https://sputniknews.uz/20261123/tashkent-innoprom-central-asia-korgazma-62242630.html
Тошкентда VII "Иннопром. Марказий Осиё" кўргазмаси санаси эълон қилинди
Тошкентда VII "Иннопром. Марказий Осиё" кўргазмаси санаси эълон қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда VII "Иннопром. Марказий Осиё" халқаро саноат кўргазмаси 2027 йил 19–21 апрелда ўтказилиши режалаштирилган. Тадбирда машинасозлик, металлургия, ишлаб чиқариш технологиялари ва энергетика соҳаларига эътибор қаратилади
2026-11-23T19:05+0500
2026-11-23T19:05+0500
2026-11-23T19:05+0500
иннопром халқаро саноат кўргазмаси
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
кўргазма
ўзбекистон
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/15/57038071_0:348:2730:1884_1920x0_80_0_0_29cfa57db0cdf834802b49084b2b1c5e.jpg
ТОШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. VII "Иннопром. Марказий Осиё" халқаро саноат кўргазмаси 2027 йил 19–21 апрель кунлари Тошкентда бўлиб ўтиши режалаштирилган. Бу ҳақда кўргазманинг расмий сайтида маълум қилинди.Тадбир CAEx Uzbekistan халқаро кўргазмалар марказида ўтказилади. Унинг ташкилотчилари Ўзбекистон Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги ҳамда Россия Саноат ва савдо вазирлигидир.Кўргазманинг асосий йўналишлари машинасозлик, металлургия, ишлаб чиқариш технологиялари ва энергетика соҳаларидаги замонавий ечимларни қамраб олади.2026 йилдаги олтинчи кўргазмада Ўзбекистон, Россия, Беларусь, Хитой ва Қозоғистондан 350 тадан ортиқ компания ўз маҳсулотлари ва технологик ечимларини намойиш этди.Майдони 18 минг квадрат метр бўлган кўргазмага 35 та мамлакатдан 10 мингдан зиёд меҳмон ташриф буюрди.Тадбир доирасида саноат кооперацияси, янги қўшма ишлаб чиқаришларни ташкил этиш ва технологиялар алмашинувига оид келишувлар ҳам имзоланган эди.
https://sputniknews.uz/20260707/uzbekistan-innoprom-sanoat-mahsulot-namoyish-58869486.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/15/57038071_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_af0fdabfe11b583669b10f793a9f1285.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иннопром халқаро саноат кўргазмаси, инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, кўргазма, ўзбекистон, россия
иннопром халқаро саноат кўргазмаси, инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, кўргазма, ўзбекистон, россия
Тошкентда VII "Иннопром. Марказий Осиё" кўргазмаси санаси эълон қилинди
Тошкентда VII "Иннопром. Марказий Осиё" халқаро саноат кўргазмаси 2027 йил 19–21 апрель кунлари ўтказилиши режалаштирилган.
ТОШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik.
VII "Иннопром. Марказий Осиё" халқаро саноат кўргазмаси 2027 йил 19–21 апрель кунлари Тошкентда бўлиб ўтиши режалаштирилган. Бу ҳақда кўргазманинг расмий сайтида маълум қилинди
.
Тадбир CAEx Uzbekistan халқаро кўргазмалар марказида ўтказилади. Унинг ташкилотчилари Ўзбекистон Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги ҳамда Россия Саноат ва савдо вазирлигидир.
Кўргазманинг асосий йўналишлари машинасозлик, металлургия, ишлаб чиқариш технологиялари ва энергетика соҳаларидаги замонавий ечимларни қамраб олади.
"Иннопром" саноат кўргазмаси 2021 йилда биринчи марта Россиядан ташқарида — Тошкентда ўтказилган эди. 2022 йилдан буён у "Иннопром. Марказий Осиё" номи билан ташкил этиб келинмоқда.
2026 йилдаги олтинчи кўргазмада Ўзбекистон, Россия, Беларусь, Хитой ва Қозоғистондан 350 тадан ортиқ компания ўз маҳсулотлари ва технологик ечимларини намойиш этди.
Майдони 18 минг квадрат метр бўлган кўргазмага 35 та мамлакатдан 10 мингдан зиёд меҳмон ташриф буюрди.
Тадбир доирасида саноат кооперацияси, янги қўшма ишлаб чиқаришларни ташкил этиш ва технологиялар алмашинувига оид келишувлар ҳам имзоланган эди.