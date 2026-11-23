https://sputniknews.uz/20261123/uzbekistan-erkaklar-turmush-yosh-62241324.html
Ўзбекистонда эркаклар неча ёшда турмуш қурмоқда?
Ўзбекистонда эркаклар неча ёшда турмуш қурмоқда?
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда 2026 йил январь–сентябрь ойларида 172 мингта никоҳ қайд этилди. Эркакларнинг асосий қисми 20–30 ёшда турмуш қурган. Шу билан бирга, 60 ёшдан ошган 1 031 нафар эркак ҳам никоҳдан ўтган.
2026-11-23T19:53+0500
2026-11-23T19:53+0500
2026-11-23T19:53+0500
инфографика
миллий статистика қўмитаси
никоҳ
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/17/62239108_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1da3b2be5b2d92b4c1b1b2c1d8f322f3.png
Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида 172 мингта никоҳ қайд этилди. Миллий статистика қўмитаси турмуш қурган эркакларнинг ёш гуруҳлари бўйича маълумотларни эълон қилди.Унга кўра, никоҳ қурган эркакларнинг мутлақ кўпчилиги 20–30 ёшдагилар ҳиссасига тўғри келади. Шу билан бирга, катта ёшда, жумладан, 70 ёшдан кейин ҳам оила қурганлар бор.Сўнгги йилларда мамлакатда никоҳлар сони камайиб бормоқда. Масалан, 2022 йилнинг дастлабки тўққиз ойида 197 мингта никоҳ қайд этилган бўлса, 2025 йилнинг шу даврида бу кўрсаткич 177 мингтани, 2026 йилда эса 172 мингтани ташкил этди.Жорий йилда қайд этилган никоҳларнинг 88 мингтаси шаҳарларга, 84 мингтаси қишлоқ жойларга тўғри келди.Эркаклар қайси ёшда кўпроқ турмуш қураётгани ҳақида батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/17/62239108_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a1e5f0fc2cf23e4eab19a882cfda7571.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, миллий статистика қўмитаси , никоҳ, инфографика, ўзбекистон
инфографика, миллий статистика қўмитаси , никоҳ, инфографика, ўзбекистон
Ўзбекистонда эркаклар неча ёшда турмуш қурмоқда?
Оила қураётган эркакларнинг асосий қисми 20–30 ёшга тўғри келмоқда. Шу билан бирга, 60 ёшдан ошганлар орасида ҳам турмуш қурганлар бор
Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида 172 мингта никоҳ қайд этилди. Миллий статистика қўмитаси турмуш қурган эркакларнинг ёш гуруҳлари бўйича маълумотларни эълон қилди.
Унга кўра, никоҳ қурган эркакларнинг мутлақ кўпчилиги 20–30 ёшдагилар ҳиссасига тўғри келади. Шу билан бирга, катта ёшда, жумладан, 70 ёшдан кейин ҳам оила қурганлар бор.
Сўнгги йилларда мамлакатда никоҳлар сони камайиб бормоқда. Масалан, 2022 йилнинг дастлабки тўққиз ойида 197 мингта никоҳ қайд этилган бўлса, 2025 йилнинг шу даврида бу кўрсаткич 177 мингтани, 2026 йилда эса 172 мингтани ташкил этди.
Жорий йилда қайд этилган никоҳларнинг 88 мингтаси шаҳарларга, 84 мингтаси қишлоқ жойларга тўғри келди.
Эркаклар қайси ёшда кўпроқ турмуш қураётгани ҳақида батафсил — Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида.