https://sputniknews.uz/20260916/asosiy-stavka-cbu-60478764.html
Асосий ставка 14 фоизда қолди — Марказий банк асосий хатарларни санаб ўтди
Асосий ставка 14 фоизда қолди — Марказий банк асосий хатарларни санаб ўтди
Sputnik Ўзбекистон
Марказий банк асосий ставкани 14% даражасида қолдирди. Августда инфляция 6,2%гача пасайди, аммо нархи 5%дан юқори ошаётган товар ва хизматлар улуши кўпайди. Регулятор асосий хатарларни ҳам санаб ўтди.
2026-09-16T12:41+0500
2026-09-16T12:41+0500
2026-09-16T12:41+0500
марказий банк
инфляция
иқтисод
асосий ставка
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ТОШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Ўзбекистон Марказий банки бошқаруви асосий ставкани йиллик 14 фоиз даражасида сақлаб қолди. Бу ҳақда регулятор матбуот хизмати хабар берди.Августда умумий инфляция 6,2 фоизгача, базавий инфляция эса 5,5 фоизгача пасайди. Бироқ Марказий банк нарх босими тўлиқ бартараф этилмаганини қайд этди. Хусусан, йиллик нарх ўсиши 5 фоиздан юқори бўлган товар ва хизматлар улуши ошган.Аҳоли ва тадбиркорларнинг инфляцион кутилмалари ҳам пасаймоқда, аммо бу жараён умумий инфляция секинлашувига қараганда сустроқ кечмоқда. Регулятор буни нарх белгилашда инфляцион инерция сақланаётгани билан изоҳлади.Чакана савдо, хизматлар ва инвестициялар динамикаси истеъмол ҳамда инвестицион талаб фаоллигини кўрсатмоқда. Шу билан бирга, кредитлар ўсиши аста-секин мақбуллашиб, ижобий реал фоиз ставкалари аҳолининг жамғаришга мойиллигини қўллаб-қувватламоқда.Шу билан бирга, сўмнинг реал самарали алмашув курси йил давомида мустаҳкамланаётгани импорт нархлари орқали инфляцион босимни юмшатувчи омил бўлиб хизмат қилмоқда.Асосий ставкани кўриб чиқиш бўйича навбатдаги йиғилиш 28 октябрга белгиланган.
https://sputniknews.uz/20251024/cbu-stavka-14-foiz-izoh-52945876.html
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марказий банк, инфляция, иқтисод, асосий ставка
марказий банк, инфляция, иқтисод, асосий ставка
Асосий ставка 14 фоизда қолди — Марказий банк асосий хатарларни санаб ўтди
Марказий банк нарх босими ва инфляцион кутилмалар ҳали ҳам юқори бўлиб қолаётгани учун қатъий пул-кредит шароитларини сақлади.
ТОШКЕНТ, 16 сен — Sputnik.
Ўзбекистон Марказий банки бошқаруви асосий ставкани йиллик 14 фоиз даражасида сақлаб қолди. Бу ҳақда регулятор матбуот хизмати хабар берди
.
Августда умумий инфляция 6,2 фоизгача, базавий инфляция эса 5,5 фоизгача пасайди. Бироқ Марказий банк нарх босими тўлиқ бартараф этилмаганини қайд этди. Хусусан, йиллик нарх ўсиши 5 фоиздан юқори бўлган товар ва хизматлар улуши ошган.
Аҳоли ва тадбиркорларнинг инфляцион кутилмалари ҳам пасаймоқда, аммо бу жараён умумий инфляция секинлашувига қараганда сустроқ кечмоқда. Регулятор буни нарх белгилашда инфляцион инерция сақланаётгани билан изоҳлади.
Чакана савдо, хизматлар ва инвестициялар динамикаси истеъмол ҳамда инвестицион талаб фаоллигини кўрсатмоқда. Шу билан бирга, кредитлар ўсиши аста-секин мақбуллашиб, ижобий реал фоиз ставкалари аҳолининг жамғаришга мойиллигини қўллаб-қувватламоқда.
Асосий ташқи хатарлар сифатида жаҳон хомашё, озиқ-овқат ва энергия нархларининг юқорилиги, транспорт-логистика харажатлари қайд этилди. Ички хатарлар қаторига эса тартибга солинадиган нархларни эркинлаштиришнинг ишлаб чиқариш ва хизматлар нархига иккиламчи таъсири киритилди.
Шу билан бирга, сўмнинг реал самарали алмашув курси йил давомида мустаҳкамланаётгани импорт нархлари орқали инфляцион босимни юмшатувчи омил бўлиб хизмат қилмоқда.
Асосий ставкани кўриб чиқиш бўйича навбатдаги йиғилиш 28 октябрга белгиланган.