https://sputniknews.uz/20261124/great-britain-ukraine-portlovchi-modda-62257105.html
Буюк Британия Украинага юзлаб тонна қалбаки портловчи модда етказиб берган — FT
Буюк Британия Украинага юзлаб тонна қалбаки портловчи модда етказиб берган — FT
Sputnik Ўзбекистон
Financial Times журналистик текширувига кўра, Буюк Британия Украина учун АҚШдан тонналаб қалбаки портловчи модда сотиб олган. Ўнлаб миллион фунт стерлинглик битимлар қурол-яроғ хариди тизимидаги камчиликларни кўрсатган.
2026-11-24T11:56+0500
2026-11-24T11:56+0500
2026-11-24T11:57+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
коррупция
мудофаа вазирлиги
дунё янгиликлари
дунёда
ақш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/18/62256937_0:198:2935:1849_1920x0_80_0_0_f341121bb2e0cac138f73446e8999888.jpg
ТОШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. ТОШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Буюк Британия Украина учун АҚШда ишлаб чиқарилган юзлаб тонна қалбаки C4 портловчи моддасини сотиб олган. Бу ҳақда РИА Новости Financial Times нашрининг журналистик суриштирувига таяниб хабар берди.Нашрнинг маълум қилишича, америкалик қурол савдогари, собиқ полициячи Райан Моррисга тегишли Tripwire South LLC компанияси Британия Мудофаа вазирлиги билан юзлаб тонна портловчи модда етказиб бериш бўйича шартномалар тузган.Қарийб уч йил давомида амалга оширилган харидлар қиймати ўнлаб миллион фунт стерлингни ташкил этган.Нашрнинг таъкидлашича, мазкур ҳолат Буюк Британияда Украина учун қурол-яроғ харид қилишнинг тезлаштирилган тартибидаги жиддий камчиликларни кўрсатмоқда. Хусусан, етказиб берувчиларни текшириш, маҳсулот сифатини назорат қилиш ва хавфсизликни таъминлаш билан боғлиқ саволлар юзага келган.Россия Ғарб мамлакатларининг Украинага қурол-яроғ етказиб бериши можарони тинч йўл билан ҳал этишга тўсқинлик қилишини бир неча бор таъкидлаган.
https://sputniknews.uz/20260823/ukraine-urush-tugatish-59897966.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/18/62256937_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_0ee2c9fce839ded4f15e79d297b9f311.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
коррупция, мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, дунёда, ақш
коррупция, мудофаа вазирлиги, дунё янгиликлари, дунёда, ақш
Буюк Британия Украинага юзлаб тонна қалбаки портловчи модда етказиб берган — FT
11:56 24.11.2026 (янгиланди: 11:57 24.11.2026)
Financial Times суриштирувига кўра, Британия Мудофаа вазирлиги Украина учун ўнлаб миллион фунт стерлингга сифатсиз портловчи моддалар харид қилган.
ТОШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. ТОШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik.
Буюк Британия Украина учун АҚШда ишлаб чиқарилган юзлаб тонна қалбаки C4 портловчи моддасини сотиб олган. Бу ҳақда РИА Новости Financial Times нашрининг журналистик суриштирувига таяниб хабар берди
.
Нашрнинг маълум қилишича, америкалик қурол савдогари, собиқ полициячи Райан Моррисга тегишли Tripwire South LLC компанияси Британия Мудофаа вазирлиги билан юзлаб тонна портловчи модда етказиб бериш бўйича шартномалар тузган.
Компания маҳсулотни анъанавий C4 моддасидан кучлироқ бўлган янги турдаги портловчи модда сифатида тақдим этган.
Қарийб уч йил давомида амалга оширилган харидлар қиймати ўнлаб миллион фунт стерлингни ташкил этган.
Нашрнинг таъкидлашича, мазкур ҳолат Буюк Британияда Украина учун қурол-яроғ харид қилишнинг тезлаштирилган тартибидаги жиддий камчиликларни кўрсатмоқда. Хусусан, етказиб берувчиларни текшириш, маҳсулот сифатини назорат қилиш ва хавфсизликни таъминлаш билан боғлиқ саволлар юзага келган.
Моррис ва унинг компанияси маҳсулот ҳақида чалғитувчи маълумотлар тақдим этганлик тўғрисидаги айбловларни рад этган ҳамда нашрни судга бериш билан таҳдид қилган.
Россия Ғарб мамлакатларининг Украинага қурол-яроғ етказиб бериши можарони тинч йўл билан ҳал этишга тўсқинлик қилишини бир неча бор таъкидлаган.