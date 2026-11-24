https://sputniknews.uz/20261124/bank-omonatlar-stavka-62257461.html
Ўзбекистонда банк омонатлари бўйича фоиз ставкалари пасаймоқда — сабаби нимада?
Ўзбекистонда банк омонатлари бўйича фоиз ставкалари пасаймоқда — сабаби нимада?
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда миллий валютадаги банк омонатлари бўйича ўртача фоиз ставкаси 17,1 фоизгача пасайди. Бироқ инфляциянинг барқарорлашуви ҳисобига омонатларнинг реал даромадлилиги ошмоқда. Келгусида ставкалар яна пасайиши мумкин.
2026-11-24T13:21+0500
2026-11-24T13:21+0500
2026-11-24T13:21+0500
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ТОШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Ўзбекистонда банк омонатлари бўйича фоиз ставкаларининг пасайиши давом этмоқда.Марказий банк маълумотларига кўра, октябрь ойида миллий валютадаги муддатли депозитлар бўйича ўртача номинал фоиз ставкаси 17,1 фоизни ташкил этди.Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,9 фоиз бандига камдир.Марказий банкнинг статистик маълумотларига кўра, сўнгги йилларда аҳолининг миллий валютадаги муддатли омонатлари бўйича ўртача фоиз ставкалари қуйидагича ўзгарган:Фоиз ставкалари пасайса-да, омонатларнинг реал даромадлилиги ошмоқдаМарказий банк маълумотларига кўра, иқтисодиётда инфляцион жараёнларнинг барқарорлашуви ҳисобига омонатлар бўйича реал фоиз ставкалари нисбатан юқори даражада сақланиб қолмоқда.Юридик шахсларда эса мазкур кўрсаткич 6,6 фоизни ташкил этиб, бир йилда 1,2 фоиз бандига ўсган.Реал фоиз ставкаси омонатдан олинадиган даромаднинг инфляция таъсири ҳисобга олинган ҳолдаги кўрсаткичидир.Чет эл валютасидаги муддатли депозитлар бўйича ўртача номинал фоиз ставкаси эса 4,9 фоизни ташкил этиб, йиллик ҳисобда 0,2 фоиз бандига пасайган.Марказий банк раисининг ўринбосари Нодирбек Ачилов 4 ноябрь куни ўтказилган матбуот анжуманида келгуси 3–4 йилда кредитлар ва депозитлар бўйича фоиз ставкалари босқичма-босқич пасайиши мумкинлигини маълум қилган эди.
https://sputniknews.uz/20260916/asosiy-stavka-cbu-60478764.html
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марказий банк, банк, жамият, пул, инфляция, инфляцион кутилмалар, валюта, ўзбекистон
марказий банк, банк, жамият, пул, инфляция, инфляцион кутилмалар, валюта, ўзбекистон
Ўзбекистонда банк омонатлари бўйича фоиз ставкалари пасаймоқда — сабаби нимада?
Ўзбекистонда банк омонатлари бўйича ўртача фоиз ставкаси бир йилда 19 фоиздан 17,1 фоизгача пасайди, аммо реал даромадлилик ошди.
ТОШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Ўзбекистонда банк омонатлари бўйича фоиз ставкаларининг пасайиши давом этмоқда.
Марказий банк маълумотларига кўра
, октябрь ойида миллий валютадаги муддатли депозитлар бўйича ўртача номинал фоиз ставкаси 17,1 фоизни ташкил этди.
Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,9 фоиз бандига камдир.
Марказий банкнинг статистик маълумотларига
кўра, сўнгги йилларда аҳолининг миллий валютадаги муддатли омонатлари бўйича ўртача фоиз ставкалари қуйидагича ўзгарган:
2023 йил декабрь — 21,2 фоиз;
2024 йил декабрь — 22,1 фоиз;
2025 йил декабрь — 20,6 фоиз;
2026 йил сентябрь — 18,4 фоиз.
Фоиз ставкалари пасайса-да, омонатларнинг реал даромадлилиги ошмоқда
Марказий банк маълумотларига кўра, иқтисодиётда инфляцион жараёнларнинг барқарорлашуви ҳисобига омонатлар бўйича реал фоиз ставкалари нисбатан юқори даражада сақланиб қолмоқда.
Хусусан, октябрь ойида жисмоний шахсларнинг миллий валютадаги банк депозитлари бўйича реал фоиз ставкаси 8,5 фоизни ташкил этиб, йиллик ҳисобда 0,3 фоиз бандига ошган.
Юридик шахсларда эса мазкур кўрсаткич 6,6 фоизни ташкил этиб, бир йилда 1,2 фоиз бандига ўсган.
Реал фоиз ставкаси омонатдан олинадиган даромаднинг инфляция таъсири ҳисобга олинган ҳолдаги кўрсаткичидир.
Чет эл валютасидаги муддатли депозитлар бўйича ўртача номинал фоиз ставкаси эса 4,9 фоизни ташкил этиб, йиллик ҳисобда 0,2 фоиз бандига пасайган.
Марказий банк раисининг ўринбосари Нодирбек Ачилов 4 ноябрь куни ўтказилган матбуот анжуманида келгуси 3–4 йилда кредитлар ва депозитлар бўйича фоиз ставкалари босқичма-босқич пасайиши мумкинлигини маълум қилган эди
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