ЕОИИ ва БМТ ЭСКАТО транспорт ва энергетикада ҳамкорликни кучайтирмоқда
ЕОИИ ва БМТ ЭСКАТО транспорт ва энергетикада ҳамкорликни кучайтирмоқда
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИ ва БМТ ЭСКАТО транспорт йўлаклари, электрон юк ҳужжатлари ва энергетикада ҳамкорликни муҳокама қилди. Бангкокда eCMR лойиҳаси ҳам тақдим этилди. ЕОИИнинг умумий электр энергияси бозори 2027 йилда ишга тушиши режалаштирилган
ТОШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва БМТнинг Осиё ва Тинч океани учун иқтисодий ва ижтимоий комиссияси (ЭСКАТО) транспорт ва энергетика соҳаларида ҳамкорликни ривожлантириш масалаларини муҳокама қилди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) хабар берди.ЕИКнинг энергетика ва инфратузилма бўйича вазири Арзибек Кожошев Бангкокда бўлиб ўтган БМТ ЭСКАТОнинг транспорт вазирлари конференциясида иштирок этди.Конференция доирасида 2027–2031 йилларга мўлжалланган Осиё-Тинч океани минтақасида барқарор транспортни ривожлантириш бўйича вазирлар декларацияси қабул қилинди.Энергетикада ҳамкорликБундан аввал Кожошев БМТ ЭСКАТО энергетика бўлими директори Хонпэн Лю билан учрашиб, икки ташкилот ўртасидаги янги меморандумни амалга ошириш масалаларини муҳокама қилган эди.Учрашувда ЕОИИнинг умумий электр энергияси бозорини шакллантириш ишларига алоҳида эътибор қаратилди. ЕИК маълумотига кўра, мазкур бозор 2027 йил 1 январдан фаолият бошлаши режалаштирилган.Маълумот учун, 4 ноябрь куни Бишкекда ЕИК ва БМТ ЭСКАТО ўртасида 2030 йил охиригача ҳамкорликни назарда тутувчи янги меморандум имзоланган эди.
ЕОИИ ва БМТ ЭСКАТО транспорт йўлаклари, электрон юк ҳужжатлари ва энергетика соҳасида ҳамкорликни кучайтиришни муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва БМТнинг Осиё ва Тинч океани учун иқтисодий ва ижтимоий комиссияси (ЭСКАТО) транспорт ва энергетика соҳаларида ҳамкорликни ривожлантириш масалаларини муҳокама қилди. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) хабар берди.
ЕИКнинг энергетика ва инфратузилма бўйича вазири Арзибек Кожошев Бангкокда бўлиб ўтган БМТ ЭСКАТОнинг транспорт вазирлари конференциясида иштирок этди.
У ЕОИИ доирасида транспорт соҳасида олиб борилаётган ишларни тақдим этди. Хусусан, халқаро автомобиль ташувларида электрон юк хати — eCMRни қўллаш бўйича пилот лойиҳа фаол амалга оширилаётгани маълум қилинди.
Конференция доирасида 2027–2031 йилларга мўлжалланган Осиё-Тинч океани минтақасида барқарор транспортни ривожлантириш бўйича вазирлар декларацияси қабул қилинди.
Энергетикада ҳамкорлик
Бундан аввал Кожошев БМТ ЭСКАТО энергетика бўлими директори Хонпэн Лю билан учрашиб, икки ташкилот ўртасидаги янги меморандумни амалга ошириш масалаларини муҳокама қилган эди.
Учрашувда ЕОИИнинг умумий электр энергияси бозорини шакллантириш ишларига алоҳида эътибор қаратилди. ЕИК маълумотига кўра, мазкур бозор 2027 йил 1 январдан фаолият бошлаши режалаштирилган.
Шунингдек, қайта тикланувчи энергия манбаларини ривожлантириш, энергия самарадорлигини ошириш ва электр энергиясининг чегаралараро савдоси бўйича тажриба алмашиш масалалари кўриб чиқилди.
Маълумот учун, 4 ноябрь куни Бишкекда ЕИК ва БМТ ЭСКАТО ўртасида 2030 йил охиригача ҳамкорликни назарда тутувчи янги меморандум имзоланган эди.
ЕОИИ
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.