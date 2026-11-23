https://sputniknews.uz/20261123/un-iqlim-sammit-62238759.html
Экология ёки иқтисодиёт: БМТ иқлим саммити нега келишувсиз тугади?
Экология ёки иқтисодиёт: БМТ иқлим саммити нега келишувсиз тугади?
Sputnik Ўзбекистон
Туркиядаги COP31 саммити нефть, газ ва кўмирдан воз кечиш бўйича келишмовчиликлар сабаб асосий битимсиз тугади. Нефть ишлаб чиқарувчилар иқтисодий хавфлардан огоҳлантирди, Европа Иттифоқи эса якуний ҳужжатни рад этди.
2026-11-23T16:52+0500
2026-11-23T16:52+0500
2026-11-23T17:01+0500
экология
иқлим ўзгариши
қазилма бойликлари
дунё янгиликлари
туркия
саммит
дунёда
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/17/62238491_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5a7f5bf41ae2b78b1483ad34e3d758a9.jpg
ТОШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Туркиянинг Анталия шаҳрида бўлиб ўтган БМТнинг COP31 иқлим саммити асосий сиёсий келишувга эришилмасдан якунланди. Бунга мамлакатларнинг нефть, газ ва кўмирдан воз кечиш масаласида муросага кела олмагани сабаб бўлди, деб хабар берди "Reuters".Қарийб 200 та мамлакат вакиллари икки ҳафтадан ортиқ давом этган музокараларда иқлим ўзгаришига қарши курашиш чораларини муҳокама қилди.Нега мамлакатлар келиша олмади?Асосий зиддият экологик мақсадлар ва иқтисодий манфаатлар ўртасида юзага келди.Саудия Арабистони ва бошқа йирик нефть ишлаб чиқарувчи мамлакатлар қазиб олинадиган ёқилғидан воз кечиш ҳақидаги қоидаларга қарши чиқди. Уларнинг таъкидлашича, нефть, газ ва кўмир яқин келажакда ҳам жаҳон иқтисодиётида муҳим ўрин тутади.Россия делегацияси ҳам нефть ва газ таклифини талабдан тезроқ қисқартириш хавфли оқибатларга олиб келиши мумкинлигини билдирди.Европа Иттифоқи ва иқлим ўзгаришидан кўпроқ зарар кўраётган айрим орол давлатлари эса якуний ҳужжатда нефть, газ ва кўмирдан воз кечиш ҳақида аниқ қоидалар бўлишини талаб қилди.Бироқ таклиф этилган якуний ҳужжатдан қазиб олинадиган ёқилғи ҳақидаги бевосита ҳаволалар олиб ташланган эди. Шу сабабли ЕИ ва бошқа қатор мамлакатлар уни қабул қилишдан бош тортди.Пул масаласида ҳам келишмовчилик чиқдиРивожланаётган давлатлар иқлим ўзгариши оқибатларига мослашиш ва тозароқ энергетикага ўтиш учун бой мамлакатлардан кўпроқ молиявий ёрдам талаб қилди.Бу ерда ҳам томонлар ўртасида жиддий тафовутлар сақланиб қолди.Шу тариқа, саммитда экологик мақсадларни амалга ошириш учун ким қанча маблағ сарфлаши, нефть ва газдан қандай суръатда воз кечиши масалалари асосий баҳсга айланди.2009 йилдан бери биринчи мартаАнталиядаги саммит 22 ноябрь куни, режалаштирилган муддатдан қарийб икки кун кеч якунланди. 2009 йилдаги Копенгаген саммитидан бери биринчи марта БМТнинг йиллик иқлим анжумани асосий сиёсий келишувни қабул қила олмади.БМТнинг иқлим ўзгариши бўйича ижрочи котиби Саймон Стилл саммит натижаларидан чуқур хафсаласи пир бўлганини билдириб, халқаро музокаралар тизимини такомиллаштириш зарурлигини таъкидлади.Навбатдаги COP32 иқлим саммити 2027 йилда Эфиопияда ўтказилиши режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20261111/cop-uzbekistan-ekologiya-dastur-61929406.html
туркия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/17/62238491_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2f82b2819d87de6bd6d288e1a530a980.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экология , иқлим ўзгариши, қазилма бойликлари, дунё янгиликлари, туркия, саммит, дунёда
экология , иқлим ўзгариши, қазилма бойликлари, дунё янгиликлари, туркия, саммит, дунёда
Экология ёки иқтисодиёт: БМТ иқлим саммити нега келишувсиз тугади?
16:52 23.11.2026 (янгиланди: 17:01 23.11.2026)
Туркиядаги БМТ иқлим саммити нефть, газ ва кўмирдан воз кечиш масалаларидаги баҳслар туфайли асосий келишувсиз якунланди.
ТОШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik.
Туркиянинг Анталия шаҳрида бўлиб ўтган БМТнинг COP31 иқлим саммити асосий сиёсий келишувга эришилмасдан якунланди. Бунга мамлакатларнинг нефть, газ ва кўмирдан воз кечиш масаласида муросага кела олмагани сабаб бўлди, деб хабар берди
"Reuters".
Қарийб 200 та мамлакат вакиллари икки ҳафтадан ортиқ давом этган музокараларда иқлим ўзгаришига қарши курашиш чораларини муҳокама қилди.
Бироқ улар қазиб олинадиган ёқилғидан босқичма-босқич воз кечиш ва ривожланаётган мамлакатларга молиявий ёрдам кўрсатиш масалаларида келиша олмади.
Нега мамлакатлар келиша олмади?
Асосий зиддият экологик мақсадлар ва иқтисодий манфаатлар ўртасида юзага келди.
Саудия Арабистони ва бошқа йирик нефть ишлаб чиқарувчи мамлакатлар қазиб олинадиган ёқилғидан воз кечиш ҳақидаги қоидаларга қарши чиқди. Уларнинг таъкидлашича, нефть, газ ва кўмир яқин келажакда ҳам жаҳон иқтисодиётида муҳим ўрин тутади.
Россия делегацияси ҳам нефть ва газ таклифини талабдан тезроқ қисқартириш хавфли оқибатларга олиб келиши мумкинлигини билдирди.
Россия вакили Сергей Кононученконинг таъкидлашича, бундай вазиятда энергия тақчиллиги, нархларнинг кескин ошиши ва янада ифлос ёқилғи турларига ўтиш хавфи юзага келади. Бундан, биринчи навбатда, аҳолининг кам таъминланган қатламлари жабр кўради.
Европа Иттифоқи ва иқлим ўзгаришидан кўпроқ зарар кўраётган айрим орол давлатлари эса якуний ҳужжатда нефть, газ ва кўмирдан воз кечиш ҳақида аниқ қоидалар бўлишини талаб қилди.
Бироқ таклиф этилган якуний ҳужжатдан қазиб олинадиган ёқилғи ҳақидаги бевосита ҳаволалар олиб ташланган эди. Шу сабабли ЕИ ва бошқа қатор мамлакатлар уни қабул қилишдан бош тортди.
Пул масаласида ҳам келишмовчилик чиқди
Ривожланаётган давлатлар иқлим ўзгариши оқибатларига мослашиш ва тозароқ энергетикага ўтиш учун бой мамлакатлардан кўпроқ молиявий ёрдам талаб қилди.
Бу ерда ҳам томонлар ўртасида жиддий тафовутлар сақланиб қолди.
Шу тариқа, саммитда экологик мақсадларни амалга ошириш учун ким қанча маблағ сарфлаши, нефть ва газдан қандай суръатда воз кечиши масалалари асосий баҳсга айланди.
2009 йилдан бери биринчи марта
Анталиядаги саммит 22 ноябрь куни, режалаштирилган муддатдан қарийб икки кун кеч якунланди. 2009 йилдаги Копенгаген саммитидан бери биринчи марта БМТнинг йиллик иқлим анжумани асосий сиёсий келишувни қабул қила олмади.
Шунга қарамай, иштирокчилар айрим йўналишларда, жумладан, иқлим ўзгаришига мослашиш ва энергетика соҳасидаги ҳамкорлик бўйича муайян қарорларга эришди.
БМТнинг иқлим ўзгариши бўйича ижрочи котиби Саймон Стилл саммит натижаларидан чуқур хафсаласи пир бўлганини билдириб, халқаро музокаралар тизимини такомиллаштириш зарурлигини таъкидлади.
Навбатдаги COP32 иқлим саммити 2027 йилда Эфиопияда ўтказилиши режалаштирилган.