Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261111/cop-uzbekistan-ekologiya-dastur-61929406.html
COP31: Ўзбекистон 103,7 млн евролик экологик дастурни бошлади, янги ташаббуслар билдирди
COP31: Ўзбекистон 103,7 млн евролик экологик дастурни бошлади, янги ташаббуслар билдирди
Sputnik Ўзбекистон
Анталиядаги COP31 доирасида Ўзбекистон учун 103,7 млн евролик дастур ишга туширилди. Делегация иқлим молияси бўйича "5+5" мулоқотини таклиф қилди, минтақавий декларация имзоланди ва Туркия билан меморандум тузилди.
2026-11-11T13:51+0500
2026-11-11T13:51+0500
экология
экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси
форум
жамият
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/0b/61929217_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_c473f250ecd5c519fe19ed35ece49a1c.jpg
ТОШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Туркиянинг Анталия шаҳрида ўтаётган БМТнинг иқлим ўзгариши бўйича COP31 конференциясида Ўзбекистон делегацияси бир қатор янги ташаббусларни илгари сурди ва халқаро ҳамкорлар билан келишувларга эришди. Бу ҳақда Экология ва иқлим ўзгариши қўмитаси хабар берди.103,7 млн евролик дастурКонференцияда Ўзбекистон, Қирғизистон ва Тожикистон иштирокидаги "Марказий Осиёнинг иқлимга чидамли ландшафтлари" минтақавий дастури ишга туширилди.Хусусан, 18 минг гектар ўрмон ва 123 минг гектар яйловларни тиклаш, 12 минг фермерга кўмаклашиш режалаштирилган. Дастур 342 минг нафар аҳолининг иқлим ўзгаришига мослашиш имкониятларини яхшилаши кутилмоқда. Уни амалга ошириш 2027 йилда бошланиши белгиланган.Бешта давлат ва бешта халқаро фондЎзбекистон Марказий Осиёда иқлим лойиҳаларини молиялаштириш учун "5+5" мулоқот майдонини ташкил этишни таклиф қилди.Ўзбекистон ушбу мулоқотнинг биринчи учрашувини 2027 йилда Тошкентда ўтказишга тайёрлигини билдирди."Ипак йўли" декларациясиCOP31 доирасида Марказий Осиё ва Жанубий Кавказ мамлакатларининг иқлим ўзгариши туфайли аҳоли кўчиши билан боғлиқ муаммоларни ҳал этишга қаратилган "Ипак йўли" минтақавий декларацияси имзолангани хабар қилинди.Ҳужжат қурғоқчилик, сув танқислиги, чўлланиш ва бошқа экологик омиллар сабаб яшаш жойини ўзгартиришга мажбур бўлаётган аҳолини қўллаб-қувватлаш бўйича ҳамкорликни назарда тутади.Саноат ва аҳоли саломатлигиЎзбекистон делегацияси саноат корхоналарида иссиқхона газлари чиқиндиларини камайтириш, энергия тежамкор технологияларни жорий этиш ва кам углеродли иқтисодиётни ривожлантириш бўйича ёндашувларни ҳам тақдим этди.Шунингдек, иқлим ўзгаришининг аҳоли саломатлиги, оила даромадлари ва миграцияга таъсири муҳокама қилинди. Айниқса, Қорақалпоғистон ва Сурхондарё вилоятидаги иссиқлик, чанг бўронлари ва сув танқислиги билан боғлиқ хавфларга эътибор қаратилди.Туркия билан ҳамкорликЎзбекистон ва Туркия ўртасида атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бўйича меморандум имзоланди.Ҳужжат ҳаво ва сув ифлосланишининг олдини олиш, чиқиндиларни бошқариш, чўлланишга қарши курашиш ҳамда иқлим ўзгаришига мослашиш соҳаларида ҳамкорликни назарда тутади.Бундан ташқари, Ўзбекистон Адаптация жамғармаси билан 15,4 млн долларлик мавжуд лойиҳалар портфелини ривожлантириш, Оролбўйида янги лойиҳаларни амалга ошириш ва Тошкентда жамғарманинг минтақавий мувофиқлаштириш марказини ташкил этиш имкониятларини муҳокама қилди.
https://sputniknews.uz/20260825/uzbekistan-ekologiya-loyihalar-mablag-59953217.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0b/0b/61929217_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_33e53f2e7fd78ee6e40667f361d532d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
экология , экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси, форум, жамият, ўзбекистон
экология , экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси, форум, жамият, ўзбекистон

COP31: Ўзбекистон 103,7 млн евролик экологик дастурни бошлади, янги ташаббуслар билдирди

13:51 11.11.2026
© Комитет по экологии и изменению климатаCOP31: для Узбекистана запущена экологическая программа на 103,7 млн евро
COP31: для Узбекистана запущена экологическая программа на 103,7 млн евро - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.11.2026
© Комитет по экологии и изменению климата
Oбуна бўлиш
Дастур 342 минг нафар аҳолининг иқлим ўзгаришига мослашиш имкониятларини яхшилаши кутилмоқда.
ТОШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Туркиянинг Анталия шаҳрида ўтаётган БМТнинг иқлим ўзгариши бўйича COP31 конференциясида Ўзбекистон делегацияси бир қатор янги ташаббусларни илгари сурди ва халқаро ҳамкорлар билан келишувларга эришди. Бу ҳақда Экология ва иқлим ўзгариши қўмитаси хабар берди.
103,7 млн евролик дастур
Конференцияда Ўзбекистон, Қирғизистон ва Тожикистон иштирокидаги "Марказий Осиёнинг иқлимга чидамли ландшафтлари" минтақавий дастури ишга туширилди.
Дастур доирасида Ўзбекистон учун 103,7 млн евро инвестиция жалб этиш кўзда тутилган. Маблағлар Андижон, Фарғона, Наманган ва Сурхондарё вилоятларининг 15 та туманидаги лойиҳаларга йўналтирилади.
Хусусан, 18 минг гектар ўрмон ва 123 минг гектар яйловларни тиклаш, 12 минг фермерга кўмаклашиш режалаштирилган. Дастур 342 минг нафар аҳолининг иқлим ўзгаришига мослашиш имкониятларини яхшилаши кутилмоқда. Уни амалга ошириш 2027 йилда бошланиши белгиланган.
Бешта давлат ва бешта халқаро фонд
Ўзбекистон Марказий Осиёда иқлим лойиҳаларини молиялаштириш учун "5+5" мулоқот майдонини ташкил этишни таклиф қилди.
Унда минтақанинг бешта давлати ва бешта халқаро иқлим жамғармаси иштирок этиши кўзда тутилган. Мақсад — сув танқислиги, чўлланиш, қурғоқчилик ва экологик муаммоларга қарши лойиҳаларни биргаликда молиялаштириш.
Ўзбекистон ушбу мулоқотнинг биринчи учрашувини 2027 йилда Тошкентда ўтказишга тайёрлигини билдирди.
"Ипак йўли" декларацияси
COP31 доирасида Марказий Осиё ва Жанубий Кавказ мамлакатларининг иқлим ўзгариши туфайли аҳоли кўчиши билан боғлиқ муаммоларни ҳал этишга қаратилган "Ипак йўли" минтақавий декларацияси имзолангани хабар қилинди.
Ҳужжат қурғоқчилик, сув танқислиги, чўлланиш ва бошқа экологик омиллар сабаб яшаш жойини ўзгартиришга мажбур бўлаётган аҳолини қўллаб-қувватлаш бўйича ҳамкорликни назарда тутади.
Саноат ва аҳоли саломатлиги
Ўзбекистон делегацияси саноат корхоналарида иссиқхона газлари чиқиндиларини камайтириш, энергия тежамкор технологияларни жорий этиш ва кам углеродли иқтисодиётни ривожлантириш бўйича ёндашувларни ҳам тақдим этди.
Мамлакат 2035 йилгача ЯИМ бирлигига тўғри келадиган иссиқхона газлари чиқиндиларини 2010 йилга нисбатан 50 фоизга камайтиришни мақсад қилган.
Шунингдек, иқлим ўзгаришининг аҳоли саломатлиги, оила даромадлари ва миграцияга таъсири муҳокама қилинди. Айниқса, Қорақалпоғистон ва Сурхондарё вилоятидаги иссиқлик, чанг бўронлари ва сув танқислиги билан боғлиқ хавфларга эътибор қаратилди.
Туркия билан ҳамкорлик
Ўзбекистон ва Туркия ўртасида атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бўйича меморандум имзоланди.
Ҳужжат ҳаво ва сув ифлосланишининг олдини олиш, чиқиндиларни бошқариш, чўлланишга қарши курашиш ҳамда иқлим ўзгаришига мослашиш соҳаларида ҳамкорликни назарда тутади.
Бундан ташқари, Ўзбекистон Адаптация жамғармаси билан 15,4 млн долларлик мавжуд лойиҳалар портфелини ривожлантириш, Оролбўйида янги лойиҳаларни амалга ошириш ва Тошкентда жамғарманинг минтақавий мувофиқлаштириш марказини ташкил этиш имкониятларини муҳокама қилди.

Эслатиб ўтамиз, COP31 конференцияси 9–20 ноябрь кунлари Анталияда бўлиб ўтмоқда. Унда иқлим ўзгаришига қарши кураш, экологик лойиҳаларни молиялаштириш ва халқаро ҳамкорлик масалалари кўриб чиқилмоқда.

КенгайтиришЙиғиштириш
Узбекистан намерен привлечь средства международных фондов на экологические проекты - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.08.2026
Ўзбекистон экологик лойиҳаларга халқаро жамғармалар маблағини жалб қилмоқчи
25 Август, 11:47
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0