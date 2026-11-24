https://sputniknews.uz/20261124/eec-un-ai-hamkorlik-62271240.html
ЕИК ва БМТнинг саноат ташкилоти сунъий интеллект соҳасида ҳамкорлик қилмоқчи
ЕИК ва БМТнинг саноат ташкилоти сунъий интеллект соҳасида ҳамкорлик қилмоқчи
Sputnik Ўзбекистон
ЕИК ва ЮНИДО саноатни рақамлаштириш, сунъий интеллектни қўллаш, кичик ва ўрта бизнесни қўллаб-қувватлаш ҳамда инновацион технологияларни жорий этиш бўйича ҳамкорликни ривожлантириш истиқболларини муҳокама қилди.
2026-11-24T19:11+0500
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ТОШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ҳайъати раиси Бакитжан Сагинтаев Вена шаҳрида БМТнинг Саноатни ривожлантириш ташкилоти (ЮНИДО) бош директори Герд Мюллер билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.Томонлар 2025 йилда имзоланган ҳамкорлик декларацияси доирасидаги иқтисодий мулоқотни муҳокама қилишди.ЕИК ҳайъати раиси икки ташкилотнинг саноатни ривожлантиришга ёндашувлари кўп жиҳатдан ўхшаш эканини таъкидлади. У саноатни рақамлаштириш ва сунъий интеллектни қўллашни ҳамкорликнинг энг истиқболли йўналишларидан бири сифатида қайд этди.Музокаралар якунида томонлар ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш бўйича тизимли иш олиб боришга тайёр эканликларини билдиришди.
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бмт, еик, еоии, сунъий интеллект, рақамли технологиялар, бизнес
бмт, еик, еоии, сунъий интеллект, рақамли технологиялар, бизнес
ЕИК ва БМТнинг саноат ташкилоти сунъий интеллект соҳасида ҳамкорлик қилмоқчи
Томонлар саноатни рақамлаштириш, корхоналарни модернизация қилиш ва сунъий интеллектни қўллаш бўйича тажриба алмашмоқчи.
ТОШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik.
Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ҳайъати раиси Бакитжан Сагинтаев Вена шаҳрида БМТнинг Саноатни ривожлантириш ташкилоти (ЮНИДО) бош директори Герд Мюллер билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди
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Томонлар 2025 йилда имзоланган ҳамкорлик декларацияси доирасидаги иқтисодий мулоқотни муҳокама қилишди.
“Декларация ўзаро ҳамкорлик учун мустаҳкам асос яратди, кичик ва ўрта бизнесни қўллаб-қувватлаш, инновациялар ва экологик барқарор технологияларни жорий этиш каби биргаликдаги ишларимизнинг асосий йўналишларини белгилаб берди”, — деди Сагинтаев.
ЕИК ҳайъати раиси икки ташкилотнинг саноатни ривожлантиришга ёндашувлари кўп жиҳатдан ўхшаш эканини таъкидлади. У саноатни рақамлаштириш ва сунъий интеллектни қўллашни ҳамкорликнинг энг истиқболли йўналишларидан бири сифатида қайд этди.
“Биз саноат таҳлили соҳасида ҳамкорлик қилиш, корхоналарни рақамли модернизация қилиш ва ишлаб чиқариш жараёнларида сунъий интеллектни қўллаш бўйича илғор тажриба алмашиш учун яхши истиқболларни кўрмоқдамиз. Умумий устувор йўналишларни белгилашдан ЕОИИ мамлакатларида аниқ ташаббусларни амалга оширишга ўтиш муҳим”, — деди у.
Музокаралар якунида томонлар ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш бўйича тизимли иш олиб боришга тайёр эканликларини билдиришди.