуқ ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган.
Таъкидланишича, 2025 йилда 536 та эрта туғруқ ҳолати “e-material” ахборот тизимида рўйхатга олинмаган ва улар юзасидан терговга қадар текширув ўтказилмаган.
Қонун лойиҳаси билан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексни янги 188⁵-модда билан тўлдириш таклиф этилмоқда.
Унга кўра, ҳуқуқбузарликлар ҳақида хабар бериш мажбурияти юклатилган давлат органлари ва бошқа ташкилотларнинг мансабдор шахслари ҳамда ходимлари ички ишлар органлари ва “Инсон” ижтимоий хизматлар марказларига хабар бериш талабларини бузганлик учун жаримага тортилиши мумкин.